نظرا لشح المعلومات المستقلة والتعتيم الإعلامي على ما يجري في السودان، قررت مؤسسة DW إطلاق برنامج إذاعي خاص عن الوضع في هذا البلد الذي تمزقه الصراعات المسلحة. ما الذي يميز البرنامج، وما هي خصوصية المعلومات التي يقدمها؟

أطلقت مؤسسة DW برنامجا إذاعيا خاصا بالسودان باسم "السودان الآن" لمدة ثلاثين دقيقة يبث يوميا على الموجة القصيرة وقمر هوت بيرد، كما يُبث بشكل مباشر على موقع DW عربية. تعرّف على البرنامج بأخباره وحواراته وتقاريره المتنوعة.