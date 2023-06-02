السودان.. عودة القتال ومباردة مصرية قطرية لتخفيف آثار الأزمة

ترددت أصداء القصف المدفعي فيالخرطوم الجمعة (الثاني من حزيران/ يونيو 2023) مع احتدام القتال في أعقاب انهيار الهدنة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني الذي استقدم تعزيزات الى العاصمة، غداةفرض واشنطن عقوبات على طرفي النزاع.

وأفاد شهود وكالة فرانس برس الجمعة عن "قصف مدفعي" على جنوب العاصمة السودانية، بينما دارت اشتباكات في شرقها، وذلك بعدما تحدّث سكان في وقت مبكر عن قصف مدفعي قرب مبنى الإذاعة والتلفزيون في ضاحية أم درمان.

تشهد الخرطوم ومناطق أخرى في السودان معارك عنيفة منذ 15 نيسان/أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي". وأودت المعارك بأكثر من 1800 شخص، بينما أفادت الأمم المتحدة بأن أكثر من 1,2 مليون شخص نزحوا داخليا ولجأ أكثر من نصف مليون شخص إلى الخارج.

وتوصل الجانبان الى أكثر من اتفاق تهدئة كان آخرها خلال مباحثات في مدينة جدة بوساطة سعودية-أميركية. لكنها سرعان ما تنهار في كل مرة، وتتجدد الاشتباكات خصوصا في الخرطوم وإقليم دارفور غربيّ البلاد.

مبادرة مصرية قطرية

واتفقت مصر وقطر على إطلاق مبادرة مشتركة "لدعم وإغاثة الشعب السوداني"، وذلك "للتخفيف من آثار وتداعيات الأزمة على السودانيين، وخاصة اللاجئين من خلال تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية".

الجيش السوداني يعلق مشاركته في "محادثات جدة".. ماذا بعد؟

وقالت الرئاسة المصرية في بيان صحفي اليوم إن السيسي أجرى اتصالاً هاتفياً مع تميم بن حمد أمير قطر وتناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ودعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما في السودان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي بأنه خلال الاتصال تم التشديد على أهمية تسهيل انسياب المساعدات الإغاثية وتجنيب المدنيين تداعيات القتال في السودان.

تمديد مهمة الأمم المتحدة

ومدّد مجلس الأمن الدولي الجمعة لستة أشهر المهمة السياسية للأمم المتحدة في السودان، بعدما اتّهم قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان المبعوث الأممي فولكر بيرتس بالإسهام في تأجيج النزاع. وفي قرار مقتضب، وافق مجلس الأمن بالإجماع على تمديد تفويض "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان" حتى الثالث من كانون الأول/ ديسمبر 2023. ويعكس اقتصار تمديد التفويض على هذه المدة القصيرة مدى دقة الأوضاع في البلاد.

ع.ش/ص.ش (أ ف ب، رويترز، د ب أ)