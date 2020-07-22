 السودان يعلن حالة الطورائ لثلاثة أشهر بسبب أسوأ فيضانات منذ عقود | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.09.2020

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السودان يعلن حالة الطورائ لثلاثة أشهر بسبب أسوأ فيضانات منذ عقود

مجلس الأمن والدفاع بالسودان يعلن حالة الطوارئ بعموم البلاد بعد وفاة نحو 100 شخص وانهيار أكثر من 100 ألف منزل جراء الفيضانات والأمطار التي فاقت معدلاتها الأرقام القياسية التي رصدت خلال عاميي 1988 و1946.

فيضانات هائلة تضرب السودان

فيضانات هائلة ضربت السودان وتسبب في خسائر بالأرواح والممتلكات ما استدعى فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد

أعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر بحسب ما نشرت وزارة الداخلية السودانية على موقع تويتر:

 

وقرر المجلس أيضاً اليوم السبت (5 سبتمبر/ أيلول 2020) اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات لخريف 2020 برئاسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعضوية كل الوزارات والولايات والجهات ذات الاختصاص لتنسيق

مختارات

بعد أكثر من سنة في وجودها في السلطة أفلحت الحكومة الانتقالية السودانية في التوصل لسلام مع أربع حركات متمردة. نظرة سريعة على تاريخ تلك الحركات وقادتها وتوجهاتها. ولكن أي الأطراف المتمردة بقيت خارج الاتفاق؟ ولماذا؟

بعد الإمارات يبدو أن السودان يسير في طريق تطبيع العلاقات مع اسرائيل قبل نهاية العام الحالي، كما كشف وزير إسرائيلي. ولم يكتف المسؤول الإسرائيلي بذلك بل تحدث عن إمكانية قيام دولتين عربيتين أخريين بالتطبيع مع إسرائيل أيضا.

وتوظيف الموارد وتكامل الأدوار المحلية والاقليمية والعالمية، حسبما أفادت وكالة الانباء السودانية (سونا) .

وحسب الوكالة، جاء ذلك خلال اجتماع  المجلس مساء الجمعة بالقصر الجمهوري واستعراضه لتقارير الخريف والفيضانات لهذا العام، كما أعلن أيضاً عن تشكيل لجنة عليا برئاسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمواجهة تداعيات الفيضانات.

وقالت لينا الشيخ وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إن المجلس استمع للتقارير المتعلقة بفيضانات هذا العام ووقف على حجم الخسائر البشرية والأضرار المادية التي أسفرت عن تأثر 16 ولاية من ولايات السودان، ووفاة 99 مواطنا وإصابة 46 آخرين وتضرر أكثر من نصف مليون نسمة وانهيار كلي وجزئي  لأكثر من 100 ألف منزل.

وأشارت إلى أن معدلات الفيضانات والأمطار لهذا العام  تجاوزت الارقام القياسية التي رصدت خلال عامي 1946 ، و1988 مع توقعات بإستمرار مؤشرات الارتفاع.

وتجاوزت معدلات الفيضانات والأمطار لعام 2020، حسب البيانات الرسمية في السودان، الأرقام القياسية التي رصدت خلال العامين (1988-1946).

وقالت وزارة المياه والري مؤخرا إن منسوب النيل الأزرق ارتفع إلى 17,57 مترا (57 قدما)، ووصفته بأنه "مستوى تاريخي منذ بدء رصد النهر في العام 1902".

ع.ح./ص.ش. (د ب أ،رويترز،أ ف ب)

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