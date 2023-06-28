 السودان الآن: الوضع الصحي على حافة الانهيار | برنامج خاص | DW | 28.06.2023

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برنامج خاص

السودان الآن: الوضع الصحي على حافة الانهيار

مع استمرار القتال واتساع رقعته، يزداد الوضع الإنساني والصحي تدهورا، ويشرف على الانهيار مع إغلاق الكثير من المستشفيات والمرافق الصحية ونقص في الأدوية والمواد الطبية.

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CLARIFICATION: Patients in a hospital in Khartoum's twin city of Omdurman are shown on June 10, 2019 receiving treatment during a visit organised by Sudan's Health Ministry which claimed medical services had been disrupted by protestors blocking roads as part as a civil disobedience campaign launched the previous day. - Sudanese protestors begun a campaign to call on the country's military rulers to step aside following a deadly crack down by security forces on a long running protest on June 3, 2019. Doctor across the country have been key participants in the protest movement that has rocked Sudan since december. (Photo by AFP)

السودان الآن: الوضع الصحي على حافة الانهيار 28.06.2023

مع استمرار القتال واتساع رقعته، يزداد الوضع الإنساني والصحي تدهورا، ويشرف على الانهيار مع إغلاق الكثير من المستشفيات والمرافق الصحية ونقص في الأدوية والمواد الطبية.