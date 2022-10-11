السلمون المستزرع أم البرّي.. أيهما أفضل لك؟

ينصح خبراء التغذية بتناول الأسماك لما توفره من منافع صحية خصوصا غناها بالأوميغا 3. من أكثر أنواع الأسماك المطلوبة في السوق سمك السلمون، وهو جزء من ثقافة الغذاء لدى الكثير من الشعوب، ويصدر عبر العالم.

لكن السؤال المطروح أي نوع أفضل؟ هل السلمون البري الذي يتوالد بشكل طبيعي في المياه ويعيش حياة طبيعية أم السلمون الذي يتوالد في المزارع البحرية؟

هناك فروقات كبيرة بين الطرفين. لكن باختصار السلمون البري هو الأفضل للصحة وحتى للبيئة حسب مجموعة من المواقع. حسب مقارنة قام بها موقع myfoodmyfuture فإنه غني بالأوميغا 3 و6، ويتوفر على دهون أقل، واللون الأحمر الذي يميزه طبيعي.

أما الثاني فهو يتوفر على دهون أكثر، وبسبب عيش السلمون المستزرع في مساحات صغيرة فهو يتحرك بصعوبة وقد يكون مصابا بأمراض ولا يتغذى بشكل طبيعي، كما أن نسب الأوميغا 3 و 6 قليلة فيه، وبالتالي فهو يعطي سعرات حرارية أكثر من النوع الأول، ما لا يساعد على تخفيف الوزن.

وإذا كان خبراء التغذية ينصحون بتناول الأسماك، فإن نشطاء البيئة يطالبون بخفض الاستهلاك البشري خصوصا للخطر الكبير على استدامة الأسماك في المحيطات. ويرون أن مزارع الأسماك لن تحل المشكلة، خصوصا مع الانتقادات الموجهة لها بتلوثها وتعرض السلمون لسموم قد تنتقل لجسم الإنسان.

لكن ليس كل سلمون مستزرع سيء، ينصح مركز استشارات المستهلكين في ألمانيا ( Verbraucherzentrale) بشراء السلمون العضوي المسترزع، نظرا لكون تغذية السلمون داخل هذه المزارع تكون أكثر صحية، كما تتوفر الأسماك داخل على حرية سباحة أكثر، وتكون المزارع أكثر نظافة، وذلك مقارنة بالمزارع التقليدية.

كما ليس كل سلمون بري جيد، المركز ذاته يشير إلى أن مجموعة من مصايد السلمون في العالم لا ينصح بها أو ينصح باستهلاك الأسماء منها بشكل محدود، وذلك لمشاكل تخصّ استدامة هذه المصايد.

وهناك أنواع من السلمون المستزرع أغلى من السلمون البري، خصوصا لحرص المصنعين لها على جودة تغذية الأسماك وعلى المذاق. وبشكل عام يتوفر السلمون المستزرع القادم من النرويج، والمنتشر بشكل كبير في الأسواق الأوروبية، على سمعة عموما طيبة، وهو ما يظهر في ثمنه المرتفع.

إ.ع/ أ.ح