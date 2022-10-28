 السوداني يؤيد بقاء القوات الأمريكية في العراق لأجل غير مسمى | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.01.2023

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السوداني يؤيد بقاء القوات الأمريكية في العراق لأجل غير مسمى

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في مقابلة نشرتها اليوم الأحد أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دافع عن وجود قوات أمريكية في بلاده ولم يحدد جدولا زمنيا لانسحابها، مؤكدا أهميتها في مكافحة تنظيم "داعش".

محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي

أكد السوداني على ضرورة الحفاظ على علاقة جيدة بالولايات المتحدة

دافع رئيس الوزراء العراقيمحمد شياع السوداني في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال نشرتها اليوم الأحد (15 يناير/ كانون الثاني 2023) عن وجود قوات أمريكية في بلاده ولم يحدد جدولا زمنيا لانسحابها.

وأضاف في المقابلة أن الحاجة للقوات الأجنبية لا تزال قائمة وأن القضاء على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) يحتاج إلى المزيد من الوقت في إشارة إلى فرق القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي التي تدرب وتساعد الوحدات العراقية في مكافحة التنظيم الإرهابي لكنها تظل بمنأى عن القتال الفعلي إلى حد كبير.

مختارات

نددت وزارة الخارجية العراقية بشدة بالضربات الإيرانية الأخيرة على إقليم كردستان، ووصفت نهج طهران بـ "الأحادي والعدائي" متوعدة باتخاذ إجراءات دبلوماسية. ما هي هذه الإجراءات؟ وما سر اللهجة المتشددة غير المعتادة تجاه إيران؟

بعد أكثر من عام من التوتر والانسداد السياسي في العراق، تم تشكيل حكومة جديدة بقيادة محمد شياع السوداني، الذي قدم برنامجا حكوميا طموحا مركزا على تأمين الخدمات ومكافحة الفساد. فهل ينجح السوداني في تحقيق ما فشل فيه من سبقوه؟

وأوضح "لسنا بحاجة إلى قوات تقاتل داخل الأراضي العراقية"، موضحا أن "التهديد للعراق مصدره تسلل خلايا (التنظيم الإرهابي) من سوريا". وتنشر الولايات المتحدة نحو ألفي عسكري في العراق للقيام بمهام تدريبية واستشارية.

كما ينفذ حلف شمال الأطلسي (ناتو) مهمة غير قتالية في العراق، يشارك فيها وفق موقعه الإلكتروني "مئات" من العناصر من عدة دول أعضاء أو شركاء للحلف (أستراليا وفنلندا والسويد).

وقال السوداني، الذي تولى منصبه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، للصحيفة إنه يعتزم إرسال وفد رفيع المستوى إلى واشنطن لإجراء محادثات مع المسؤولين الأمريكيين الشهر المقبل، مضيفا أن العراق يود أن تكون علاقاته مع الولايات المتحدة مماثلة لتلك التي تتمتع بها السعودية وغيرها من الدول المنتجة للنفط والغاز في الخليج.

ومضى يقول إنه لا يرى أنه من المستحيل أن يكون للعراق علاقات جيدة مع إيران والولايات المتحدة.

وتعتمد حكومة السوداني التي نالت الثقة بعد عام من الصدامات الدامية في بعض الأحيان، على دعم أحزاب موالية لإيران تهيمن على البرلمان. كما يعتمد العراق بشكل كبير على الغاز والكهرباء من جارته الشرقية.

وتواجه الحكومة العراقية توقعات هائلة من العراقيين المنهكين جراء أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة.

وقام رئيس الوزراء العراقي في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر بزيارة إلى طهران شهدت وعودا بتعزيز التعاون على الصعيدين الأمني والاقتصادي.

المستشار الألماني أولاف شولتس مسقبلا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في برلين.

المستشار الألماني أولاف شولتس مسقبلا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في برلين.

من جهة أخرى أكد السوداني، اليوم الأحد، الوصول إلى خطة عمل مشتركة مع ألمانيا تؤسس الى شراكة اقتصادية. ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عنه قوله إن "الزيارة إلى ألمانيا كانت مثمرة، ووجدنا تجاوباً من الطرف الألماني"، مبيناً أن" الزيارة كان معداً لها سابقاً على صعيد الملفات".

وأشار إلى أنه "تم التوصل إلى تفاهمات وخطة عمل مشتركة ستؤسس قطعاً الى شراكة اقتصادية".

وكان السوداني أجرى زيارة الى ألمانيا التقى فيها المستشار الألماني أولاف شولتس، في العاصمة الألمانية برلين، كما التقى بعدد من المسؤولين، وتم إعداد مذكرة تفاهم مع شركة "سيمنز" الألمانية لزيادة إنتاج الطاقة وتحسين عمليتي النقل والتوزيع وتقليل الضائعات.

ع.أ.ج/ أ ح (د ب ا ، رويترز، أ ف ب)

مسائيةDW : لقاء حصري مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

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