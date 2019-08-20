السودان ـ رئيس وأعضاء المجلس السيادي يؤدون اليمين الدستورية

أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليمين اليوم (الأربعاء 21 أغسطس / آب 2019) كرئيس للمجلس السيادي الذي تشكل حديثا في السودان، وذلك أمام رئيس القضاء. وأدى البرهان اليمين مرتديا الزي العسكري في مراسم بالقصر الجمهوري في الخرطوم. وفي وقت لاحق، أدّى أعضاء المجلس الآخرون اليمين أمام البرهان ورئيس مجلس القضاء. ومن المتوقع أن يؤدي أيضا عبد الله حمدوك المرشح لتولي رئاسة الوزراء اليمين اليوم.

وأكمل السودان أمس الثلاثاء تشكيل المجلس السيادي المؤلف من 11 عضوا والذي سيدير البلاد لفترة انتقالية تمتد لثلاث سنوات لحين إجراء انتخابات.

مشاهدة الفيديو 01:40 شارك توقيع اتفاق الفترة الانتقالية في السودان إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3O4NG توقيع وثيقة تقاسم السلطة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير

وحمدوك خبير في الاقتصاد تولى مناصب في مؤسسات دولية ورشحه للمنصب تحالف المعارضة الرئيسي الذي تفاوض لشهور مع المجلس العسكري الانتقالي للتوصل إلى اتفاق أدى إلى تشكيل مجلس السيادة.

ويحل المجلس السيادي محل المجلس العسكري الانتقالي الذي كان يرأسه البرهان وحكم السودان منذ الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير الذي قضى في السلطة فترة طويلة قبل الإطاحة به عقب احتجاجات شعبية عارمة. ويمثل المجلس السيادي أعلى سلطة في البلاد لكنه سيمنح صلاحيات تنفيذية لمجلس الوزراء.

وكان الفريق الركن شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي قد أعلن أمس الثلاثاء أن المجلس السيادي يضم إلى جانب البرهان، كل من "الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) والفريق أول شمس الدين كباشي والفريق ياسر العطا واللواء ابراهيم جابر وحسن شيخ إدريس ومحمد الفكي سليمان ومحمد حسن التعايشي وصديق تاور كافي وعائشة موسى ورجاء نيكولا عبد المسيح".

ح.ز/ ع.ج.م (رويترز/ د.ب.أ ف ب)