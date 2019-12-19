 السودان بين نشوة الانتصار وخيبة الأمل | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 11.04.2020

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سياسة واقتصاد

السودان بين نشوة الانتصار وخيبة الأمل

قبل عام تمت الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير بعد عقود في الحكم. وفي الوقت الذي يتحرك فيه النظام الحالي نحو الديمقراطية ببط، تبرز تحديات سياسية واقتصادية هائلة يُضاف إليها وباء كورونا، كيف تبدو هذه التحديات؟

Sudan Proteste in Khartum (Reuters/M. N. Abdallah)

الأسبوع الماضي تلقى رئيس السودان السابق عمر البشير مجددا بريدا غير مفرح في سجنه. وباعث الرسالة هو سعيد اليزال محمد ساري، المدعي العام الأعلى في البلاد الذي اتهم البشير بخرق الدستور عندما قام بانقلاب 1989. وبهذا يجد الدكتاتور السابق الذي أطاح به الجيش قبل عام، أي في 11 أبريل/ نيسان 2019 بعد مظاهرات حاشدة نفسه أمام كارثة قانونية إضافية. وقبل ذلك، في ديسمبر/ كانون الأول حُكم عليه بالسجن لمدة عامين  بسبب الفساد.

مختارات

علاوة على هذا أعلنت الحكومة الانتقالية المؤلفة من عسكريين ومدنيين بعد الانقلاب ضده في فبراير/ شباط الماضي 2020 استعدادها لإحالة الدكتاتور السابق إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بسبب جرائم حرب مفترضة في دارفور.

هذا القرار وحده لتسليم البشير يكشف كيف تغيرت هذه البلاد التي كانت معزولة دوليا في السابق، كما تقول فيبكه هانزين من "المركز الدولي للتدخل من السلام" في برلين. "السودان يكشف اليوم وجها آخر مقارنة مع ما كان عليه الحال قبل سنة"، تفيد هانزين التي زارت مؤخرا الخرطوم ومنطقة دارفور المتأزمة، ولاحظت لاسيما في العاصمة نشوة كبيرة. "في الخرطوم بالذات تسود أجواء الانبعاث والأمل بشكل واضح، ومع إعلان الدستور في أغسطس/ أب الماضي وتشكيل حكومة انتقالية مدنية تم السير في طريق لا رجعة فيه".

نساء سودانيات يتظاهرن من أجل حقوقهن الأساسية

نساء سودانيات يتظاهرن من أجل حقوقهن الأساسية

قصة نجاح ثورة

والثورة السودانية مضت بالمقارنة بوتيرة سريعة. وهذا يعود لعدة أسباب. فالسودانيون الكبار على الأقل تمكنوا مع منعطفين سابقين في 1964 و 1985 من جمع تجارب مع انتفاضات ضد أنظمة غير مرغوب فيها. كما أن البشير لم يحظى بدعم جميع ممثلي الأجهزة الأمنية. والمتظاهرون الذين أجبروا الجيش باحتجاجاتهم الحاشدة على الانقلاب ضد البشير تمكنوا من الاعتماد على الدعم الأخلاقي ليس فقط من الاتحاد الأوروبي، بل حتى من الاتحاد الافريقي.

وعندما اتضح أن الوضع سيتدهور اقتصاديا تحت البشير، سحب الكثير من رجال الأعمال دعمهم. وتحت البشير كانت البنية التحتية على كل حال منهارة بشكل واسع: الزراعة وقطاع الصحة والنقل وقطاع التعليم ـ قلما كان قطاع يعمل بنجاح. كما أن البلاد خسرت شطرها الجنوبي في 2011 ومعه موارد النفط المربحة هناك. كل هذا أدى إلى بزوغ الانتفاضة التي شملت أجزاء في البلاد وشرائح سكانية واسعة. فالحدود العرقية والاجتماعية والدينية التي عرف البشير استغلالها بحنكة لضمان سلطته لم تعد تلعب أي دور في الانتفاضة ضده، فالناس تجاوزوا تناقضاتهم وطالبوا بحكومة ديمقراطية مدنية.

