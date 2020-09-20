 السلطات الأمريكية اعترضت مغلّفا به مادة سامّة موجه للرئيس ترامب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.09.2020

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السلطات الأمريكية اعترضت مغلّفا به مادة سامّة موجه للرئيس ترامب

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن السلطات الأمريكية اعترضت مغلّفا به مادة سامّة كان موجها إلى البيت الأبيض. مكتب التحقيقات الفيدرالي أكد احتواء الرسالة المريبة على سم الريسين.

US Präsident Donald Trump (picture-alliance/CNP/A. Drago)

الرئيس دونالد ترامب متحدثا للصحافيين من البيت الأبيض ( أرشيف)

أفادت وسائل إعلام أمريكية السبت أن السلطات اعترضت مغلّفا موجّها إلى الرئيس دونالد ترامب يحتوي على مادة تم تحديدها على انها سم الريسين.

وتم اكتشاف الرسالة بداية الأسبوع لكنها لم تصل إلى البيت الابيض، وفق صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "سي ان ان". وذكرت التايمز أن هناك اعتقادا بأن المغلّف قد أُرسل بواسطة البريد من كندا.

ويتم فحص البريد الموجّه إلى البيت الأبيض وفرزه أولا في منشآت خارج واشنطن.

وأشارت شبكة "سي ان ان" إلى أنه جرى فحص محتوى المغلف عدة مرات قبل التأكد من احتوائه على مادة الريسين.

وقال بيان لمكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن إن "المكتب يحقق بالتعاون مع الخدمة السرية الأمريكية وخدمة التفتيش البريدي في رسالة مثيرة للريبة استلمتها منشأة حكومية أمريكية للبريد". وتابع "حاليا لا يوجد أي تهديد للسلامة العامة".

مختارات

نفت وزارة الداخلية الألمانية الجمعة ما تردد في تقارير إعلامية عن رسالة موجهة للرئيس الألماني تحتوي مواد متفجرة. الداخلية الألمانية أكدت أن تحقيقات المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة أثبتت عدم احتواء الرسالة على مواد متفجرة.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تشعر بقلق من محاولة تنظيم القاعدة في اليمن لإنتاج سم الريسين القاتل، من بذور الخروع، لاستخدامه في هجمات ضد الولايات المتحدة.

ومن جهتها قالت الشرطة الكندية يوم السبت إن مغلّفا أُرسل إلى البيت الأبيض من كندا على ما يبدو واعترضته السلطات الأمريكية كان يحتوي على غاز الريسين السام. وأكد المتحدث باسم الشرطة الكندية أنها "تلقت طلبا للمساعدة من مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) فيما يتعلق برسالة مريبة أرسلت إلى البيت الأبيض". وأضاف المتحدث "أن مكتب التحقيقات الاتحادي أجرى تحليلا للمادة الموجودة بالمظروف. هذا التقرير يشير إلى وجود الريسين وهي مادة سامّة".

ومادة الريسين التي يتم استخراجها من حبوب الخروع شديدة السمية وتؤدي إلى الموت بعد دقائق من ابتلاعها أو تنشقها أو حقنها لتسببها بفشل عمل أعضاء جسم الانسان، ولا يوجد ترياق معروف مضاد لها. 

م.س/ و.ب (أ ف ب ، رويترز)

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