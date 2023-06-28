برنامج خاص

السودان الآن: الوضع الصحي على حافة الانهيار

مع استمرار القتال واتساع رقعته، يزداد الوضع الإنساني والصحي تدهورا، ويشرف على الانهيار مع إغلاق الكثير من المستشفيات والمرافق الصحية ونقص في الأدوية والمواد الطبية.

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