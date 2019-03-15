 ″السوشيال ميديا″ تتضامن مع المسلمين ضحايا هجوم نيوزيلندا الإرهابي | الرئيسية | DW | 15.03.2019

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"السوشيال ميديا" تتضامن مع المسلمين ضحايا هجوم نيوزيلندا الإرهابي

أمام واقعتي إطلاق النار بمسجدين في نيوزيلندا، عجت مواقع التواصل الإجتماعي بالتعليقات وردود الفعل الغاضبة. عرب وأجانب، نددوا بالحادث الإرهابي وعبروا عن فزعهم من المشاهد الدامية.

Neuseeland Schießerei in Moschee in Christchurch (picture-alliance/AP Photo/M. Baker)

استيقظ العالم صباح الجمعة (15 مارس/ آذار 2019) على فاجعة الهجوم الإرهابي على مسجدين أثناء صلاة الجمعة في مدينة كرايستشيرش، بجنوب نيوزيلندا، والذي أسفر في الحال عن مقتل ما لا يقل عن 49 شخصا من المسلمين، بين رجل وامرأة وطفل، وجرح عشرات آخرين.

صدمة كبيرة دفعت العرب والعالم إلى التعبير عن آرائهم تجاه هذا الهجوم الإرهابي، ذي الدوافع العنصرية. وعجت مواقع التواصل الإجتماعي "السوشيال ميديا" بالتنديدات الرافضة لهذه الجريمة، وأطلق روادها آلاف المنشورات والتغريدات عاكسين ردود فعلهم الرافضة لهذه الجريمة ومنددين بالإرهاب، ومنهم من قال إنه لمس بنفسه أن نيوزلندا بلد متسامح لكل من يريد أن يعيش فيه كوطن:

 

رجال دين في العالم الإسلامي والعالم المسيحي أدانوا واقعتي إطلاق النار على المصلين بالمسجدين. كما ندد بالجريمة زعماء سياسيون عالميون بينهم الرئيس الروسي بوتين، وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر يصفها بـ"المجزرة المروعة". 

لاعب الكرة المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وجه تعازيه إلى عائلات "الضحايا الأبرياء، الذين فقدوا أرواحهم من خلال فعل الشر المحض هذا". 

النيوزلندي سوني بيل ويليامز، لاعب الرغبي وملاكم الوزن الثقيل، وهو مسلم زار مكة العام الماضي، ظهرت الدموع في عينيه وهو يتحدث في مقطع فيديو في موقع يوتيوب وينعي ضحايا الهجوم الإرهابي.  

"السوشيال ميديا" شاهدة!

تحولت مواقع "فيسبوك"، "تويتر" و"انستغرام" إلى "جدران عرض" ملأها مستخدموها بآرائهم المكتوبة والمصورة حول الهجوم الإرهابي. وتحت "وسومات (هاشتاغات) بالعربية والإنجليزية فضلا عن الفرنسية ولغات أخرى، رفض كثيرون الهجوم المُروع.

عشرات "الهاشتاغات" مثل "نيوزيلاند" أو "حادث نيوزيلاندا الإرهابي" وحتى "Christchurch" و"christchurchMosqueAttack" احتلت الصدارة في الشبكات الاجتماعية، ومئات التدوينات شاركت فيها شخصيات عمومية وأخرى معروفة عزاءها للبلاد والعائلات التي نعت أفرادها، إلى جانب مواطنين عاديين عبروا عن فزعهم من الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع لرجل أبيض يطلق النار عشوائيا من بندقية على مصلين داخل مسجد.

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وفي الوقت الذي نشر فيه البعض صوراً ومقاطع فيديو للجريمة، التي بثها مرتكبها بشكل مباشر على "فيسبوك"، لجأ آخرون إلى المطالبة بوقف نشر هذه الصور والفيديوهات الدامية والمؤلمة

ليس مجرد حادث!

 

فاجعة نيوزيلندا فتحت باب نقاش لم يتوقف عند الحادث فقط، وإنما تجاوزه إلى مواضيع أخرى. فقد رأى البعض في فتح النار على رواد المسجدين هجوما على الإسلام نفسه، وقالوا إن ما وقع يندرج ضمن ما يُسمى بـ"الإسلاموفوبيا"، التي "تتوسع رقعتها يوماً بعد يوم".جزء آخر من التدوينات أشار إلى عناوين صحافية وموضوعات لم تنعت المُتهم بـ"الإرهابي"، واعتبروا في الأمر تمييزاً ضد المسلمين.

من جهة أخرى ناقش البعض دور مواقع التوواصل الاجتماعي، وتساءل كيف سمح "فيسبوك" بالبث المباشر الذي أطلقه مرتكب الحادث، الذي وصفه البعض بالأحمق والهمجي.

