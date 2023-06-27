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السودان الآن

نظرا لشح المعلومات المستقلة والتعتيم الإعلامي على ما يجري في السودان، قررت مؤسسة DW إطلاق برنامج إذاعي خاص عن الوضع في هذا البلد الذي تمزقه الصراعات المسلحة. ما الذي يميز البرنامج، وما هي خصوصية المعلومات التي يقدمها؟

أطلقت مؤسسة DW برنامجا إذاعيا خاصا بالسودان باسم "السودان الآن" لمدة ثلاثين دقيقة يبث يوميا على الموجة القصيرة وقمر هوت بيرد، كما يُبث بشكل مباشر على موقع DW عربية. تعرّف على البرنامج بأخباره وحواراته وتقاريره المتنوعة.

مسائيةDW :صراع العسكر في السودان.. هل تنتقل شرارته إلى دول الجوار؟ 27.06.2023

الأمم المتحدة تتوقع تجاوز عدد الفارين من الصراع المسلح في السودان مليون شخص وأنباء عن استمرار القصف في الخرطوم رغم الهدنة التي أعلنت عنها قيادة قوات الدعم السريع.. فما الذي ينتظر السودان والسودانيين في أيام عيد الأضحى؟ وهل تنتقل شرارة الصراع إلى دول الجوار؟
معارك محتدمة في الخرطوم عشية عيد الأضحى

معارك محتدمة في الخرطوم عشية عيد الأضحى 27.06.2023

في ظل احتدام المعارك في الخرطوم عقب سيطرة قوات الدعم السريع على مقرّ رئيسي للشرطة في العاصمة السودانية، أعلن قائد الجيش السوداني البرهان وقف إطلاق النار من جانب واحد أول أيام عيد الأضحى.

السودان: ضعف الإقبال على الأضاحي بسبب إرتفاع الأسعار 27.06.2023

تسببت الحرب في السوادان وارتفاع الاسعار قبل وخلال الحرب في تأثر القدرة الشرائية للمواطنين. وأمام الوضع شهد الاقبال على شراء أضحية العيد تراجعا كبيرا.
السودان الآن: هدنٌ من دون التزام!

السودان الآن: هدنٌ من دون التزام! 27.06.2023

كثيرة هي الهدن التي أطلقت من طرفي النزاع في السودان، وطالما انتهكت. لماذا تعلن عنها الجهات المتحاربة؟ ولماذا لا يرغب بها السكان؟

هدنٌ من دون التزام!

هدنٌ من دون التزام! 27.06.2023

كثيرة هي الهدن التي أطلقت من طرفي النزاع في السودان، وطالما انتهكت. لماذا تعلن عنها الجهات المتحاربة؟ ولماذا لا يرغب بها السكان؟

سودانيون برلين يبذلون قصارى جهدهم لمساعدة أهاليهم في الوطن 26.06.2023

دخلت حرب السودان شهرها الثالث. أكثر من مليوني نازح، آلاف القتلى، وعشرات آلاف الجرحى. وضع أدى لانتشار حالة قلق شديد وسط السودانيين المقيمين في برلين، ودفعهم لتنسيق استجابة جماعية للأزمة. كيف يساعدون أهاليهم الذين ما زالوا داخل ساحة المعركة؟
لاجئون و نازحون.. سودانيون في أزمة!

لاجئون و نازحون.. سودانيون في أزمة! 26.06.2023

بين النزوح داخل السودان واللجوء إلى بلدان مجاورة يعاني سودانيون من نتائج الاقتتال الداخلي. والبعض منهم يتعرض للقتل في طريق الهروب.
لاجئون و نازحون .. سودانيون في أزمة!

