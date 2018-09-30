السلطات الإندونيسية تعلن ارتفاع حصيلة موجة تسونامي

في ثاني إعلان عن ارتفاع حصيلة ضحايا موجات المد العاتية (تسونامي) التي ضربت مساء السبت إندونيسيا، قالت هيئة مواجهة الكوارث الإندونيسية إن عدد القتلى بلغ 222 شخصا والمصابين 843 مصابا.
وكانت حصيلة سابقة قد ذكرت أن عدد الضحايا وصل إلى 168 قتيلا و745 جريحا، بينما ارتفع عدد المفقودين إلى 30 شخصا، طبقا لما ذكره المتحدث باسم الهيئة، سوتوبو بوروو نوغروهو. وأضاف أن المد البحري أدى إلى تدمير مئات المنازل. ومن المتوقع أن يزداد عدد الضحايا، حيث مازالت السلطات تجمع بيانات من المناطق المتضررة بسبب تسونامي، حسب نوجروهو.
وقال المتحدّث إن المد البحري الذي ضرب السواحل الجنوبية لسومطرة وغرب جاوا حوالى الساعة 21,30 (14,30 ت غ) حدث بعد انفجار بركان آناك كراكاتوا.
وكانت السلطات الإندونيسية قد أعلنت في وقت سابق أن 62 شخصا قتلوا وجرح 584 آخرون، مشيرة إلى فقدان عشرين شخصا، وسط توقعات بارتفاع متواصل لحصيلة الضحايا.
وفي لقطات بثها التلفزيون، يظهر شاطئ كاريتا الموقع السياحي الشعبي على الساحل الغربي لجاوا بعدما ضربه التسونامي. ويبدو حطام مبعثر من قطع خشبية وأسقف معدنية متناثرة. وبين هذا الحطام أشجار اقتلعت.
وقالت السلطات إن التسونامي حدث بسبب مدٍّ غير عادي رافقه انزلاق في أعماق البحر بسبب انفجار بركان جزيرة آناك كراكاتوا، وهي الجزيرة الصغيرة الواقعة في مضيف سوندا. وهذا البركان هو أحد 127 بركاناً ناشطاً في أدونيسا.
وذكر المركز الإندونيسي للبراكين وإدارة المخاطر الجيولوجية أن مؤشرات تدل على نشاط هذا البركان تصدر منذ أسبوع. وإندونيسيا أرخبيل يتألف من 17 ألف جزيرة وجُزيرة ويقع على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث يؤدّي احتكاك الصفائح التكتونية إلى زلازل متكررة ونشاط بركاني كبير.
وفي 28 أيلول/سبتمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 7,5 درجات أعقبه تسونامي مدينة بالو في جزيرة سولاويسي الإندونيسية ما أدى إلى مقتل أكثر من ألفي شخص في حين لا يزال هناك خمسة آلاف آخرين في عداد المفقودين غالبيتهم طمروا تحت الأنقاض.
ع.ج.م/ و.ب (رويترز/ د ب أ/ أ ف ب)
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البراكين: جبال من الحمم المتفجرة
أنشط البراكين
يعتبر بركان كيلوا في جزيرة هاواي الأمريكية أكثر براكين الأرض نشاطاً. ويتميز هذا البركان بقذف كثيف للحمم البركانية، إلا أنه ليس بركانا انفجارياً، بل تنساب الحمم المنصهرة عن طريق سيول كثيفة. وليس غريباً، إذاً، أن يعني اسمه بلغة سكان الجزيرة الأصليين "القاذف". ولا يزال بركان كيلوا في حالة ثوران منذ الثالث من يناير/ كانون الثاني 1983 حتى اليوم.
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البراكين: جبال من الحمم المتفجرة
بركان يكسوه الجليد
رفعت السلطات الآيسلندية من حالة التأهب خوفاً من ثوران بركان بردربونغا، وقد تمكنت هيئات الرصد الجوي في الأيام الأخيرة من رصد حوالي 2500 هزة أرضية وثوران تحت طبقة الجليد البالغ سمكها من 150 إلى 400 متر.
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البراكين: جبال من الحمم المتفجرة
شبح بركان إيافيالايوكل
تسببت سحابة رماد ناتجة عن ثوران بركان إيافيالايوكل قبل أربع سنوات في إغلاق المجال الجوي الأوروبي لمدة ستة أيام وتعطيل رحلات أكثر من عشرة ملايين مسافر. وبلغت خسائر الدول المتضررة حوالي 1.7 مليار دولار. لكن يتوقع أن يكون بركان بردربونغا أقوى بكثير وأن يتسبب في تطاير حمم بركانية عديدة.
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البراكين: جبال من الحمم المتفجرة
ظاهرة طبيعية أم كارثة؟
يوجد في العالم 600 بركان، ينشط منها سنوياً حوالي 50 بركاناً. ويعتبر الثوران البركاني من الناحية العلمية ظاهرة طبيعية فريدة، لكن عندما تغطي الحمم المنصهرة مدناً بأسرها وتصبح حياة الناس في خطر، يتحول الأمر إلى كارثة.
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البراكين: جبال من الحمم المتفجرة
من حمم منصهرة إلى أرض خصبة
تعود الحياة إلى طبيعتها بعد أن تخمد ثورة البركان، فيعاد بناء ما دمره البركان ويعود الناس إلى سالف أعمالهم رغم إدراكهم لخطورة الوضع. لكن رماد الحمم يجعل من الأرض تربة خصبة غنية بالفسفور والكالسيوم والبوتاسيوم، فتنمو النباتات وتتزين الحدائق مجدداً.
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البراكين: جبال من الحمم المتفجرة
كيف يبدو الثوران البركاني من الداخل؟
تتسبب الحرارة البالغة 5000 درجة في أعماق الأرض في ذوبان الصهارة البركانية، أو الماغما. وبسبب الضغط العالي تندفع الصخور المنصهرة بقوة إلى فوهة البركان عن طريق التشققات. وعند وصولها إلى سطح الأرض، تتحول هذه الصخور إلى حمم بركانية، وهكذا يثور البركان.
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البراكين: جبال من الحمم المتفجرة
أكبر جزيرة بركانية في العالم
تبلغ مساحة آيسلندا حوالي 103 آلاف كيلومتر مربع ويوجد بها حوالي 30 بركاناً نشطاً، ما يجعلها أكبر جزيرة بركانية في العالم. ويعتبر بركان إيافيالايوكل سنة 2010 وغريمسفوتن سنة 2011 من أشهر البراكين التي ثارت في العالم.
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البراكين: جبال من الحمم المتفجرة
أكبر بركان في العالم
يوجد أكبر بركان حول العالم في جزيرة هاواي أيضاً، وهو العملاق مونا لوا أي "الجبل الطويل". يبلغ ارتفاع هذا البركان حوالي 4169 متراً ويعتبر بين أكثر الجبال ارتفاعاً في العالم. كما يصل عمقه تحت سطح البحر إلى حوالي عشرة كيلومترات. ثار بركان مونا لوا آخر مرة في الخامس والعشرين من مارس/ آذار 1984، وهو حالياً خامد.
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البراكين: جبال من الحمم المتفجرة
أطول نافورة حمم
يعتبر بركان أيزو أوشيما في اليابان انفجارياً بامتياز، إذ بلغ ارتفاع نافورة البركان أثناء ثورانه سنة 1986 حوالي 1600 متر، وهذا ما يجعلها أطول نافورة حمم بين براكين الأرض على الإطلاق.
الكاتب: هيلينا شفار / سميح عامري