التغير الحقيقي للنظام ما يزال معلقا

لكن التطور منذ تلك اللحظة لم يكن محميا من انتكاسات. فصدمة غير منسية تتمثل في مذبحة حصلت في 3 يونيو/ جزيران 2019 في الخرطوم ـ أكثر من مائة متظاهر تم رميهم بالرصاص في يوم واحد في تجمع احتجاجي، والحقيقة غير معروفة إلى يومنا هذا. وأوائل مارس/ آذار 2020 تم تنفيذ اعتداء على رئيس الوزراء عبد الله حمدوك المحسوب على معسكر المدنيين. ونجا حمدوك الذي أعلن أن الهجوم بالنسبة إليه دفعة إضافية لدفع عجلة التحول إلى الأمام. لكن هذا يعني أيضا أن عليه حل بعض المشاكل التي ظلت قائمة عقب سقوط البشير. وعلى هذا النحو وجب عليه الدفع بالمحادثات مع مجموعات المتمردين السابقة وإلحاقها بالدولة الجديدة. " وفيما سينجح تحول نظام حقيقي، فهذا رهين بميزان القوة الهش بين المدنيين والجيش وبين المجموعات الديمقراطية وممثلي النظام العسكري الاسلاموي القديم"، تقول العارفة بشؤون السودان هانزين. فالكثير من السودانيين ينتابهم القلق من أن الجيش في الحقيقة يريد فقط ضمان سلطته السياسية عوض السير في طريق الدولة المدنية التي يخضع فيها العسكريون أيضا للقانون.

كما أن الحكومة المدنية الجديدة أعلنت أن إنهاء النزاعات المسلحة المتبقية في السودان من أولوياتها الكبرى، فمنذ أكتوبر تتفاوض في جوبا بالجنوب مع مجموعات متمردين مختلفة. كما وجب تقديم آفاق للاجئين الداخليين. ففي دارفور وحدها يُعتبر 1.8 مليون شخص مهجرين داخليين، وغالبيتهم تعيش في مخيمات. وحتى الوضع الاقتصادي يبقى مخيبا للأمل، فالسودان ينتمي للدول العشر الأكثر مديونية في العالم. ونسبة المديونية تصل حاليا إلى 122 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وحتى التضخم فهو مرتفع ـ في فبراير/ شباط من هذا العام كان يصل إلى أكثر من 71 في المائة. وهذا يعني بالنسبة إلى كثير من الناس صعوبة في النفاد إلى المواد الغذائية.

الرئيس الألماني شتاينماير (يسار) خلال زيارته في أواخر فبراير 2020 إلى الخرطوم

الرئيس الألماني شتاينماير (يسار) خلال زيارته في أواخر فبراير 2020 إلى الخرطوم

كورونا ـ أزمة في أزمة

كما أن السودان يجد نفسه في مواجهة خطر وباء كورونا. وحاليا سُجلت "فقط" 14 حالة إصابة واثنان من الموتى، إلا أن العدد المخفي يبقى غير معروف. وفي حال انتشار واسع للفيروس، فإن البلاد الفقيرة ستصل بسرعة إلى استنفاذ إمكانياتها. وتقول فيبكه هانزين بأن الوباء عامل خطر كبير "على الناس ومشاريع الحكومة الجديدة والتطور الديمقراطي في السودان". وتلاحظ الخبيرة أن تفشي كوفيد 19 في أحد المخيمات الكبيرة في دارفور سيكون بمثابة صدمة للنظام الذي هو في الأصل غير قادر في أوقات استقرار على امتصاص ذلك. والتحويلات المالية الضرورية من مئات آلاف العمال السودانيين من منطقة الخليج يتهددها التراجع الآن الآن. وليس واضحا للأسف ما إذا كان بمقدور السودان أن يأمل في الحصول في هذا الوضع الصعب على الدعم المالي من البلدان الغربية التي هي حاليا منشغلة بحل الأزمة الاقتصادية في بلدانها.

كرستين كنيب/ م.أ.م

  • Sudan: Proteste in Khartoum (Getty Images/AFP/E. Hamid)

    في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة

    فرحة عظيمة وأمل كبير للسودانيين

    الفرحة عظيمة، فقد اتفق الجيش والمعارضة على تشكيل حكومة انتقالية. وينص الحل الوسط، الذي تفاوض عليه الاتحاد الأفريقي، على إنشاء مجلس سيادي مكون من خمسة مدنيين وخمسة عسكريين، على أن ينتخب هؤلاء العضو الحادي عشر. ومن المفترض أن تستغرق الفترة الانتقالية مدة تزيد قليلاً عن ثلاث سنوات.

  • Sudan Khartum | Zeremonie Unterzeichnung Verfassungserklärung (picture-alliance/Anadolu Agency/C. Ozdel)

    في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة

    لحظة تاريخية بالنسبة للسودان

    "الوثيقة الدستورية" التي تتضمن بنود الاتفاق وقع عليها في الخرطوم السبت (17 أغسطس/ آب 2019) كل من نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، وممثل تحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير" أحمد الربيع بحضور رؤساء دول وحكومات أفريقية وممثلين عن الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ووزراء ومسؤولين من دول خليجية وعربية.

  • BG Sudan Proteste (Getty Images/AFP/A. Shazly)

    في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة

    شخصية عسكرية تتولى الرئاسة

    وعلى الرغم من أن التسوية، التي تم التوصل إليها قد استوفت الكثير من المطالب المدنية، إلا أن الجيش سيستمر في لعب دور مهم في المستقبل، فالجنرال عبد الفتاح البرهان سيكون رئيسا خلال الفترة الانتقالية. هذا الاختيار لا يعجب الجميع بالضرورة، غير أنه يلقى تأييد كثيرين أيضا وخصوصا هؤلاء المتظاهرين في الصورة.

