 السماح بالترحيل إلى سوريا... كيف يراه اللاجئون وما تقييم الخبراء؟ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 18.12.2020

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ثقافة ومجتمع

السماح بالترحيل إلى سوريا... كيف يراه اللاجئون وما تقييم الخبراء؟

مخاوف أثارها سماح ألمانيا بعمليات الترحيل إلى سوريا لفئة معينة من اللاجئين السوريين اعتبارا من مطلع 2021 في حال تصنيفهم تهديدا للأمن الألماني، بعضهم يخشى من توسيع نطاق الترحيل مستقبلا، فما هي حيثيات القرار؟

لاجئ أفغاني يرحل إلى بلاده من ألمانيا.

انتقدت منظمة "برو أزول" الألمانية المعنية بشؤون اللاجئين قرار بعدم تمديد قرار الحظر الشامل لترحيل السوريين.

قرار الحكومة الألمانية القاضي بعدم تمديد قرار الحظر الشامل لترحيل السوريين الساري منذ عام 2012، وبالتالي طرح إمكانية ترحيل فئات معينة من السوريين إلى سوريا أثار الجدل في أوساط السوريين في ألمانيا ، لا سيما وأن القرار لم يعتمد آلية معينة في كيفية الترحيل ولم يوضح إن كان بالإمكان حاليا ترحيل أحد من اللاجئين من ألمانيا إلى سوريا في ظل قطيعة دبلوماسية كاملة بين ألمانيا وحكومة بشار الأسد.

وكان وزير الدولة في وزارة الداخلية الألمانية الاتحادية، هانز يورغ انغيلكه قد صرح في مؤتمر صحفي قبل أيام أن "الحظر العام على الترحيل (إلى سوريا) ستنتهي مدته في 31 ديسمبر/ كانون الأول هذا العام". وأضاف أن "الذين يرتكبون جرائم أو يسعون وراء أهداف إرهابية لإلحاق أذى خطير بدولتنا وشعبنا، يجب أن يغادروا البلاد وسوف يغادرون". وأوضح إنغيلكه الذي ناب عن زيهوفر الموجود في العزل بعد تعرضه لفيروس كورونا المستجد، إن نحو 90 سوريا يشتبه بكونهم من المتطرفين، يتواجدون حاليا في ألمانيا.

مختارات

يسعى وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر إلى عدم تمديد الحظر العام الذي تفرضه بلاده منذ عام 2012 على الترحيل إلى سوريا، إلى ما بعد نهاية العام الجاري. فمن هؤلاء الذين يمكن ترحيلهم إلى سوريا؟

بعد سنوات من حظر ترحيلهم، بات من الممكن نظرياً ترحيل السوريين من ألمانيا. ولكن هذا الأمر يصطدم عملياً بعقبات صعبة، كما صرح بعض الوزراء المنتمين للحزب الاشتراكي، موجهين النقد للمحافظين لعدم موافقتهم على تمديد الحظر.

أعلن نائب وزير الداخلية الألمانية هانس غيورغ أنغيلكه، أن ألمانيا ستسمح ابتداء من العام المقبل بترحيل سوريين إلى بلادهم. ويتعلق الأمر بمجرمين ومتورطين في أعمال تهدد الأمن الألماني.

وتقرر الحظر العام على الترحيل إلى سوريا لأول مرة في عام 2012، وتم تمديده عدة مرات منذ ذلك الحين. لكن لا يزال الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون لنظام الرئيس السوري بشار الأسد عرضة لخطر التعذيب والقتل حال عودتهم إلى هناك، وفقا لمنظمات حقوقية. وفي مناطق قليلة لا تزال تحت سيطرة الإسلاميين أو غيرهم من المسلحين، هناك أيضا مخاطر على أنصار الأسد.

