السودان: القضاة ينضمون للحراك والمحتجون يهددون بمليونية

كثّف قادة الاحتجاجات في السودان اليوم الأربعاء (24 نيسان/أبريل 2019) ضغوطهم على المجلس العسكري الانتقالي. وردا على سؤال عن الخطوات التي سيتخذها قادة الاحتجاجات في حال لم يسلم المجلس العسكري السلطة لإدارة مدنية، قال صديق فاروق الشيخ أحد قادة "الحرية والتغيير" للصحافيين "لدينا خطوات تصعيدية. سنسيّر مواكب مليونية كما أننا نحضر لإضراب شامل". كما قال أحمد الربيع القيادي البارز في التجمع "نحن ندعو إلى مسيرة مليونية الخميس".
من ناحيته دعا المجلس العسكري، الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في وقت سابق من هذا الشهر، قادة المحتجين إلى إجراء محادثات في وقت لاحق اليوم الأربعاء.
بدورها أيدت واشنطن مطالب المحتجين بدعوتها إلى الحكم المدني. وقالت ماكيلا جيمس، المسؤولة بوزارة الخارجية لوكالة فرانس برس "نؤيد المطلب المشروع للشعب السوداني بحكومة يقودها مدنيون، نحن هنا لتشجيع الطرفين على العمل معا لدفع هذا المشروع قدما في أسرع وقت". وتابعت جيمس، المكلفة شؤون شرق إفريقيا في وزارة الخارجية والتي تزور الخرطوم حاليا "لقد عبر الشعب السوداني بشكل واضح عما يريد".
القضاة ينضمون للاحتجاجات
ولأول مرة أعلن القضاة السودانيون أنهم سينضمون غدا الخميس إلى آلاف المحتجين في الاعتصام أمام مقر الجيش وسط الخرطوم. وقال بيان صادر عن قضاة السودان إنه سيبدأ "موكب قضاة السودان الشرفاء من أمام المحكمة الدستورية إلى القيادة العامة دعما للتغيير ولسيادة حكم القانون ومن اجل استقلال القضاء".
والثلاثاء أكد البيان الذي صدر في ختام القمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان في القاهرة، أن المشاركين في هذه القمة، أوصوا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بـ"أن يمدد الجدول الزمني الممنوح للسلطة السودانية مدة ثلاثة أشهر".
وكان الاتحاد الإفريقي هدد في 15 الشهر الجاري بتعليق عضوية السودان إذا لم يسلم المجلس العسكري الانتقالي السلطة للمدنيين ضمن مهلة 15 يوما. وأكد رشيد السيد المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين أن "ما يحدث في السودان هو شأن داخلي". وقال "نحن نراهن على استمرار الاحتجاجات والمحتجين".
ز.أ.ب/أ.ح (أ ف ب)
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السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر
مد وجزر
الفترات الزمنية التي حكم فيها العسكر السودان فاقت بكثير الفترات التي استلمت فيها حكومات مدنية السلطة في البلاد. فقد بدأت سلسلة الانقلابات العسكرية في السودان ضد أول حكومة ديمقراطية انتخبت في عام 1957.
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السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر
حكومة عسكرية
بعد استقلال السودان في عام 1956، لم تهنأ البلاد بحكم مدني لأكثر من عامين، حيث نجح أول انقلاب عسكري في عام 1958 بقيادة ابراهيم عبود ضد حكومة ائتلاف ديمقراطية بين حزب الأمة والاتحادي الديمقراطي التي كان يرأسها مجلس السيادة المكون من الزعيم إسماعيل الأزهري وعبد الله خليل.
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السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر
حكومة مدنية
في عام 1964 أطاحت أكبر ثورة شعبية شهدتها البلاد بحكومة عبود، وعاد المدنيون إلى الحكم بانتخابات جرت عام 1965 بإشراف حكومة انتقالية. غير أن الحكومة الجديدة اتسمت بعدم الاستقرار. في الصورة مبنى القصر الرئاسي بالخرطوم.
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السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر
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وفي ظل اضطرابات سياسية نفذ العقيد جعفر محمد نميري انقلابا عسكريا في عام 1969 بالتعاون مع عدد من الضباط من اليسار السوداني من الحزب الشيوعي على وجه الخصوص. استمر حكم النميري لمدة 16 عاماً تخللتها عدة محاولات انقلابية فاشلة أُعدم نتيجتها 3 ضباط من الحزب الشيوعي الذين سعوا إلى الاستيلاء على السلطة.
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السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر
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السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر
انقلاب عمر البشير
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السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر
الحراك السوداني
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السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر
العسكر أم المدنيون؟
فور إعلان عزل الرئيس البشير، سُلطت الأضواء على دور الجيش..الجيش الذي انضم للحراك الشعبي ورفض قمع المتظاهرين، لكن إعلانه الإطاحة بالبشير يؤشر على ما يبدو إنقلابا عسكريا..فإلى أي أين تسير دفة الحكم في أكبر بلد أفريقي ..للعسكر أم المدنيين؟