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السلطة الفلسطينية

هي سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني الناتجة عن اتفاق أوسلو بين فتح وإسرائيل في إطار حل الدولتين. وتقع مقرات السلطة الأساسية في رام الله العاصمة الإدارية المؤقتة، أما في غزة فتسيطر حركة حماس على الوضع منذ 2007.

نشأت السلطة الفلسطينية في عام 1993. ومن المفترض أن تكون مسؤولة عن الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. غير أن الانقسام الفلسطيني أفقدها القطاع، وبدورها ترفض إسرائيل الاعتراف بحق السلطة في القدس الشرقية كعاصمة للفلسطينيين.

24.6.2021, Ramallah, West Bank, Demonstrators react to tear gas during clashes with Palestinian security forces at a protest following the death of Nizar Banat, a Palestinian parliamentary candidate who criticised the Palestinian Authority and died after being arrested by PA forces, in Ramallah in the Israeli-occupied West Bank, June 24, 2021. REUTERS/Mohamad Torokman TPX IMAGES OF THE DAY

نشر صور خاصة لمحتجات.. أسلوب قمع جديد للسلطة الفلسطينية؟ 05.07.2021

اتهمت ناشطات السلطة الفلسطينية بتسريب صور خاصة لهن والتشهير بهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مصادرة هواتفهن في الاحتجاجات الأخيرة، التي خرجت عقب وفاة الناشط نزار بنات. لكن هل يجدي هذا الأسلوب لردع المحتجين؟
June 26, 2021, Ramallah, West Bank, Palestinian Territory: Palestinian protesters clash with Palestinian security forces in the city of Ramallah in the occupied West Bank, on June 26, 2021, following a demonstration against the death of human rights activist Nizar Banat while in the custody of Palestinian Authority (PA) security forces earlier in the week. - Thousands of mourners attended on June 25 the funeral of the 43-year-old Banat, a day after he died in custody following his violent arrest by Palestinian security forces, which sparked outrage in the occupied West Bank. He was known for social media videos denouncing alleged corruption within the PA (Credit Image: © Str/APA Images via ZUMA Wire

قضية وفاة الناشط "بنات" تضع الحكومة الفلسطينية على فوهة بركان 03.07.2021

أثارت وفاة الناشط الفلسطيني نزار بنات أثناء اعتقاله، غضباً واسعا في الضفة الغربية، وزات من حدة الانتقادت الموجهة للحكومة الفلسطينية. فهل تتحول قضية بنات إلى النقطة التي أفاضت الكأس في علاقة حكومة عباس مع منتقديها؟
German artist Ottmar Hoerl 's sculpture depicting the Euro logo can be seen in front of the former headquarters of the European Central Bank (ECB) in Frankfurt am Main, western Germany, on June 22, 2015. The ECB's governing council will hold a special meeting to examine whether to raise the level of emergency funding for Greek banks, sources told AFP, after Greece's banking system came under intense pressure with clients withdrawing billions in savings. AFP PHOTO / DANIEL ROLAND / AFP / DANIEL ROLAND (Photo credit should read DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images)

صراع الشرق الأوسط .. الاتحاد الأوروبي دافع معونات فقط بلا تأثير؟ 19.05.2021

رغم أنه أكبر جهة مانحة في الضفة الغربية وقطاع غزة، لا يسمع له صوت ولا يلعب أي دور يذكر في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين. الاتحاد الأوروبي دافع أموال من دون تأثير!؟
HANDOUT - 31.03.2013, Israel, ---: ARCHIV - Eine israelische Förderplattform und zwei Spezialschiffe liegen auf dem Mittelmeer über einem Gasfeld vor der israelischen Küste (undatierte Aufnahme). (zu dpa Erdgas im Mittelmeer: Chance und Zündstoff für die Diplomatie) Foto: Albatross Aerial Photgraphy/epa/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

