نظرا لشح المعلومات المستقلة والتعتيم الإعلامي على ما يجري في السودان، قررت مؤسسة DW إطلاق برنامج إذاعي خاص عن الوضع في هذا البلد الذي تمزقه الصراعات المسلحة. ما الذي يميز البرنامج، وما هي خصوصية المعلومات التي يقدمها؟
أطلقت مؤسسة DW برنامجا إذاعيا خاصا بالسودان باسم "السودان الآن" لمدة ثلاثين دقيقة يبث يوميا على الموجة القصيرة وقمر هوت بيرد، كما يُبث بشكل مباشر على موقع DW عربية. تعرّف على البرنامج بأخباره وحواراته وتقاريره المتنوعة.
الأمم المتحدة تتوقع تجاوز عدد الفارين من الصراع المسلح في السودان مليون شخص وأنباء عن استمرار القصف في الخرطوم رغم الهدنة التي أعلنت عنها قيادة قوات الدعم السريع.. فما الذي ينتظر السودان والسودانيين في أيام عيد الأضحى؟ وهل تنتقل شرارة الصراع إلى دول الجوار؟
دخلت حرب السودان شهرها الثالث. أكثر من مليوني نازح، آلاف القتلى، وعشرات آلاف الجرحى. وضع أدى لانتشار حالة قلق شديد وسط السودانيين المقيمين في برلين، ودفعهم لتنسيق استجابة جماعية للأزمة. كيف يساعدون أهاليهم الذين ما زالوا داخل ساحة المعركة؟
بلغ عدد النازحين في مختلف أنحاء السودان مليوني شخص بينما نزح أكثر من نصف مليون شخص إلى دول الجوار بحسب المفوضية العليا للاجئين. ووفقاً للأمم المتّحدة فقد فرّ أكثر من 150 ألف شخص من إقليم دارفور إلى تشاد المجاورة وهي إحدى أقلّ دول العالم نمواً وتستضيف آلاف اللاجئين لا سيّما من الكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى.