You need to enable JavaScript to run this app.
تخطي إلى المحتوى
تخطي إلى القائمة الرئيسية
تخطي إلى المزيد من صفحات DW
أحدث الفيديوهات
ملفات صوتية
مناطق
الشرق الأوسط
شمال إفريقيا
ألمانيا
أوروبا
محاور
بيئة ومناخ
صحة
هجرة ولجوء
حقوق الإنسان
أبواب
سياسة واقتصاد
علوم وتكنولوجيا
رياضة
ثقافة ومجتمع
منوعات
بث مباشر
ملفات صوتية
أحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الحرب بين إسرائيل وحماس
الهجرة إلى ألمانيا وفرص العمل فيها
التغيرات المناخية
إعلان
السلطة الوطنية الفلسطينية
تخطي إلى الجزء التالي أخبار
أخبار
2024/2/26
٢٦ فبراير ٢٠٢٤
استقالة حكومة اشتية ـ ضغوط أم ترتيبات لما بعد حرب غزة؟
2024/2/23
٢٣ فبراير ٢٠٢٤
نتنياهو يطرح خطة لما "بعد حرب غزة" والسلطة الفلسطينية ترفضها
2024/2/14
١٤ فبراير ٢٠٢٤
إسرائيل تتوعد بعملية "قوية" وتحذير من "الخطر الكارثي" في رفح
تخطي إلى الجزء التالي تقارير وتحليلات
تقارير وتحليلات
استقالة الحكومة الفلسطينية..خطوة لإصلاح السلطة الفلسطينية؟
استقالة الحكومة الفلسطينية..خطوة لإصلاح السلطة الفلسطينية؟
بعد استقالة حكومة محمد اشتية، هل التغيير الحكومي كاف لإصلاح السلطة الفلسطينية؟
سياسة
2024/2/26
٢٦ فبراير ٢٠٢٤
31:50 دقيقة
حوار "الإخوة الأعداء".. فرص موسكو في تحقيق مصالحة فلسطينية
حوار "الإخوة الأعداء".. فرص موسكو في تحقيق مصالحة فلسطينية
مع دعوة موسكو قادة فصائل فلسطينية إلى لقاء في موسكو، ما فرص نجاح وساطة روسيا في تحقيق مصالحة بين أكبر فصيلين فلسطينيين؟
سياسة
2024/2/26
٢٦ فبراير ٢٠٢٤
خبراء يتساءلون: هل تخرج الحرب في غزة عباس من السلطة؟
خبراء يتساءلون: هل تخرج الحرب في غزة عباس من السلطة؟
واشنطن تطلب إجراء تغييرات في السلطة الفلسطينية كي تتولى السلطة في غزة، بيد أن مراقبين يرون أن ذلك ليس سهل المنال.
سياسة
2023/12/16
١٦ ديسمبر ٢٠٢٣
سيناريوهات غزة ما بعد الحرب .. ما البدائل لسلطة حماس؟
سيناريوهات غزة ما بعد الحرب .. ما البدائل لسلطة حماس؟
ماذا يمكن أن يحدث بعد هزيمة حماس في قطاع غزة؟ نستعرض فيما يلي سيناريوهات مختلفة، كلها ليست سهلة على أرض الواقع.
سياسة
2023/10/28
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣
كيف يؤثر إلغاء قمة عَمّان على جهود التهدئة في الشرق الأوسط؟
كيف يؤثر إلغاء قمة عَمّان على جهود التهدئة في الشرق الأوسط؟
جاء قصف المستشفى الأهلي (المعمداني) ليربك جولة الرئيس الأمريكي الشرق أوسطية، ويتسبب في إلغاء قمة كانت مقررة له في عمان.
سياسة
2023/10/18
١٨ أكتوبر ٢٠٢٣
تنامي الضغوط على السلطة الفلسطينية بعد هجوم حماس
تنامي الضغوط على السلطة الفلسطينية بعد هجوم حماس
تتعرض السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس لضغوط متنامية عقب هجوم حماس الإرهابي على إسرائيل في السابع من الشهر الجاري.
سياسة
2023/10/18
١٨ أكتوبر ٢٠٢٣
اظهار المزيد
إعلان