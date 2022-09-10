السنة العبرية الجديدة في صور.. حداد وتضامن مع ضحايا زلزال المغرب

روش هاشناه: السنة العبرية الجديدة

خلال الاحتفال الذي يستمر يومين في شهر أيلول/ سبتمبر، يتعين أن يبتعد المرء عن الشر ويفعل الخير، لأنه في روش هاشناه (بداية العام) سيحاسبه الرب. ويذكر صوت الشوفار، وهو بوق مصنوع من قرن الكبش، المؤمنين بالتأمل الداخلي، تماماً كما كان عليه الحال قبل 2000 عام.