السودان يعلن حالة الطورائ لثلاثة أشهر بسبب أسوأ فيضانات منذ عقود

أعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر بحسب ما نشرت وزارة الداخلية السودانية على موقع تويتر:

وقرر المجلس أيضاً اليوم السبت (5 سبتمبر/ أيلول 2020) اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات لخريف 2020 برئاسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعضوية كل الوزارات والولايات والجهات ذات الاختصاص لتنسيق

وتوظيف الموارد وتكامل الأدوار المحلية والاقليمية والعالمية، حسبما أفادت وكالة الانباء السودانية (سونا) .

وحسب الوكالة، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس مساء الجمعة بالقصر الجمهوري واستعراضه لتقارير الخريف والفيضانات لهذا العام، كما أعلن أيضاً عن تشكيل لجنة عليا برئاسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمواجهة تداعيات الفيضانات.

وقالت لينا الشيخ وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إن المجلس استمع للتقارير المتعلقة بفيضانات هذا العام ووقف على حجم الخسائر البشرية والأضرار المادية التي أسفرت عن تأثر 16 ولاية من ولايات السودان، ووفاة 99 مواطنا وإصابة 46 آخرين وتضرر أكثر من نصف مليون نسمة وانهيار كلي وجزئي لأكثر من 100 ألف منزل.

وأشارت إلى أن معدلات الفيضانات والأمطار لهذا العام تجاوزت الارقام القياسية التي رصدت خلال عامي 1946 ، و1988 مع توقعات بإستمرار مؤشرات الارتفاع.

وتجاوزت معدلات الفيضانات والأمطار لعام 2020، حسب البيانات الرسمية في السودان، الأرقام القياسية التي رصدت خلال العامين (1988-1946).

وقالت وزارة المياه والري مؤخرا إن منسوب النيل الأزرق ارتفع إلى 17,57 مترا (57 قدما)، ووصفته بأنه "مستوى تاريخي منذ بدء رصد النهر في العام 1902".

ع.ح./ص.ش. (د ب أ،رويترز،أ ف ب)