"غاز من أجل غزة".. مشروع حيوي في انتظار اتفاق سياسي 08.12.2020

حل أزمة الطاقة في غزة يتضمن تطوير حقل الغاز، والسلطة الفلسطينية منفتحة على خيارات التعاون مع إسرائيل. فيما تهدف المفاوضات الجارية بين الشركات الدولية إلى الانتهاء من المشروع بحلول عام 2022، فهل يرى المشروع النور؟
U.S. Secretary of State Mike Pompeo stands with Sudanese Gen. Abdel-Fattah Burhan, the head of the ruling sovereign council, in Khartoum, Sudan, Tuesday, Aug. 25, 2020. Pompeo is the most senior U.S. official to visit the African country since last year’s ouster of its autocratic leader, Omar al-Bashir. Pompeo’s visit Tuesday is meant to discuss the normalization of ties between Sudan and Israel and also show U.S. support for the country’s fragile transition to democracy. (Sudanese Cabinet via AP) |

كان من بينها السودان.. ما هدف العقوبات الأمريكية في إفريقيا؟ 23.10.2020

حتى شخصيات قد توفيت مازالت موجودة في قائمة الأشخاص المعاقبين في افريقيا من قبل إدارات البيت الأبيض. ورفع السودان من قائمة الإرهاب له أسباب من ضمنها متعلق بالانتخابات الرئاسية الأمريكية
23.05.2017+++ Palestinian President Mahmoud Abbas extends his hand to U.S. President Donald Trump during their remarks after their meeting at the Presidential Palace in the West Bank city of Bethlehem May 23, 2017. REUTERS/Jonathan Ernst TPX IMAGES OF THE DAY

هل فوز بايدن بالرئاسة هو السيناريو الأفضل للفلسطينيين؟ 15.10.2020

يرى البعض أن نجاح جو بايدن في الانتخابات الأمريكية قد يعرقل خطط ترامب ويؤجل "صفقة القرن" في المنطقة، بينما يؤكد آخرون أنه لن يحدث فارق كبير في ظل سياسة واشنطن الداعمة لإسرائيل، فكيف ينظر الفلسطينيون للانتخابات الأمريكية؟
22.08.2020**CUMHURBASKANI RECEP TAYYIP ERDOGAN, HAMAS SIYASI BURO BASKANI ISMAIL HENIYYE'YE KABUL ETTI. ISTANBUL DHA Türkei, Istanbul - Türkischer Präsident Recep Tayyip Erdogan empfängt am 22. August in Istanbul den Hamas Chef Ismail Haniyya

اتفاق فتح وحماس في تركيا... هل ينجح في إنهاء الانقسام الفلسطيني؟ 25.09.2020

على وقع التطبيع بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين و"نية" دول عربية أخرى سلوك الدرب نفسه، تتسارع خطوات المصالحة الفلسطينية لإنهاء سنوات من الانقسام الدامي. ما آخر مستجدات الملف؟ وكيف ينظر إليها فلسطينيون وإماراتيون؟
Links: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu announces a peace agreement to Establish Diplomatic ties between Israel and the United Arab Emirates UAE, at the prime minster office in Jerusalem, Israel on Thursday, August 13, 2020. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY WAX20200813907 ABIRxSULTAN Mitte: ABU DHABI, UAE - OCTOBER 15, 2019: Crown Prince Mohammed bin Zayed Al Nahyan of the Emirate of Abu Dhabi holds Emirati-Russian talks at the Qasr Al Watan presidential palace. Alexei Nikolsky/Russian Presidential Press and Information Office/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0BEEB4 Rechts: Palestina, Ramallah 27 de Junio 2019 S.E. el Presidente de la Republica, Sebastian Pinera, sostiene un encuentro con el Presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, en la Oficina Presidencial, Ramallah Javier Torres/Aton Chile, Ramallah Palestina Aton_327168 *** Palestine, Ramallah June 27, 2019 S E the President of the Republic, Sebastian Pinera, holds a meeting with the President of Palestine, Mahmoud Abbas, in the Presidential Office, Ramallah Javier Torres Aton Chile, Ramallah Palestine Aton 327168 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: JAVIERxTORRES/ATONxCHILE

