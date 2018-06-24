السلطات السعودية تحقق مع مذيعة بسبب ملابسها "غير المحتشمة"

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عبر حسابها الرسمي على تويتر، إحالة مذيعة للتحقيق، بعد انتشار مقطع فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر خلاله وهي تقدم تقريراً عن قيادة المرأة للسيارة، وهي مرتدية ملابس اعتبرتها اللجنة "غير محتشمة". وأوضحت هيئة الإعلام المرئي، أن ما قامت به المذيعة "مخالف للأنظمة والتعليمات".
كانت الصحفية السعودية شيرين الرفاعي التي تعمل في "تلفزيون الآن" أجرت ريبورتاجاً في شارع بالرياض وهي مرتدية بنطالا أبيض وعباءة بيضاء تغطي كامل جسدها لكن مع فتحة في العنق وقد غطت راسها لكن مع ظهور خصلات شعرها.
وأثارت مشاهد تحقيقها الصحافي سيلا من الاحتجاجات المحافظة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، كما أطلق المغردون السعوديون هاشتاغ #عارية_تقود_بالرياض، والذي تصدر قائمة الهاشتاغات الأكثر انتشاراً في المملكة. إثر ذلك أعلنت وزارة الإعلام السعودية أن الهيئة العامة للإعلام السمعي البصري فتحت تحقيقا بحق الرفاعي بتهمة "انتهاك القواعد والتعليمات" من خلال ارتدائها "لباسا غير لائق" أثناء إجرائها التحقيق.
ورفضت الرفاعي هذه الاتهامات، مؤكدة عبر موقع "عاجل" الالكتروني أنها كانت ترتدي "لباسا محتشما". وبحسب الموقع فقد غادرت الصحافية المملكة منذ بداية هذا الجدل.
. كانت السلطات السعودية رفعت الأحد الماضي الحظر المفروض منذ عقود على قيادة المرأة للسيارة. واحتفلت النساء السعوديات بالسيطرة على عجلة القيادة للمرة الأولى منذ عقود.
س.م/س.ك (أ ف ب)
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السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها
قيادة السيارة
سعت السعوديات منذ زمن طويل لقيادة السيارة، و تعرض بعضهن للسجن بسب تحديهن لقرار منع قيادتهن للسيارة. ولم يسمح لهن بالتمتع بحق قيادة السيارة حتى نهاية العام الماضي. إذ أصدر الملك السعودي مرسوما يسمح للمرأة بقيادة السيارة داخل بلد كان الوحيد في العالم الذي يفرض حظرا على قيادة النساء للسيارات.
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السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها
معارض سيارات نسائية
بعد بضعة شهور من السماح للنساء بالقيادة في السعودية، نظمت المملكة معرضا للسيارات خاصا بهن. وكان مركز "لو مول" التجاري بمدينة جدة أول مكان ينظم فيه معرضا خاصا بسيارات تناسب الذوق النسائي ورغبات الزبونات اللواتي صرن يتمتعن بحق ناضلن من أجله لعقود. وكانت مجموعة من الشركات الخاصة بصناعة السيارات تتنافس لصنع عربات تليق بذوق المرأة السعودية.
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السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها
صرخة "النصر"
صرخات النساء في السعودية لم تتعال تشجيعا لفرقهن المفضلة فحسب، وإنما تعالت هذه الصيحات للتعبير عن سعادتهن أيضاً بانتصارهن لحق مشاهدات المباريات كما الرجال في الملاعب. إذ دخل قرار السماح للنساء بدخول الملاعب الرياضية حيز التنفيذ منذ يوم الجمعة 12 يناير/كانون الثاني 2018.
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السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها
دور السينما تُرحب
بعد حظر استمر لأكثر من 35 سنة على دور السينما، بدأت السعودية منذ يناير/ كانون الثاني2018، بعرض أفلام سينمائية طويلة من الرسوم المتحركة للأطفال. ومن المنتظر أن يبدأ افتتاح دور العرض في مارس/آذار، حيث يمكن للنساء مشاهدة الأفلام، والحضور في دور العرض دون أي مانع.
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السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها
الدراجات الهوائية
من بين الأنشطة التي صار مسموحا بها للنساء في السعودية؛ قيادة الدراجة الهوائية. إذ منعت مجموعة من الشابات السعوديات من ركوب الدراجة في وقت سابق. لكنهن اليوم يزاولن نشاطهن الرياضي دون أي مانع ويشاركن متتبعيهن على وسائل التواصل الاجتماعي كل الجولات التي يقمن بها.
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السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها
أسبوع للموضة
عشق الأزياء والتسوق لم يكن متاحا بشكل كامل أمام السعوديات، لكنه اليوم صار ممكنا بعد إقرار تنظيم أسبوع عربي للموضة في مدينة الرياض. ويعتبر هذا الموسم هو الأول من نوعه الذي تحتضنه المملكة، حيث يكون بمقدور النساء حضور فعالياته والمشاركة في أنشطته المنظمة خلال دورتين؛ الأولى في مارس/ آذار والثانية في أكتوبر/ تشرين الأول.
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السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها
عدم إلزامية العباءة!
يبدو أن الإصلاحات بالسعودية لم تمس جانب الحياة اليومية للنساء وإنما مظهرهن كذلك. خاصة بعد فتوى عدم إلزامية ارتداء العباءة والتي قالها الشيخ عبد الله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية. فقد كانت النساء ملزمات بارتداء العباءة السوداء خلال تنقلهن.
الكاتب: مريم مرغيش