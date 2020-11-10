 السلطة الفلسطينية تعلن عودة التنسيق الأمني مع إسرائيل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.11.2020

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أخبار

السلطة الفلسطينية تعلن عودة التنسيق الأمني مع إسرائيل

أكدت السلطة الفلسطينية أن التنسيق الأمني مع إسرائيل سيعود بعد تأكيد هذه الأخيرة استعدادها للالتزام بالاتفاقيات الموقعة سابقاً بين الطرفين. ولم يرد تأكيد إسرائيلي على التزامها.

محمود عباس- بنيامين نتنياهو

محمود عباس- بنيامين نتنياهو (أرشيف)

أعلن وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ مساء الثلاثاء (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) أن التنسيق الامني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل سيعود الى ما كان عليه قبل 19 مايو/ أيار، حين أعلنت السلطة وقف هذا التنسيق رسمياً.

ونقلت حركة "فتح" الفلسطينية تصريح الشيخ، الذي نشره عبر حسابه على "تويتر"، مؤكدة أن "عودة العلاقات جاءت بعد إعلان اسرائيل استعدادها الالتزام بالاتفاقيات الموقعة سابقاً بين الطرفين، وتلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسائل رسمية ومكتوبة تؤكد هذا الالتزام".

مختارات

يتخوف الفلسطينيون من أن تؤدي خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام المعروفة باسم "صفقة القرن" إلى "قضم" غور الأردن وأجزاء أخرى من الضفة الغربية. ما مخاطر ذلك على إسرائيل؟ وما مدى جدية محمود عباس في وقف التنسيق الأمني؟

رداً على الخطط الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية، أوقفت السلطة الفلسطينية التنسيق مع إسرائيل. ونتيجة لذلك، يكاد يكون الخروج من غزة مستحيلا حتى لتلقي العلاج، بما في ذلك للمصابين بأمراض خطيرة.

اختتم المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاته باتخاذ قرار يقضي بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل التي دعاها كـ"سلطة احتلال" إلى تحمل مسؤولياتها إزاء الفلسطينيين. كما طالب المجلس بتحقيق المصالحة الفلسطينية.

أعلن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل بكافة أشكاله ليلة أمس، فهل يعني هذا القرار حلاً ضمنياً للسلطة الفلسطينية ونهاية مرحلة اتفاقيات أوسلو؟

وقال الشيخ في تصريحه: "على ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس محمود عباس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها واستناداً إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، فإنه سوف يتم إعادة مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان عليه الحال قبل 19 مايو/ أيار 2020".

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت قطع علاقتها مع إسرائيلكنوع من الاحتجاج على الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، التي كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النقاب عنها في يناير/ كانون الثاني. وأعطت إسرائيل الضوء الأخضر لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

وتدهورت العلاقات بعد إعلان السلطة الفلسطينية في مايو/أيار أيضاً رفضها تسلم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.

وأدى ذلك إلى عجز كبير في ميزانية السلطة الفلسطينية، التي أصبحت تكافح أيضاً لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ولم تعد قادرة على سداد اجور الموظفين العموميين لديها، مكتفية بدفع أنصاف تلك الرواتب. 

إ.ع/ ي.أ (أ ف ب)

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تصعيد على كل الجبهات..هل سيسلم محمود عباس مفاتيح السلطة لإسرائيل؟

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