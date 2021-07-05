هي سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني الناتجة عن اتفاق أوسلو بين فتح وإسرائيل في إطار حل الدولتين. وتقع مقرات السلطة الأساسية في رام الله العاصمة الإدارية المؤقتة، أما في غزة فتسيطر حركة حماس على الوضع منذ 2007.

نشأت السلطة الفلسطينية في عام 1993. ومن المفترض أن تكون مسؤولة عن الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. غير أن الانقسام الفلسطيني أفقدها القطاع، وبدورها ترفض إسرائيل الاعتراف بحق السلطة في القدس الشرقية كعاصمة للفلسطينيين.