لاجئون و نازحون .. سودانيون في أزمة! 26.06.2023

بين النزوح داخل السودان واللجوء إلى بلدان مجاورة يعاني سودانيون من نتائج الاقتتال الداخلي. والبعض منهم يتعرض للقتل في طريق الهروب.
برلين: الأحداث في روسيا شأن داخلي في المقام الأول

برلين: الأحداث في روسيا شأن داخلي في المقام الأول 26.06.2023

امتنعت الحكومة الألمانية عن تقييم مجريات الأحداث الأخيرة في روسيا، معتبرة ذلك شأناً داخلياً في المقام الأول، وذلك بعد تمرد مجموعة "فاغنر" المسلّحة وهي الذراع العسكري لموسكو في الخارج، خصوصاً في سوريا وعدّة دول إفريقية.

القتال يستعر في الخرطوم ودارفور وسط تفاقم الأزمة الإنسانية

القتال يستعر في الخرطوم ودارفور وسط تفاقم الأزمة الإنسانية 25.06.2023

تتواصل معاناة ملايين المدنيين في الخرطوم وإقليم دارفور وأجزاء أخرى من السودان من جرّاء الحرب المحتدمة بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع. لماذا يمانع الجيش إدخال المساعدات الإنسانية إلى الخرطوم؟
اشتباكات عنيفة في الخرطوم ودعوة أممية لوقف القتل في الجنينة

اشتباكات عنيفة في الخرطوم ودعوة أممية لوقف القتل في الجنينة 24.06.2023

في ظل تجدد الاشتباكات العنيفة في العاصمة السودانية الخرطوم واتساع رقعة القتال في السودان، دعت الأمم المتحدة إلى "تحرك فوري" لوضع حد لعمليات القتل التي تستهدف الفارين من الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور.

مسائيةDW : الملء الرابع لسد النهضة الإثيوبي.. ماذا ينتظر مصر والسودان؟ 23.06.2023

إثيوبيا تعلن عن اقتراب موعد إطلاق المرحلة الرابعة لملء سد النهضة وسط مخاوف وترقب في الأوساط المصرية والسودانية.. فما الذي يعنيه الملء الرابع للسد الإثيوبي؟ وكيف تتعامل معه القاهرة والخرطوم؟
اشتباكات في السودان وخروج احتجاجات ضد قوات الدعم السريع

اشتباكات في السودان وخروج احتجاجات ضد قوات الدعم السريع 23.06.2023

تظاهر عشرات السودانيين في الخرطوم وولاية النيل الأبيض ضد انتهاكات قوات الدعم السريع، التي تواصلت معاركها مع قوات الجيش. ويتركز القتال في العاصمة ومحيطها وفي إقليم دارفور.
السودان الآن.. برنامج إذاعي من DW عربية إلى السودان

"السودان الآن".. برنامج إذاعي من DW عربية إلى السودان 23.06.2023

تطلق مؤسسة DW برنامجا إذاعيا خاصا بالسودان باسم "السودان الآن" لمدة ثلاثين دقيقة يبث يوميا على الموجة القصيرة وقمر هوت بيرد وببث مباشر على موقع DW عربية. يتضمن البرنامج نشرة أخبار وحوارات وتقارير منوعة.

نزوح كبير للسودانيين إلى دول الجوار 22.06.2023

بلغ عدد النازحين في مختلف أنحاء السودان مليوني شخص بينما نزح أكثر من نصف مليون شخص إلى دول الجوار بحسب المفوضية العليا للاجئين. ووفقاً للأمم المتّحدة فقد فرّ أكثر من 150 ألف شخص من إقليم دارفور إلى تشاد المجاورة وهي إحدى أقلّ دول العالم نمواً وتستضيف آلاف اللاجئين لا سيّما من الكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى.
قصف مدفعي يهز الخرطوم واسئناف المعارك بعد انتهاء الهدنة

قصف مدفعي يهز الخرطوم واسئناف المعارك بعد انتهاء الهدنة 22.06.2023

أكد شهود عيان وقوع قصف مدفعي شرق الخرطوم، فيما أكد آخرون توجيه ضربات صاروخية من شمال أم درمان غرب العاصمة. و فيما تستمر الأزمة الإنسانية، اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بـ "فبركة" مقطع فيديو قالوا إنه لعملية اغتصاب لسيدة.
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