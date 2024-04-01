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قضايا راهنة
الهجرة إلى ألمانياالتغيرات المناخية
13 صورة
سياسةالمناطق الفلسطينة المحتلة
محمد فرحان
٣ أبريل ٢٠٢٤
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