  • Abdalla Hamdok (picture-alliance/G. Dusabe)

    في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة

    رجل الأمم المتحدة كرئيس للوزراء

    كان يفترض أن يتم في اليوم التالي، الأحد (18 أغسطس/ آب 2019) الإعلان عن تشكيل المجلس الانتقالي، ليتم بعده الإعلان عن اسم رئيس الوزراء. وقد وافق المحتجون على عبد الله حمدوك، وهو مسؤول سابق، رفيع المستوى، بالأمم المتحدة ليتولى المنصب. كان حمدوك قد عُين عام 2016 كقائمٍ بأعمال الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، غير أنه تخلى عن منصبه في عام 2018.

  • Sudan Pressekonferenz der Opposition (picture-alliance/AA/O. Erdem)

    في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة

    عطل مؤقت بسبب قوى الحرية والتغيير

    لكن المجلس العسكري أعلن الاثنين (19 أغسطس/ آب) إرجاء تشكيل مجلس السيادة لمدة 48 ساعة بناء على طلب من "قوى الحرية والتغيير"، ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن الفريق الركن شمس الدين الكباشي، المتحدث باسم المجلس القول بأن قوى الحرية والتغيير (الصورة أرشيف) طلبت الإرجاء حتى تتمكن من الوصول لتوافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها الخمسة لمجلس السيادة.

  • Sudan Khartoum Vermittlung von äthiopischen Botschafter Mohamoud Dirir (Ethiopian Embassy Khartoum )

    في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة

    المدنيون يحددون ممثليهم بالمجلس السيادي

    وفي نفس اليوم بدأ اجتماع لقوى الحرية والتغيير (الصورة من الأرشيف) وامتد حتى فجر اليوم التالي (الثلاثاء 20 أغسطس/ آب). وبعد توتر وملاسنات تم الاتفاق على كل من عائشة موسى وحسن شيخ إدريس ومحمد الفكي سليمان وصديق تاور ومحمد حسن التعايشي، ممثلين للقوى المدنية في المجلس السيادي.

  • Sudan Khartum Massenproteste der Opposition (AFP)

    في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة

    فترة انتقالية لنحو 40 شهرا

    بعد تشكيل المجلس السيادي والحكومة فعليا، ستدوم الفترة الانتقالية 39 شهرًا، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2022، سيتم انتخاب حكومة جديدة. وحتى ذلك الحين، ستسير أمور البلاد، التي يزيد عدد سكانها عن أكثر من 40 مليون شخص، الحكومة الانتقالية، طبقا للوثيقة الدستورية.

  • Unruhen im Sudan | Demonstration (Getty Images/AFP/E. Hamid)

    في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة

    تأكيد على دور المرأة بالهيئة التشريعية

    من المقرر أيضا أن يتم تشكيل الهيئة التشريعية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، على أن تكون نسبة 40 في المائة من أعضائها على الأقل من النساء. وبهذا ينبغي التأكيد على الدور المهم للمرأة السودانية خلال الاحتجاجات السلمية، التي بدأت نهاية 2018.

  • Sudanesen protestieren in Dublin (picture-alliance/NurPhoto/A. Widak)

    في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة

    سقوط البشير بعد عقود من القبضة القوية

    بداية من ديسمبر/ كانون الأول 2018، خرج مواطنو السودان إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير، بعد 30 عامًا من حكم الرئيس عمر البشير البلاد. خلال كل هذه السنوات حكم البشير بيد قوية، فقد تم تقليص عمل المعارضة، وجرى قمع المجتمع المدني وتعذيب المنتقدين بل وقتلهم. وتحت ضغوط من الاحتجاجات الجماهيرية المستمرة عزل الجيش عمر البشير من رئاسة الدولة في أبريل/ نيسان.

  • Sudan: Proteste in Khartoum (Getty Images/A. Shazly)

    في صور.. عهد جديد في السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة

    الجيش سيواصل لعب دور

    سقوط البشير لم يكن النهاية، فقد تواصلت المظاهرات عندما أصر المجلس العسكري على حكم البلاد خلال المرحلة الانتقالية حتى التحول إلى الانتخابات الديمقراطية. لكن الحركة الاحتجاجية وعلى رأسها "قوى الحرية والتغيير" دعت إلى تشكيل حكومة مدنية دون أي تدخل عسكري. هذا الشرط لم يتحقق بالكامل، ففي فترة الحكومة المؤقتة، سيستمر الجيش السوداني في لعب دور. اعداد: ديانا هودالي/ صلاح شرارة


 

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