وتصاعدت الدعوات لتغيير في الموقف منذ توقيف سوري في تشرين الثاني/ نوفمبر بشبهة تنفيذ اعتداء دام بسكين في مدينة دريسدن. وقال المدعون إن الشاب البالغ من العمر 20 عاما، هاجم زوجين من المثليين فقتل أحدهما فيما أصيب الآخر بجروح خطيرة. وتبين للشرطة الألمانية أن طالب اللجوء السوري والقادم إلى ألمانيا 2015 كان مدانا بعدد من الجرائم ومعروف بقربه من الأوساط الإسلامية. وكان يقيم في ألمانيا بموجب وضع خاص يمنح للأشخاص الذين تُرفض طلباتهم للجوء، ولكن لا يمكن ترحيلهم.

وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك الآخر في الائتلاف قد فشل في مسعى تمديد الحماية المطبقة منذ 2012 لستة أشهر. وقال الحزب إن الوضع المحفوف بالمخاطر في سوريا لا يسمح بالدفاع عن عمليات الترحيل إليها.

أثار فزع اللاجئين

هذاالقرار الحكومي أثار فزع شريحة كبيرة من اللاجئين السوريين. هيام لاجئة سورية من دمشق أكدت لموقع مهاجر نيوز فزعها بعد سماعها للنبأ، حتى وإن كان يركز حاليا على فئة معينة من اللاجئين وهم المجرمون، فهي تتخوف كما غيرها أن يكون هذا الأمر بداية لترحيل أعداد أكبر وفئات أوسع من اللاجئين مستقبلا. وقالت "لم نصل إلى هنا بسهولة، وانتظرنا سنين طوال من أجل لم شمل العائلة، ودراسة اللغة، وكنا نصبر أنفسنا أن ما نفعله من أجل مصلحة العائلة واستقرارها، ومن أجل العيش في أمان، لتأتي هذه الأخبار، وتشعرنا بالفزع". وبحسب اللاجئة التي تقطن في برلين وتدرس في الجامعة إن الاستقرار النفسي اهتز لديها ولعدد من صديقاتها من اللاجئين. وأوضحت " لا نريد أن نعيش في هلع نفسي، وعدم استقرار.

هذه المخاوف أكدها لنا أيضا اللاجئ السوري محمد من درعا وبحسب محمد فإن القرار قد يلاقي تأييدا في أوساط الجالية السورية في حال أكدت الحكومة أن الموضوع لن يتعدى فئة المجرمين الخطرين، إلا أن المخاوف من توسيع هذه الفئات المستهدفة من اللاجئين بقرار الترحيل تبقى قائمة. ولا يؤمن محمد بوجوب ترحيل أي أحد من اللاجئين حتى لو كان مجرما، فهؤلاء، بحسب اللاجئ من درعا، يستحقون محاكمة عادلة على أفعالهم، وهو ما ليس متوفرا في سوريا في حال ترحيلهم.

اللاجئ والإعلامي السوري حسام ظاهر أكد بدوره لمهاجر نيوز أن مخاوف اللاجئين في ألمانيا مبررة خاصة وأن هذا القرار يأتي متزامنا مع إجراءات مماثلة في الدنمارك، حيث اشتكى العديد من السوريين من سحب الدنمارك لإقامات عدد منهم بحجة أن الوضع الأمني في بعض المناطق السورية أصبح آمنا، ما يستدعى فحص ملفهم مرة أخرى.

ويوضح اللاجئ السوري ظاهر أن هذا الأمر دفع بالعديد من اللاجئين السوريين في ألمانيا إلى تنظيم مبادرة على وسائل التواصل الاجتماعي ترفض قرار الترحيل الألماني وتؤكد على أن سوريا ليست أمنة، وأن الخطر ما زال قائما لكل من يجبر على الرجوع، مطالبين بوقف قرار الترحيل بحق اللاجئين السوريين.

