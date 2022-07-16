السلطات تحقق في واقعة تلطيخ باب جمعية ألمانية-إسرائيلية ببرلين

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الأحد (18 أيلول/سبتمبر 2022) أنه يتم التحقيق حاليا في الاعتداء بتلطيخ ألوان على باب مكتب الجمعية الألمانية-الإسرائيلية (DIG) وسط العاصمة الألمانية برلين.

وصرحت متحدثة باسم الشرطة بأن جهاز أمن الدولة التابع للهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم يحقق في ذلك، بعدما لاحظت خدمة التنظيف الكتابات والدهانات باللون الأحمر على المبنى أمس السبت.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية ذكرت أنباء عن ذلك من قبل.

وقال رئيس الجمعية الألمانية-الإسرائيلية ببرلين، فولكر بيك، اليوم إنه تم تحرير دعوى بتهمة إتلاف ممتلكات.

يذكر أن مجهولين قاموا بتلطيخ الباب الزجاجي لمكتب الجمعية وكتبوا عليه "40 عاما على المذبحة"، وتم رش جرس الباب والكتابة على اللوحة التي تحمل شعار الجمعية، مما أخفى شكل الشعار وصار يصعب التعرف عليه.

وصرح بيك إن الجناة يشيرون بذلك إلى حدث وقع قبل 40 عاما، في إشارة للذكرى الأربعين لمذبحة صبرا وشاتيلا في لبنان عام 1982.

وأكد بيك أن الحدث لا يبرر الفعل الذي قام بها المجهولون أمس، وقال: "من يرتكب مثل هذه الهجمات بالتلطيخ بالألوان، يسعى للترهيب ولإثارة القلق... ولكنه ضل العنوان لدينا، فلن نسمح لأحد بترهيبنا". وأضاف بيكر في تصريح لصحيفة "بيلد" أن "لجنة حكومية إسرائيلية كانت قد انتقدت المسؤولين في الجانب الإسرائيلي"، بشأن ما حدث في لبنان عام 1982.

خ.س/ ع.ج.م (د ب أ)