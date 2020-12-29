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السلطان قابوس بن سعيد

حكم السلطان الراحل قابوس بن سعيد سلطنة عُمان بشكل شبه مطلق من عام 1970 حتى وفاته أوائل 2020. وخلال فترة حكمه تولى أيضا مهمة رئيس الوزراء مسؤولية وزارات الدفاع والخارجية والمالية والبنك المركزي.

السلطان الراحل قابوس بن سعيد من مواليد 1940 وهو سليل عائلة آل سعيد التي تحكم عمان منذ أواسط القرن الثامن عشر. بعد توليه حكم سلطنة عُمان إثر انقلابه على والده سعيد بن تيمور أطلق خطة إصلاح واسعة تضمنت بناء نظام تعليمي وصحي شامل وتحديث الاقتصاد. وعلى الصعيد الخارجي تميزت سياسة السلطنة خلال حكم قابوس بالاتزان والتوسط في حل النزاعات.

April 25, 2016 - In this April 25, 2016 file photo, ousted Egyptian President Hosni Mubarak waves to his supporters from his room at the Maadi Military Hospital, where he is hospitalized, as they celebrate Sinai Liberation Day that marks the final withdrawal of all Israeli military forces from Egypt's Sinai Peninsula in 1982, in Cairo, Egypt. Egypt's state news agency says prosecutor has ordered the release of ousted President Hosni Mubarak on Monday, March 13, 2017. (AP Photo/Amr Nabil, File) |

شخصيات عربية وعالمية بارزة غيّبها الموت في عام 2020 29.12.2020

ارتبط عام 2020 بأزمة وباء كورونا، التي تركت آثارها على شتى مجالات الحياة. لكن التاريخ سيذكر أن هذا العام أيضا كان شاهدا على رحيل العديد من الشخصيات العربية والعالمية. غيبهم الموت لكن ذكراهم ستظل حاضرة في أذهان الجميع.
(200111) -- MUSCAT, Jan. 11, 2020 () -- Soldiers carry the casket of late Sultan of Oman Qaboos bin Said at his funeral in Muscat, Oman, on Jan. 11, 2020. Qaboos bin Said, who ruled Oman for almost half a century, died on Friday evening at the age of 79, Oman News Agency said. () |

عُمان بعد قابوس... استمرار "صفر مشاكل" أم خط سياسي جديد؟ 12.01.2020

توافد مسؤولين غربيون وعرب إلى العاصمة العمانية مسقط لتقديم التعازي للعائلة الحاكمة بوفاة السلطان قابوس. هذا في وقت يطرح السؤال: هل تبقى عُمان نقطة التقاء الفرقاء والأعداء؟ وتحافظ على حيادها على الطريقة السويسرية؟
FILE PHOTO: Sultan of Oman Qaboos bin Said al-Said at the Beit Al Baraka Royal Palace in Muscat, Oman January 14, 2019. Andrew Caballero-Reynolds/Pool via REUTERS/File Photo

السلطان قابوس ـ رجل التوازنات الصعبة في منطقة ملتهبة 11.01.2020

خلال نصف قرن من حكمه لسلطنة عمان حوَّل السلطان قابوس بلاده من دولة فقيرة ممزقة إلى دولة مزدهرة، واتسمت سياستها الخارجية بالتوازن والاستقلالية مما أهل مسقط للعب دور الوسيط. في صور؛ محطات من مسيرة السلطان قابوس.
HANDOUT - 11.01.2020, Oman, Muscat: Haitham bin Tarik al Said, neuer Sultan von Oman, hält seine erste Rede vor dem Königlichen Familienrat. Nach dem Tod des omanischen Sultans Kabus bin Said hat dessen Cousin in einem reibungslosen Machtübergang die Herrschaft in dem arabischen Land übernommen. Foto: -/Oman TV/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

ثوابت سياسة عُمان في عهد قابوس.. هل تستمر في عهد خلفه هيثم؟ 11.01.2020

في كلمته الأولى بعد توليه العرش حدد سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق ملامح سياسة بلاده الخارجية، فما هي توجهات سياسة عمان في المرحلة القادمة؟ وهل سيحافظ على الثوابت التي وضع أسسها سلفه السلطان قابوس بن سعيد؟
Kombo König Salman ibn Abd al-Aziz, Saudi-Arabien & König Mohammed VI., Marokko links: Saudi Arabia's King Salman bin Abdulaziz is pictured at the Diriya Palace in the Saudi capital Riyadh during the Gulf Cooperation Council (GCC) summit on December 9, 2018. (Photo by Fayez Nureldine / AFP) (Photo credit should read FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images) rechts: Morocco's King Mohamed VI (R) arrives for the inauguration of the capital Rabat's Agdal train station for the new LGV (High-speed rail) line on November 17, 2018. (Photo by FADEL SENNA / AFP) (Photo credit should read FADEL SENNA/AFP/Getty Images)

