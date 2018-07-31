السلطات الألمانية تفحص تأثيرا مفترضا للإخوان على "مسجد التقوى"

تبدي هيئة حماية الدستور الألمانية مخاوفا من تأثير محتمل لمسجد في ولاية بادن ـ فورتمبرغ على اللاجئين من خلال تلقيهم قيما تتعارض مع القيم الديمقراطية. ويتعلق الأمر هنا بـ"مسجد التقوى" بمدينة راشتات والذي أسسته جمعية "جمعية "ملتقى ساكسونيا".
وفي مقابلة مع قناة SWR قال هربرت لاندولين موللر رئيس قسم في فرع وكالة حماية الدستور بولاية بادن ـ فورتمبرغ بأن كل الدلائل تشير إلى "أننا نتعامل مع أشخاص يريدون العمل وفق منطق جماعة الإخوان المسلمين"، التي تمتلك تفكير دينيا شموليا لا يتفق مع القيم الأساسية للدستور الألماني. وأضاف مولر أنه كان يخشى من أن يتم تلقين اللاجئين رؤية للعالم بعيدة كل البعد عن الأفكار الديمقراطية.
وتنظر هيئة حماية الدستور لجمعية "ملتقى ساكسونيا"، التي تمتلك فروعا في عدد من المدن بولاية ساكسونيا، إلى أنها هذه الجمعية قريبة من جماعة الإخوان المسلمين، وفق لتقرير للوكالة في عام 2017. وحسب قناة SWR الألمانية فإن من بين الأمور التي تؤكد ذلك أنشطة رئيس الجمعية محمد إ. الذي لوحظت له تصريحات في وسائل التواصل الاجتماعي تمجد "الإنجازات الدينية" لأعضاء قياديين في جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما فهم منه على أنه اعتراف بالالتزام للجماعة. ووفق التقرير فقد نشر محمد إ. فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر خريطة فلسطين فقط دون وجود إسرائيل وعلق عليه "بالنسبة لنا لا يجد سوى بلدا واحد يسمى فلسطين، وسيتم استعادته". وحسب تقرير قناة SWR فإن وكالة حماية الدستور تعتبر هذا التصريح "موقفا مبدئا في معاداة السامية".
وحسب تقرير القناة الألمانية آنف الذكر لم يرغب محمد إي في إعطاء SWR مقابلة حول هذه الاتهامات، لكن متحدث كتب للقناة يقول إن هذه المعلومات تستند إلى "أدلة بالغة الضعف ومثيرة للشكوك". وتعرف الجمعية بنفسها في صفحتها على الإنترنت بأنها "متلقى متعدد الثقافات بغض النظر عن العرق أو الجنسية أو الدين أو اللغة".
وتعمل وكالة حماية الدستور في ولاية بادن ـ فورتمبرغ حاليا على فحص إلى أي مدى يمكن أن يكون هناك تأثير لجماعة الإخوان المسلمين على المسجد في مدينة راشتات.
ع.ج.م/ح.ز ( ك. إن أ)
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أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين
على غرار نموذج هندي
يوجد أقدم مسجد في ألمانيا في حي فيلمرسدورف البرليني محاطا بالعديد من المباني السكنية. افتتح مسجد الطائفة الأحمدية عام 1928 وقام بتصميمه المصمم المعماري الألماني كارل أوغوست هيرمان مستوحيا التصميم من تاج محل بالهند.
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أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين
خطب ومحاضرات باللغة الألمانية
بالرغم من الحروف العربية التي تزين المسجد من الداخل إلا أن جميع الخطب والمحاضرات تعقد هنا باللغة الألمانية. شهد هذا المسجد في عام 1934 عقد قران أول زوجين ألمانيين اعتنقا الإسلام.
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أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين
مسجد في قائمة المباني التراثية
ترك الزمان آثاره على مبنى مسجد الطائفة الأحمدية الذي تضرر بشدة خلال الحرب العالمية الثانية. وتعرض المسجد للقصف من الجيش السوفيتي بعد أن تحصن فيه جنود ألمان. جرى ترميم المبنى بعد الحرب بمساعدة قوات التحالف وتبرعات خارجية. انضم المسجد في عام 1993 لقائمة المباني التراثية.
