"السم الأبيض"...نصائح عملية لتقليل استهلاكنا من السكر

السكر موجود في أغلب الأطعمة من حولنا، وبحسب خبراء التغذية، فإن خطر الإكثار من تناول السكر موجود في واقع حياتنا اليومية، حتى من دون أن نعلم ذلك. ويمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالسكر إلى عدد من المخاطر الصحية، بما في ذلك أمراض القلب وأمراض الكبد الدهنية ومرض السكري من النوع الثاني. بحسب ما يشير موقع "فت فور فن" الألماني.

بيد أن ليس كل أنواع السكر سيئًة في حد ذاتها. إذ يوجد سكر الفركتوز المستخلص من الفواكه والخضروات والذي يمكن أن يكون مصدرًا مهمًا للكربوهيدرات، لو تم تناوله باعتدال. ومن أجل تقليل استهلاكنا للسكر نقدم لك هذه النصائح.

العصائر المحلاة

يمكن أن تحتوي عصير الليمون أو مشروبات القهوة السكرية أو مشروبات الطاقة على أكثر من ملعقتين صغيرتين من السكر المضاف. بدلا من ذلك استخدم الماء الطبيعي، وأضف له قطع الفاكهة. ستروي عطشك، وستحصل على طعم منعش صحي، من دون كميات السكر التي ستدخل إلى الجسم.

الأطعمة الغنية بالبروتين

خلافًا للاعتقاد الشائع، غالبًا ما تحتوي المنتجات كاملة الدسم على نسبة سكر أقل من البدائل قليلة الدسم مثل الزبادي والعصائر. الوجبة الكاملة المصنوعة من الفواكه الطازجة أو الخضار أو الأسماك أو البيض أو منتجات الألبان كاملة الدسم تكون كاملة وصحية.

قطع الحلوى والشوكولاتة

أحيانا يكون من الصعب مقاومة تناول لوح شوكولاتة، أو وجبة خفيفة، بين الوجبات الكبيرة. من الضروري الحذر هنا. تشكل هذه القطع الصغيرة التي نتناولها يوميا دون أن نلقى لها بالا، حوالي 18 بالمئة من مجموع استهلاكنا اليومي للسكر. من الأفضل تناول تفاحة، أو بعض الفواكه بين الوجبات، والابتعاد تماما عن الحلويات.

أحد الأسباب الموجبة للابتعاد عن الوجبات الخفيفة، هي الآثار السلبية التي يمكن أن تحدثها هذه الوجبات على الحالة المزاجية والتمثيل الغذائي ومستويات الأنسولين في الجسم. وإذا لم تستطع ترك الشوكولاتة على الإطلاق ، فما عليك إلا تناول الشوكولاتة الداكنة.

تسوق بحكمة

لا تتسوق أبدًا وأنت جائع واقرأ بعناية عن مكونات ما تتسوقه. يمكن أن يكون السكر موجودا بكميات كبيرة في قائمة مشترياتك.

السكر المكرر والمحليات الطبيعية

العسل أو التمر أو الموز تزود الجسم بالطاقة المطلوبة، ويمتصها الجسم بشكل أفضل. يمكن إضافتها لأطباق الحليب والزبادي مثلا، بدلا من قطع الكيك والحلويات الأخرى. استخدام العسل أو المحليات المستخرجة من الأعشاب لتحلية القهوة أو الشاي، سيكون مفيدا جدا في تقليل كميات السكر التي تتناولها.

ع.أ.ج/خ.س