الملكيات العربية.. دكتاتورية أم إصلاحية؟ 29.07.2019

في وقت تمر فيه عدة دول عربية ذات نظام جمهوري بأزمات واضطرابات، تشهد الدول العربية ذات الأنظمة الملكية استقراراً نسبياً. فهل يوظف الملوك العرب نظام الحكم الملكي للقيام بالإصلاح أم لتعزيز سلطاتهم الفردية؟
In this photo was released by Oman News Agency, Oman's Sultan Qaboos, left, receives Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in Muscat, Oman, Friday, Oct. 26, 2018. Israel and Oman do not have diplomatic relations. The meeting was the first between leaders of the two countries since 1996 and form

وزير خارجية عمان: على العرب أن يشعروا إسرائيل بالطمأنينة 06.04.2019

على شاطئ البحر الميت قال وزير خارجية سلطنة عمان إن إسرائيل أصبح بيدها كل وسائل القوة لكن رغم ذلك على العرب أن يقوموا بمبادرة تجاهها لتبديد مخاوفها عبر إجراءات وعقد اتفاقات معها. لكن هناك من دخل في نقاش مع الوزير العماني.
14.04.2008 epa01314289 A handout picture supplied by the Israeli Government Press Office showing Emir of Qatar Hamed Eben Halifa Elthani (R) meeting with Israeli Foreign Minister Zipi Livni in Doha, Qatar on 14 April 2008. Livni is scheduled to meet with her Omani counterpart Yusef Bin Alawi during her visit in Qatar, media reported. The meeting will be the first in seven years of foreign ministers of Israel and Oman. EPA/MOSHE MILNER/GOVERNMENT PRESS OFFICE HANDOUT EDITORIAL USE ONLY |

إسرائيل ودول الخليج... عداء في العلن ومصالح مشتركة في الخفاء 01.03.2017

لاترتبط دول الخليج باتفاقيات سلام مع إسرائيل ولا تقيم معها علاقات دبلوماسية. لكن هناك مصالح مشتركة وزيارات متبادلة بين مسؤولين إسرائيليين ومسؤولي بعض هذه الدول، بل إن الحديث أيضا عن "عدو مشترك يهدد الطرفين".
Titel: Qabus ibn Said Iran Hasan Rohani Beschreibung: iranischer Präsident Hasan Rohani (rechts) empfängt Qabus ibn Said, den Sultan von Oman am 25.08.2013 in Teheran. Lizenz: ISNA

الحياد والكتمان - وصفة نجاح عمان كوسيط في النزاعات 20.08.2015

تلعب سلطنة عمان دورا مهما كوسيط لحل العديد من النزاعات، مثل النزاع النووي مع إيران أو الحرب الأهلية في اليمن وسوريا. التقرير التالي يعرض بعض الأمثلة عن الوساطة العمانية لحل عدد من الأزمات والنزاعات في منطقة الشرق الأوسط.
GettyImages 107155068 MUSCAT, OMAN - NOVEMBER 26: Sultan Qaboos bin takes the sapute at Al-Alam Palace on November 26, 2010 in Muscat, Oman. Queen Elizabeth II and Prince Philip, Duke of Edinburgh are on a State Visit to the Middle East. The Royal couple have spent two days in Abu Dhabi and three days in Oman. (Photo by Chris Jackson/Getty Images)

قلق في عُمان بشأن خلافة السلطان قابوس 27.10.2014

لم يقرر سلطان عمان قابوس بن سعيد، البالغ من العمر 73 عاماً، من سيخلفه في الحكم. وبعد مرضه قبل شهرين، يعتقد المراقبون أن القرار بشأن ولاية العهد في حال وفاة السلطان قابوس سيحدد من خلال وصية على ما يبدو.
Omani nationals watch smoke rise from Lulu hypermarket in Sohar, Oman, Monday Feb. 28, 2011. Omani security forces have blocked roads to Sohar, about 120 miles (200 kilometers) northwest of the capital of Muscat, after deadly clashes between pro-democracy protesters and riot police. (AP Photo)

المظاهرات في سلطنة عمان: مطالب للإصلاح بدون ثورة 24.04.2011

وصلت المظاهرات المطالبة بالإصلاح سلطنة عمان أيضاً، فالمتظاهرون في ذلك البلد الهادئ يطالبون بالمشاركة في الحياة السياسية وحرية التعبير لكنهم لا يريدون رحيل السلطان قابوس بن سعيد الذي يحكم البلاد منذ ما يزيد على أربعة عقود