الترحيل مطلع العام المقبل؟

مستشار شؤون الهجرة والاندماج في مدينة دوسلدورف، عاصمة ولاية شمال الراين وستفاليا، محمد عسيلة أكد في حوار مع مهاجر نيوز أن الحكومة الألمانية ليس بنيتها ترحيل اللاجئين، كما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب الخبير عسيلة فإن ألمانيا صرفت المليارات من أجل استقبال هؤلاء اللاجئين، وساهمت في توفير بيئة حاضنة لهم تسمح بالعيش والعمل والتدريب والاستقرار، ولن تأتي بعد هذا كله لتنقض ما فعلت. وأكد عسيلة أن الحكومة كانت واضحة في أقوالها من حيث توضيح أن كل ملف سيدرس بشكل منفصل.

وقال المستشار في شؤون الهجرة والاندماج إن ألمانيا بلد يحتكم إلى القانون، والمواد القانونية التي تحفظ حق اللاجئين وعدم تعريضهم للخطر موجودة وبقوة ضمن أوساط الدولة الألمانية وليس من السهل تجاهل هذا الأمر أو تغييره.

تصاعدت الدعوات لتغيير في الموقف منذ توقيف سوري في تشرين الثاني/ نوفمبر بشبهة تنفيذ اعتداء دام بسكين في مدينة دريسدن. وقال المدعون إن الشاب البالغ من العمر 20 عاما، هاجم زوجين من المثليين فقتل أحدهما فيما أصيب الآخر بجروح خطيرة.

شرطة ألمانية في مطار لايتزيغ ترافق عملية ترحيل لاجئين.

الإعلامي السوري والخبير في قضايا اللاجئين سليمان عبد الله رجح في حديث لمهاجر نيوز صعوبة تطبيق أي قرار للترحيل في المستقبل القريب، ويرى عبد الله أن القرار الحكومي أثار ردود فعل متباينة حتى في الأوساط السياسية والبرلمانية الألمانية، وأظهر رفضا واضحا لمضمونه من أوساط سياسة كبيرة مثل الحزب الاشتراكي الديمقراطي أو الخضر. وبحسب الإعلامي السوري من برلين فإن القرار يفتقد كذلك إلى آلية تطبيق واضحة، كما أن الترحيل يلزم تواصل سياسي وعلاقات دبلوماسية مع سوريا وهو أمر غير موجود حاليا ومن الصعب توقع حدوثه على المدى القريب. ويرى عبد الله حكومة بشار في سوريا ستكون مسرورة في استغلال هذه الأمر، لمحاولتها الدؤوبة في البحث عن الشرعية الدولية، وهو ما تحاول ألمانيا أن تتجنبه.

وكان وزير داخلية مقاطعة سكسونيا السفلى بوريس بيستوريوس من الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد صرح لوسائل الاعلام الألمانية أنه من الناحية العملية فإن إجراءات الترحيل إلى سوريا يمكن أن تبقى شبه مستحيلة "لعدم وجود مؤسسات دولة لدينا علاقات دبلوماسية معها". لكنه انتقد بشكل حاد رمزية معنى أن تصبح ألمانيا التي استقبلت أكثر من مليون مهاجر، بينهم مئات آلاف السوريين، في ذروة أزمة تدفق المهاجرين بين 2015 و2016، أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقوم بإلغاء حظر الترحيل. وقال بيستوريوس "إنه وضع استثنائي لا نحتاج بالضرورة أن نفتخر به".

كما انتقدت منظمة "برو أزول" الألمانية المعنية بشؤون اللاجئين قرار بعدم تمديد قرار الحظر الشامل لترحيل السوريين. وترى المنظمة أن التعذيب والملاحقة التعسفية يمكن أن تطول أي فرد في سوريا. وقال المدير التنفيذي للمنظمة، غونتر بوركهارت، في تصريحات "النظام السوري لا يمكن التنبؤ بتصرفاته على الإطلاق". واصفا قرار الترحيل بأنه لا يتعدى سوى "دعاية شعبوية"، من وجهة نظره.