 

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مريم مرغيش

  • Schüsse in Moschee in Neuseeland (picture-alliance/dpa/M. Hunter)

    بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا

    اعتداء على مسجدين

    حدث مروع شهدته مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية على إثر إطلاق نار على مصلين في مسجدين كانوا يؤدون صلاة الجمعة. الهجمات خلفت صدمة حول العالم ولاقت إدانة واسعة.

  • Neuseeland Schießerei in Moschee in Christchurch (Reuters/TVNZ)

    بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا

    الضحايا

    أعلنت الشرطة النيوزيلندية ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار إلى 49 قتيلا إضافة إلى عشرات الجرحى. وكشفت إدارة صحية في نيوزيلندا أن من بين المصابين أطفال يخضعون للعلاج في مستشفى كرايستشيرش.

  • Neuseeland Schießerei in Moschee in Christchurch (picture-alliance/AP Photo/M. Baker)

    بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا

    منفذو الهجوم

    ذكر رئيس وزراء استراليا سكوت موريسون، أن أحد المشتبه بتورطهم في إطلاق النار على مسجدين في نيوزيلندا هو مواطن مولود في أستراليا، ومحتجز الآن لدى الشرطة. وقال موريسون للصحفيين في سيدني "اؤكد أن الشخص محتجز الآن ، وتم ابلاغي بأنه مواطن مولود في استراليا". ذكرت الشرطة في وقت لاحق أنها تحتجز ثلاثة أشخاص.

  • Neuseeland Angriff auf Moscheen in Christchurch | Jacinda Ardern, Premierministerin (Reuters/TVNZ)

    بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا

    حكومة نيوزيلاندا

    أدانت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا اردرن الهجمات على المسجدين وقالت إن بلادها "ترفض وتدين" بشكل تام متطرفي العنف الذين نفذوا إطلاق النار. وأكدت اردرن أن نيوزيلندا بلد "للتنوع والرأفة والحب، ووطن لمن يشاركونا قيمنا...هذه القيمة التي أؤكد لكم أنها لن تتزعزع، ولا يمكن لها أن تتزعزع".

  • Ägypten Ahmed Mohammed al-Tayyeb (picture-alliance/AP Photo/N. El-Mofty)

    بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا

    غضب في العالمين العربي والإسلامي

    أدانت بلدان عربية وإسلامية الهجوم. من جهته ندد شيخ الأزهر بالاعتداءين وحذر من انتشار "الاسلاموفوبيا". فيما قال زعماء سياسيون ودينيون إن مواطنين من دولهم كانوا في المسجدين وقت وقوع إطلاق النار.

  • Angela Merkel - Nikol Pashinyan joint press conference in Berlin (picture-alliance/AA/A. Hosbas)

    بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا

    "هجوم على الديمقراطية"

    أعربت المستشارة أنغيلا ميركل عن تعازيها لضحايا الهجوم الإرهابي. وقالت: "الأمر يدور هنا حول هجوم غادر على مصلين ودور عبادتهم... إنه هجوم موجه ضد المسلمين. إنه بالتالي هجوم على الديمقراطية النيوزيلندية وعلى المجتمع المنفتح المتسامح... نقاسم هذه القيم مع نيوزيلندا، وبالتالي نتشارك أيضا الصدمة والإدانة لهذا الفعل المفزع".

  • Paris nach Anschlag auf Charlie Hebdo - Sicherheitsmaßnahmen Moschee (Reuters/Y. Boudlal)

    بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا

    إدانة دولية وتشديد إجراءات الأمن

    لاقت الهجمات على المسجدين إدانات عالمية واسعة، إذ أعربت دول عديدة حتى الآن عن إدانتها الشديدة للأحداث المروعة. كما قامت دول مثل فرنسا بتشديد إجراءات الأمن قرب دور العبادة اليوم الجمعة.

  • Still aus sozialen Medien - Neuseeland Christchurch - Polizist reagiert während des Attentats in Neuseeland (Reuters)

    بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا

    مقاطع فيديو للهجوم

    قام المشتبه به بالتصوير الحي للعملية الإرهابية داخل أحد المسجدين، خلال، وبعد الهجوم، مع بيان له مفعم بالكراهية. مقطع الفيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من تحميله. ما شكل تحديا أمام كل من فيسبوك" و"يوتيوب" ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، التي تعمل جاهدة على إزالة الفيديو بمحتواه العدائي.

    الكاتب: إيمان ملوك


مختارات

بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا

هجومين على مسجدين في نيوزيلندا خلال أداء المصلين صلاة الجمعة. الهجومان لاقى إدانة دولية واسعة، فيما شددت دول أخرى إجراءاتها الأمنية، خصوصاً قرب دور العبادة. أهم تفاصيل الهجومين في صور. (15.03.2019)  

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