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السلطة الوطنية الفلسطينية

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أخبار

٢٦ فبراير ٢٠٢٤

استقالة حكومة اشتية ـ ضغوط أم ترتيبات لما بعد حرب غزة؟

٢٣ فبراير ٢٠٢٤

نتنياهو يطرح خطة لما "بعد حرب غزة" والسلطة الفلسطينية ترفضها

١٤ فبراير ٢٠٢٤

إسرائيل تتوعد بعملية "قوية" وتحذير من "الخطر الكارثي" في رفح

تخطي إلى الجزء التالي تقارير وتحليلات

تقارير وتحليلات

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استقالة الحكومة الفلسطينية..خطوة لإصلاح السلطة الفلسطينية؟

استقالة الحكومة الفلسطينية..خطوة لإصلاح السلطة الفلسطينية؟

بعد استقالة حكومة محمد اشتية، هل التغيير الحكومي كاف لإصلاح السلطة الفلسطينية؟
سياسة٢٦ فبراير ٢٠٢٤31:50 دقيقة
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (23/11/2021)

حوار "الإخوة الأعداء".. فرص موسكو في تحقيق مصالحة فلسطينية

حوار "الإخوة الأعداء".. فرص موسكو في تحقيق مصالحة فلسطينية

مع دعوة موسكو قادة فصائل فلسطينية إلى لقاء في موسكو، ما فرص نجاح وساطة روسيا في تحقيق مصالحة بين أكبر فصيلين فلسطينيين؟
سياسة٢٦ فبراير ٢٠٢٤
يبلغ محمود عباس من العمر 88 عاما ويدير السلطة منذ 2005

خبراء يتساءلون: هل تخرج الحرب في غزة عباس من السلطة؟

خبراء يتساءلون: هل تخرج الحرب في غزة عباس من السلطة؟

واشنطن تطلب إجراء تغييرات في السلطة الفلسطينية كي تتولى السلطة في غزة، بيد أن مراقبين يرون أن ذلك ليس سهل المنال.
سياسة١٦ ديسمبر ٢٠٢٣
دبابات إسرائيل تقف بالقرب من حدود غزة 20.10.2023

سيناريوهات غزة ما بعد الحرب .. ما البدائل لسلطة حماس؟

سيناريوهات غزة ما بعد الحرب .. ما البدائل لسلطة حماس؟

ماذا يمكن أن يحدث بعد هزيمة حماس في قطاع غزة؟ نستعرض فيما يلي سيناريوهات مختلفة، كلها ليست سهلة على أرض الواقع.
سياسة٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣
الرئيس الأمريكي بايدن في لقاء مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في بيت لحم (15/7/2022)

كيف يؤثر إلغاء قمة عَمّان على جهود التهدئة في الشرق الأوسط؟

كيف يؤثر إلغاء قمة عَمّان على جهود التهدئة في الشرق الأوسط؟

جاء قصف المستشفى الأهلي (المعمداني) ليربك جولة الرئيس الأمريكي الشرق أوسطية، ويتسبب في إلغاء قمة كانت مقررة له في عمان.
سياسة١٨ أكتوبر ٢٠٢٣
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على دعم واشنطن لجهود السلطة الفلسطينية

تنامي الضغوط على السلطة الفلسطينية بعد هجوم حماس

تنامي الضغوط على السلطة الفلسطينية بعد هجوم حماس

تتعرض السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس لضغوط متنامية عقب هجوم حماس الإرهابي على إسرائيل في السابع من الشهر الجاري.
سياسة١٨ أكتوبر ٢٠٢٣
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