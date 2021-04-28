السماع بالضوء.. تقنية ألمانية جديدة تمنح الأمل لفاقدي السمع

غرسة القوقعة الصناعية هينوع من أنواع السماعات الطبية التي يستخدمها الصم. وهو جهاز يعمل على تحويل الصوت إلى نبضات كهربائية يتم إرسالها مباشرة إلى الأعصاب السمعية، مما يمكن من تحسين جودة السمع.

جديد البحث العلمي هو تجارب تهدف إلى استخدام جهاز "غرسات الضوء" الذي يعتمد على الضوء بدلا من الكهرباء سيعمل على تحسين جودة الصوت بشكل حاسم، حسبما نقل موقع "دويتشلاند فونك" الألماني.

وتتم هذه العملية عبر ترجمة الإشارات الصوتية إلى نبضات ضوئية، باستخدام تقنية الثنائي الباعث للضوء (LED)، لخلايا السمع في الأذن التي تتكيف معها وراثيًا. وبفضل نبضات الضوء، تتم محاكاة ترددات أكثر من تلك المنتجة عبر غرسات القوقعة الصناعية التقليدية.

وأكد الباحث الألماني توبياس موزر لإذاعة شمال ألمانيا (NDR) أنه تم تجريب هذه التقنية على الفئران وكانت النتائج ناجحة. كما يعمل موزر، الحائز على جائزة غوتنغن لايبنيتس الألمانية، إلى جانب فريق بحث من مركز الرئيسيات الألماني (DPZ) في الوقت الحالي على تجريب نموذج ثلاثي الأبعاد على قوقعة الأذن لدى القرود. وفي عام 2025، يسعى فريق البحث إلى إجراء تجارب إكلينيكية على البشر.

ع.ش/خ.س