مهاجر نيوز/ علاء جمعة

  • Deutschland PK Merkel (Reuters/H. Hanschke)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    بداية الموجة

    في 25 آب/ أغسطس 2015، علقت ألمانيا تنفيذ اتفاق دبلن تجاه اللاجئين السوريين. وينص الاتفاق على إعادة اللاجئين إلى بلد دخلوه في الاتحاد الأوروبي. وبعدها بأيام قالت المستشارة ميركل إن التغلب على موجة اللجوء؛ "مهمة وطنية كبيرة"، كما أصرت على أن "ألمانيا ستنجح في هذه المهمة". وخشيةً من مأساة تحل بآلاف اللاجئين، قررت ميركل إلى جانب النمسا استقبال اللاجئين، وكان ذلك في الخامس من أيلول/ سبتمبر 2015.

  • Deutschland Sarah Tkotsch hilft Flüchtlingen in Berlin (picture alliance/dpa/J. Carstensen)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    استقبال وترحيب

    مثلت ""ثقافة الترحيب" عنصراً مهماً في استقبال اللاجئين في خريف 2015. وقد حظي اللاجئون عند وصولهم إلى عدد من المدن الألمانية بترحيب منقطع النظير من جانب المتطوعين من المواطنين الألمان والأجانب المقيمين في ألمانيا. وبادر هؤلاء المتطوعون إلى تقديم المساعدة المعنوية والمادية للعديد منهم. ففي ميونيخ مثلاً، تم إنشاء مطاعم مؤقتة للاجئين المنتظرين تسجيل أسماءهم لدى الشرطة، ونقلهم إلى مراكز الإيواء.

  • Bildergalerie Wie wohnen Flüchtlinge in Deutschland Alfred-Fischer Halle in Hamm (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    أزمة السكن

    عدد كبير من اللاجئين قصد ألمانيا بعد قرار ميركل عام 2015. الأرقام المتزايدة للاجئين شكلت تحديا كبيراً للألمان. وبدأت مدن ألمانية باستعمال المباني الخالية أو المهجورة كمراكز إيواء للاجئين، فيما استدعت السلطات الحكومية المختصة الموظفين المتقاعدين للعمل من جديد في مراكز اللاجئين. ويعتبر هذا المعطى واحداً من المؤشرات الأخرى التي فرضت على ألمانيا دخول تحدٍ جديدٍ، بسبب اللاجئين.

  • Deutschland Silvesternacht vor dem Hauptbahnhof in Köln (picture-alliance/dpa/M. Böhm)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    بداية أحداث قلبت الموازين

    كانت أحداث كولونيا، التي وقعت في ليلة رأس السنة الجديدة 2016/2015 بداية فاصلة لتغير مزاج الألمان تجاه اللاجئين. حيث شهدت تلك الليلة عملية تحرش جماعي كبرى لم تشهدها ألمانيا من قبل. تلقت الشرطة مئات البلاغات من نساء تعرضن للتحرش والسرقة وفتحت الشرطة أكثر من 1500 تحقيق لكن السلطات لم تنجح في التعرف إلا على عدد قليل من المشتبه بهم، الذين كانت ملامحهم شرق أوسطية وشمال إفريقية، طبقا لشهود.

  • Deutschland Pegida Kundgebungen zum Pediga-Jahrestag in Dresden (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    مطالب بالترحيل

    أعمال التحرش الجنسي في كولونيا، ليلة رأس السنة، تسببت في موجة استياء واسعة في ألمانيا بداية من عام 2016، وقد دفعت كثيرين للمطالبة بتشديد القوانين لترحيل الجناة وجعلت آخرين يطالبون بتفادي تجريم فئة معينة في المجتمع. وكانت حركة "بغيدا" أهم الأطراف، التي دعت إلى وقف تدفق اللاجئين على ألمانيا. وتعارض هذه الحركة الشعبوية بوجه خاص إيواء لاجئين من دول إسلامية بدعوى أن ثقافتهم لا تنسجم مع القيم الغربية.