التطبيع العربي مع إسرائيل يزداد.. أيّ خيارات تبقت عند الفلسطينيين؟ 17.08.2020

صمت بعض العرب ورحب آخرون، لكن لا أحد ندّد. يظهر الصف العربي مهادنا هذه المرة لحالة تطبيع جديدة هي الثالثة في تاريخ النزاع العربي-الإسرائيلي، فأيّ خيارات تبقت عند الفلسطينيين؟
The grandmother of eight months old Palestinian baby Omar Yagi displays a picture of him in Gaza City on June 22, 2020. - Baby Omar Yaghi was eight months old when he died, unable to travel from Gaza to Israel for life-saving heart surgery after Palestinian officials cut coordination. Yaghi was born with complex heart problems and he started treatment at Israel's Sheba Medical Center when he was just one month old. Having been unable to return for the surgery, Yaghi suffered heart failure on June 17 and was resuscitated at a Gaza hospital. (Photo by MOHAMMED ABED / AFP)

وقف التنسيق مع إسرائيل وجائحة كورونا يحاصران مرضى غزة! 23.07.2020

رداً على الخطط الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية، أوقفت السلطة الفلسطينية التنسيق مع إسرائيل. ونتيجة لذلك، يكاد يكون الخروج من غزة مستحيلا حتى لتلقي العلاج، بما في ذلك للمصابين بأمراض خطيرة.
Workers wearing protective gear spray disinfectant as a precaution against the coronavirus, at the main market in Gaza City, Thursday, March 19, 2020. The Middle East has some 20,000 cases of the virus, with most cases in Iran or linked to travel from Iran. The vast majority of people recover from COVID-19. (AP Photo/Adel Hana) |

كورونا له كلمته أيضاً في أقدم نزاعات الشرق الأوسط 30.03.2020

لتفادي تفشي جائحة كورونا قررت السلطة الفلسطينية في رام الله وحماس في غزة إلغاء فعاليات يوم الأرض التي تجري اليوم، فيما زودت إسرائيل الفلسطينيين بثمانية آلاف شريحة فحص للمرض. أمام تحديات المرض هل تراجعت حدة الصراع؟
27.01.2020 *** U.S. President Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu talk outside the Oval Office of the White House in Washington, U.S., January 27, 2020. REUTERS/Kevin Lamarque

أوراق الفلسطينيين وخياراتهم "المحدودة" لمواجهة "صفقة القرن" 27.01.2020

قبل ربع قرن استضاف البيت الأبيض الفلسطينيين والإسرائيليين للتوقيع على اتفاقية أوسلو. اليوم في زمن دونالد ترامب يغيب أو يُغيّب أحد طرفي النزاع عن إعلان الرئيس الأمريكي لخطته للسلام. ماذا بقي للفلسطيني غير الرفض والتنديد؟

Israeli flags fly in front of new Jewish housing in the Efrat Settlement, West Bank, September 7, 2014. Last week Israel published tenders to build 283 homes in a West Bank settlement days after announcing it s biggest land grab on Palestinian land in three decades. The move drew international condemnation as settlement building is seen as a major obstacle to peace with the Palestinians. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY JER2014090718 Israeli Flags Fly in Front of New Jewish Housing in The Efrat Settlement WEST Bank September 7 2014 Load Week Israel published Tenders to BUILD 283 Homes in a WEST Bank Settlement Days After announcing IT S Biggest Country Grave ON PALESTINIAN Country in Three Decades The Move Drew International condemnation As Settlement Building IS Lakes As a Major obstacle to Peace With The PALESTINIANS PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY JER2014090718

ردود فعل دولية منددة بقرار واشنطن بشأن الاستيطان والعفو الدولية تعتبره "جريمة حرب" 19.11.2019