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أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين
الجمع بين المعمار الإسلامي والغربي
مسجد خديجة في حي هاينرسدورف يوجد في حوزة الطائفة الأحمدية أيضا، ويجمع المسجد بين فنون المعمار الإسلامية والغربية. يبلغ طول مئذنة المسجد 12.5 مترا.
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أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين
افتتاح مصحوب باحتجاجات
جاء افتتاح هذا المسجد عام 2008 مصحوبا باحتجاجات قوية لكن إمام المسجد آنذاك عبدالباسط طارق استطاع كسب الثقة من خلال عمله وفقا لمبدأ "المحبة للجميع" كما حصل المسجد على دعم من مبادرة محلية للانفتاح على الآخر.
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أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين
بساطة في البناء
تخلت المهندسة المعمارية موباشارا إلياس عن الزينة الملفتة للنظر واعتمدت على البساطة. تتسع الغرف السفلى للمبنى لنحو 250 شخصا كما يتوفر على جزء منفصل للنساء.
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أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين
مسجد ومركز ثقافي
يلعب مسجد شيتليك في حي نويكولن البرليني دور المركز الثقافي أيضا. يتسع المسجد لنحو 1500 شخص وكان ضمن الأماكن التي اختار الرئيس الألماني يواخيم غاوك زيارتها رسميا خريف عام 2012 عقب توليه منصب رئيس البلاد.
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أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين
مدفن إسلامي
بني المسجد في ثمانينات القرن الماضي بجانب مدفن شيتليك الإسلامي ثم شهد عمليات توسعة كبيرة لاحقا. كان ملك بروسيا فيلهيلم الأول قد أعطى قطعة الأرض الخاصة بالمدفن للجالية التركية عام 1866. واليوم يشهد المدفن مراسم العزاء فقط أما الدفن فيتم في مدافن أخرى داخل ألمانيا كما يتم نقل بعض الجثث لتدفن في الوطن الأم.
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أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين
تبادل ثقافي
يحاول مسجد شيتليك التواصل مع غير المسلمين من خلال دورات تعريفية يومية داخل المسجد بالإضافة للحلقات النقاشية العامة حول مواضيع لها صلة بالإسلام. تتعرف مجموعات الزوار التي تشارك في هذه الدورات التعريفية على المسجد من الداخل وعلى المبادئ الأساسية للإسلام.
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أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين
مركز إسلامي
من الصعب التعرف على المسجد من الخارج للوهلة الأولى إذ أن المبنى متناسق تماما مع شكل المباني المجاورة له. مسجد عمر بن الخطاب في قلب منطقة كرويتسبرغ هو جزء من مركز إسلامي. يضم المبنى بجانب أماكن الصلاة ، محلات تجارية متنوعة بالإضافة إلى مركز لتحفيظ القرآن.
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أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين
مكان مميز للوضوء
يتميز المكان المخصص للوضوء في قبو المركز بالفخامة والتصميم الجميل. يمكن هنا القيام بالوضوء قبل الصعود للأماكن المخصصة للصلاة.
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أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين
مسلمون من كل مكان
تتسع ساحة الصلاة هنا لنحو ألف شخص. غالبية رواد المسجد من أصحاب الأصول التركية لكن مسلمين من العرب والأفارقة والبوسنيين يحضرون للصلاة هنا أيضا. خطبة الجمعة في المسجد باللغة العربية مصحوبة بترجمة للألمانية والتركية من خلال شاشتين مثبتتين على الجدران.
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أبرز مساجد العاصمة الألمانية برلين
قبة خضراء
تطبيقا لقوانين البناء في برلين تمت زراعة سقف قبة المسجد في القبو الخلفي إذ تحتم القوانين وجود سقف مزروع في هذا الجزء من المبنى. وللمسجد قبة زجاجية في الجهة الأمامية.
الكاتب: تيل شتريتسل/ماكس تساندر/ ابتسام فوزي