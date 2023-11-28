ما سر العلاقة بين السهر وخطر الوفاة المبكرة؟

هل تفضل السهر حتى وقت متأخر أو النوم باكرا للاستيقاظ في وقت الصباح الباكر؟ دراسة جديدة تكشف عن العلاقة بين أنماط النوم ومخاطر الوفاة المبكرة وتحلل كيفية تأثير عاداتك المسائية على صحتك وطول عمرك. المزيد من التفاصيل:

تشير دراسة فنلندية إلى أن الأشخاص الذين يفضلون السهر ليلا ويطلق عليهم اسم "بومة الليل" (nigh owl) يواجهون خطرا متزايدا بنسبة 9 في المائة للوفاة المبكر مقارنة بالأشخاص الذي يستيقظون باكرا ويطلق عليهم اسم "الطيور المبكرة" (early birds). وهذا الخطر المتزايد لا يرتبط بمدة النوم نفسها، بل بالعادات التي يمارسها الأشخاص الذين يبقون مستيقظين حتى وقت متأخر.

وتابعت الدراسة حوالي 23 ألف رجل وامرأة منذ عام 1981 حتى 2018، وسألت المشتركين عما إذا كانوا يعتبرون أنفسهم يفضلون السهر ليلا أو الاستيقاظ باكرا، بالإضافة إلى ذلك ربطت أجوبة المشاركين بين حالات المرض. إذ تم تحليل أكثر من 8 آلاف حالة وفاة لتحديد العلاقة بين نوع النوم وخطر الوفاة. بحسب ما نشره موقع (تي أونلاين) الألماني.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يبقون مستيقظين حتى وقت متأخر كانوا يميلون إلى أن يكونوا أصغر سنا ويستهلكون المزيد من الكحول والمخدرات السجائر والأطعمة الجاهزة والحلويات وغير ذلك. وقد وجد الباحثون أن هناك علاقة متبادلة بين نظام المكافأة في الدماغ والإيقاع البيولوجي الذي يمتد على مدار 24 ساعة، وأن مستوى استهلاك الكحول والتبغ يرتبط بالرغبة في البقاء مستيقظا لفترات أطول في الليل. وكما أظهرت الدراسة أن "بومة الليل" أكثر عرضة لمقاومة الأنسولين، مما يعني أن عضلاتهم تتطلب المزيد من الأنسولين حتى يتمكنوا من الحصول على الطاقة التي يحتاجونها.

ووفقا للباحثين، فإن السبب وراء الخطر المتزايد للوفاة بين هؤلاء الأشخاص لا يكمن في طول الوقت الذي يبقون فيه مستيقظين وإنما في الأنشطة التي يمارسونها خلال هذه الفترة. إذ يشير الباحثون إلى أن العادات المسائية مثل استهلاك الكحول والتدخين تساهم في تقليل العمر المتوقع لهؤلاء الأشخاص. فيما يؤكدون أن إذا تم تجنب هذه العادات، فمن المحتمل ألا يواجه الأشخاص الذين يسهرون حتى وقت متأخر خطر الوفاة المبكر بنفس القدر الذي يواجهه الأشخاص الذين يستيقظون باكرا. بحسب ما نشره موقع (لايف ساينس) الأمريكي.

ر.ض