السلطان قابوس بن سعيد

حكم السلطان الراحل قابوس بن سعيد سلطنة عُمان بشكل شبه مطلق من عام 1970 حتى وفاته أوائل 2020. وخلال فترة حكمه تولى أيضا مهمة رئيس الوزراء مسؤولية وزارات الدفاع والخارجية والمالية والبنك المركزي.

السلطان الراحل قابوس بن سعيد من مواليد 1940 وهو سليل عائلة آل سعيد التي تحكم عمان منذ أواسط القرن الثامن عشر. بعد توليه حكم سلطنة عُمان إثر انقلابه على والده سعيد بن تيمور أطلق خطة إصلاح واسعة تضمنت بناء نظام تعليمي وصحي شامل وتحديث الاقتصاد. وعلى الصعيد الخارجي تميزت سياسة السلطنة خلال حكم قابوس بالاتزان والتوسط في حل النزاعات.