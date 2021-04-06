 السلطات الصحية الأمريكية توصي بالتوقف عن تقبيل الدجاج! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 22.05.2021

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صحة

السلطات الصحية الأمريكية توصي بالتوقف عن تقبيل الدجاج!

أوصت السلطات الأمريكية المواطنين بالتوقف عن تقبيل الدجاج وغيرها من الطيور الداجنة وأيضاً عدم الأكل أو الشرب بالقرب منها، فما هي حلفية هذه التوصية؟

سيدة تحتضن دجاجة منزلية

أوصت السلطات الصحية الأمريكية المواطنين بالتوقف عن تقبيل الدجاج لمنع انتشار السالمونيلا

في مواجهة ازدياد عدد الإصابات بداء السلمونيلا في الولايات المتحدة، أصدرت السلطات الصحية توصية طريفة إذ طلبت من الأمريكيين التوقف عن تقبيل دجاجاتهم وغيرها من الطيور الداجنة.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) وهي وكالة الصحة الفيدرالية الرئيسية في البلاد في بيان: "لا تقبلوا أو تعانقوا الطيور الداجنة، ولا تأكلوا أو تشربوا بالقرب منها".

 

مختارات

يبدو أن تفشي فيروس كورونا يعيد الناس إلى الحياة الريفية البسيطة. ففي إحدى المناطق في بلجيكا زاد الإقبال على تربية الدجاج بشكل كبير خلال فترة العزل، ليس فقط من أجل البيض واللحم، بل لقضاء وقت العطلة والترفيه عن الأطفال.

ووفقا للهيئة نفسها ، فإن الزيادة في عدد الإصابات بداء السلمونيلا مرتبطة جزئيا بهذا السلوك: تم تسجيل 163 إصابة منذ منتصف شباط/فبراير بما فيها 34 استدعت دخول المستشفى. وأضافت أن "مقابلات مع المرضى أظهرت أن الاتصال بالدواجن ربما كان مصدر الوباء".

وحذرت المراكز الأمريكية من أنه حتى لو بدت نظيفة، فإن هذه الدواجن، مثل الدجاج أو البط، قد تحمل السالمونيلا، وهي بكتيريا يمكن أن تسبب الإسهال والحمى والقيء. كما أوصت السلطات الصحية بغسل اليدين جيداً بعد ملامسة الدواجن وعدم تشجيع الأطفال على اللعب معها.

وعادة، تنتقل العدوى من خلال تناول البيض أو منتجات الألبان التي تحمل المرض. ويتم تسجيل عشرات الملايين من الإصابات كل عام، لكنها نادراً ما تكون قاتلة.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)

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