  • CDU Obergrenze für Flüchtlinge (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    تحديد سقف لعدد اللاجئين

    على خلفية اعتداءات كولونيا ليلة رأس السنة، وجد زعيم الحزب الاجتماعي المسيحي المحافظ آنذاك هورست زيهوفر في الواقعة فرصة للتأكيد على طلبه الرئيسي المتمثل في تحديد سقف أعلى لعدد اللاجئين المسموح لهم بدخول ألمانيا. لكن ميركل كانت قد رفضت الأمر في مؤتمر حزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" (البافاري) في ميونيخ.

  • Die Polizei sichern das Gebiet nach einer Explosion in Ansbach bei Nürnberg (Reuters/M. Rehle)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    هجمات متفرقة ينفذها لاجئون

    وقام بعض اللاجئين بأعمال عنف و"إرهاب" جعلت مؤيدين كُثراً يسحبون دعمهم لسياسة الترحيب. ومن أبرز هذه الاعتداءات، ما حصل بمدينة أنسباخ جنوبي ألمانيا. فقد فجَّر طالب لجوء سوري عبوة ناسفة من صنعه وهو ما أدى إلى مقتله وإصابة 12 شخصاً. كما أصاب طالب لجوء آخر (2016) خمسة أشخاص بجروح بفأس وسكين على متن قطار في فورتسبورغ.

  • Wertheim Brandanschlag Notunterkunft Flüchtlinge (picture-alliance/dpa/R. Engmann)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    هجمات معادية للاجئين

    وفي المقابل قام أشخاص بالاعتداء على مجموعة من مراكز إيواء اللاجئين مثل إضرام الحريق في مركز فيرتهايم. كما شهدت بعض المدن الألمانية مظاهرات معادية لاستقبالهم. هذه التصرفات دفعت المستشارة ميركل للقول إنه لا تسامح مع اليمينيين المتطرفين الذين يقومون بهجمات ضد اللاجئين.

  • Berlin LKW nach Anschlag am Breitscheidplatz (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    عملية دهس وراءها داعش!

    في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2016 اهتزت برلين لفاجعة الدهس بشاحنة، التي أدت لمقتل 12 شخصاً وإصابة 48 آخرين. هذا العمل الإرهابي قام به لاجئ في ألمانيا، فقد وُجهت التهمة لأنيس العامري، وهو تونسي الجنسية، كان يبلغ حينها 24 عاماً، باختطاف شاحنة بولندية ضخمة، ودهس بها تجمعاً بشرياً بأحد أسواق أعياد الميلاد في قلب برلين، قبل أن تقتله الشرطة الإيطالية. وقد أعلنت "داعش" فيما بعد تبنيها للاعتداء.

  • Deutschland Grenzkontrollen an der Grenze zu Österreich (Getty Images/J. Simon)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    سياسة ميركل في مرمى الانتقادات

    تصاعد الأزمات، وتفاقم المشاكل جعل شعبية المستشارة ميركل تقل، فقد اتهمها منتقدوها بأن سياسة "الباب المفتوح" التي اتبعتها فاقمت الأوضاع من خلال تشجيع المزيد من اللاجئين على الدخول في رحلاتهم الخطرة نحو أوروبا. وفي سبتمبر 2016 بدأت ألمانيا أيضا بعمليات مراقبة مؤقتة على حدودها مع النمسا.

  • Brüssel, Dimitris Avramopoulos, EU-Kommissar Migration (picture-alliance/V.Mayo)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    هل ستستقبل ألمانيا لاجئين جدد؟

    أعلنت المفوضية الأوروبية لشؤون اللاجئين موافقة الحكومة الألمانية على استقبال 10 آلاف لاجئ ضمن برنامج "إعادة التوطين" التابع للاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يحاول وزير الداخلية الألمانية الإسراع بفتح مراكز جديدة للاجئين تتولى استقبال اللاجئ والبت في قراره ثم ترحيله في حالة رفض طلبه. بالإضافة إلى توجهه نحو التشدد حيال لمّ شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية. إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


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