يعتبر الاستيطان من القضايا التي أدت لتوقف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين منذ 2014. وبعد ترحيب إسرائيل بقرار أمريكا عدم اعتبار المستوطنات مخالفة للقانون الدولي، توالت الانتقادات الدولية والعربية للقرار الأمريكي.
September 13, 1993 - Washington, District of Columbia, U.S - President WILLIAM (Bill) CLINTON hosts the signing ceremony for the Israeli-Palestinian Declartion of Principles on the South Lawn of the White House. The document was signed by Israeli Prime Minister YITZHAK RABIN, Chairman YASSER ARAFAT, Israel Foreign Minister SHIMON PERES and PLO's MAHMOUD ABBAS, U.S. Secretary of State WARREN CHRISTOPHER for the United States and foreign minister ANDREI KOZYREV for Russia. The Oslo I Accord or Oslo I, officially called the Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements or short Declaration of Principles (DOP), was an attempt in 1993 to set up a framework that would lead to the resolution of the ongoing Israeli-Palestinian conflict. It was the first face-to-face agreement between the government of Israel and the Palestine Liberation Organization (PLO). Negotiations concerning the agreement, an outgrowth of the Madrid Conference of 1991, were conducted secretly in Oslo, Norway, hosted by the Fafo institute, and completed on August 20th of 1993. The Oslo Accords were officially signed at a public ceremony in Washington, D.C., on September 13th of 1993 |

اليوبيل الفضي لأوسلو.. صنّاع السلام و"معارضوه" 13.09.2018

في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، وقف عدوا الأمس وجهاً لوجه، مد ياسر عرفات يده إلى إسحاق رابين ولكن الأخير تردد للحظة قبل أن يمد يده في مصافحة تاريخية. جولة مصورة للإضاءة على أبرز وجوه عملية السلام و"خصومها".
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (R) speaks with Palestinian Authority President Mahmoud Abbas (L) during an event on the progress of Middle East peace talks in the East Room of the White House following a day of bilateral meetings between US President Barack Obama (not pictured) and Middle East leaders, in Washington, DC, 01 September, 2010. Tomorrow the Middle East leaders will meet again, this time at the State Department with Secretary Hillary Clinton. EPA/MICHAEL REYNOLDS

الكونفدرالية ـ إحياء فكرة قديمة للسلام في الشرق الأوسط 05.09.2018

بدأت الولايات المتحدة جدلا حول اقتراح لتشكيل كونفدرالية بين الضفة الغربية والأردن. الاقتراح الأمريكي الذي يقوم على فكرة قديمة قوبل بتحفظ كبير في المنطقة، لأن الشكوك كبيرة إزاء التحولات المرتبطة بتبعات تنفيذه.
Tombstones on the Mount of Olives with the Old City in background, Jerusalem, Israel, Middle East PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: AlexandrexRotenberg 1243-71

القدس الشرقية .. وحلم أردوغان في زعامة الشرق الأوسط! 30.06.2018

يبدو الرئيس التركي أردوغان عازماً بقوة على فرض زعامته على قضية القدس، لدرجة أنّ السلطة الفلسطينية والأردن والمملكة العربية السعودية قد نبهت إسرائيل لحجم تأثيره في القدس الشرقية. DW عربية تابعت مستجدات هذا الملف.
Palestinian president Mahmoud Abbas (C-R) speaks during a meeting in the West Bank city of Ramallah on January 14, 2018. Abbas said that Israel has ended the landmark Oslo peace accords of the 1990s with its actions. / AFP PHOTO / ABBAS MOMANI (Photo credit should read ABBAS MOMANI/AFP/Getty Images)

الفلسطينيون يصعّدون ضد ترامب وإسرائيل.. ظلال تهديدات أم حقائق؟ 16.01.2018

بكلمات لاذعة شن الرئيس الفلسطيني محمود عباس هجوماً حاداً ليس على إسرائيل فحسب، بل على الرئيس الأمريكي وعلى دول عربية لم يسمها. كلمات عباس يراها البعض مجرد زوبعة في فنجان، فيما يتخوف آخرون من تحول حاد في قرارات السلطة.
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