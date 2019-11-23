 السلطات الألمانية تطالب زعيم شبكة إجرامية لبنانية بدفع تكاليف ترحيله | أخبار | DW | 24.11.2019

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أخبار

السلطات الألمانية تطالب زعيم شبكة إجرامية لبنانية بدفع تكاليف ترحيله

إبراهيم ميري، اسم تصدر وسائل الإعلام الألمانية مؤخرا، إذا عاد إلى ألمانيا بعد ترحيله، وقدم طلب لجوء. لكن السلطات رفضت طلبه في أقل من 48 ساعة ورحلته مجددا إلى لبنان مع مطالبته بدفع التكاليف التي فاقت 60 ألف يورو.

Libanesisches Clan-Mitglied soll abgeschoben werden (picture-alliance/dpa/C. Jaspersen)

جاء قرار الترحيل سريعا، فبعد يومين من رفض طلب اللجوء الذي تقدم به إبراهيم ميري، المدان بتهم تجارة المخدرات والذي تصفه السلطات بأنه عضو في عائلة إجرامية لبنانية، تم ترحيله فورا إلى لبنان.

وكانت هذه عملية الترحيل الثانية لميري، بعد الأولى في تموز/يوليو الماضي. لكن الأخير دخل إلى ألمانيا مجددا بشكل غير مشروع وتقدم بطلب لجوء.

مختارات

رحلت ألمانيا زعيم شبكة إجرامية إلى لبنان، بيد أنه عاد إليها بصورة غير قانونية وقدم طلبا للجوء، باديا رحلة مثيرة للحصول على حق البقاء. وقدم دعوى ضد مسؤولين ألمان وأدعى أنه ملاحق من قبل منظمة حزب الله. (02.11.2019)

رفضت محكمة ألمانية طعنا ضد قرار برفض طلب لجوء زعيم شبكة إجرامية من اصل لبناني، يدعي إبراهيم ميري، ما يمهد الطريق أمام ترحيله مجددا عقب تسلله إلى ألمانيا. وزير الداخلية الألماني يرحب بالقرار ويعتبره انتصارا لدولة القانون. (22.11.2019)

وفي أعقاب عملية الترحيل التي تمت أمس السبت (23 تشرين ثان/نوفمبر 2019) ، ذكرت مصادر إعلامية ألمانية أن السلطات المعنية بصدد إعداد وثيقة لرصد تكلفة عمليتي الترحيل، لمطالبة ميري بها.

ووفقا لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأحد (24 تشرين ثان/نوفمبر 2019)، فإن مكتب الأجانب المعني في مدينة بريمن، دفع تكاليف الترحيل للشرطة الاتحادية ويقوم حاليا بإعداد كشف حساب لإرساله إلى ميري.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر أمنية، أن عملية الترحيل الأولى صيف العام الجاري تكلفت قرابة 65 ألف يورو. ونظرا لوجود شخص آخر مع ميري على متن الطائرة وقتها، فإن السلطات تطالبه بدفع نصف هذا المبلغ.

ونقلت الصحيفة عن متحدثة باسم وزارة الداخلية المحلية في بريمن قولها، إن طلب دفع التكاليف الذي يجري إعداده حاليا، سيتم إرساله لمحامي ميري، بغض النظر عن مكان إقامته.

يذكر أن قانون اللجوء الألماني ينص على تحمل الأجنبي الذي يتم ترحيله، مصاريف عملية الترحيل. ويعطي القانون للسلطات الحق في مجموعة من الإجراءات في حال عدم سداد مصاريف الترحيل، من بينها إصدار أوامر الاعتقال، يتم تنفيذها حال عودة الشخص بشكل غير مشروع إلى ألمانيا مرة أخرى.

ا.ف/ و.ب (صحف ألمانية)

  • Schießerei am Landgericht in Frankfurt

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    سجلت في العام الماضي مليون و 330 ألف عملية إجرامية في ألمانيا، وبزيادة قليلة عن 2014. وشكلت السرقات نحو 21 بالمائة منها ووصلت نسبة جرائم "إلحاق إضرار بأملاك الغير" إلى 9 بالمائة و"الاعتداءات الجسدية" إلى 8.4 بالمائة، فيما لم تتجاوز نسبة "الاعتداءات الجنسية" 0.7 بالمائة.

  • Symbolbild Autodieb

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    حلت مدينة لايبتسيغ، التي يبلغ عدد سكانها 544 ألف شخص، في المركز العاشر في القائمة، حيث وصلت معدلات الجريمة فيها إلى 13520 حالة لكل 100 ألف شخص، وهو المعيار المعتمد في الإحصائيات الرسمية لمعدلات الجريمة للمقارنة بين مدينة وأخرى.

  • Deutschland Polizei Festnahme in Alsdorf bei Aachen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    تقع مدينة آخن غرب ألمانيا وقرب الحدود البلجيكية الهولندية وكانت في المركز التاسع في القائمة. وتشتهر آخن التي يقطنها 243 ألف شخص بأنها تضم أفضل جامعة تقنية في ألمانيا، لكن معدلات الجريمة فيها ارتفعت بنسبة 6.5 بالمائة عن عام 2014 لتصل إلى 13660 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Das Kontroll- und Streifenboot BP 64 Börde der Bundespolizei

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    هامبورغ هي مدينة وولاية في نفس الوقت وتعد المدينة الثانية في ألمانيا بالنسبة لعدد السكان، إذ يعيش فيها مليون و700 ألف شخص. وتشتهر المدينة بمينائها الأكبر في ألمانيا وفيها الكثير من المراكز التجارية في البلد. وصلت معدلات الجريمة فيها إلى 13803 حالة لكل 100 ألف شخص في العام الماضي.

  • Deutschland Razzia in Düsseldorf - Maghreb-Viertel

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    أما دوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين ويستفاليا فكانت في المركز السابع في قائمة اخطر المدن في ألمانيا. ويبلغ عدد سكان المدينة 604 ألف شخص.

  • Deutschland Polizei in Bremen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    بريمن، كما هامبورغ، مدينة وولاية في نفس الوقت، ويسكنها 551 ألف شخص ووصلت معدلات الجريمة فيها في العام الماضي إلى 13951 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Deutschland Abschiebung nach Tunesien

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    مدينة هاله / ساله تقع في ولاية ساكسونيا أنهالت وتعد من المدن الفقيرة في ألمانيا حسب الإحصائيات الرسمية المعتمدة على نسبة تحصيل الضرائب. ويبلغ عدد سكان المدينة 232 ألف شخص وتقبع في المركز الخامس في قائمة اخطر المدن في ألمانيا.

  • Deutschland Köln Polizei Vorbereitung Demonstrationen Pegida Gegendemonstranten Vorbereitungen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    تشتهر مدينة كولونيا بالكاتدرائية الكبيرة "دوم" وبالكرنفال الأكبر في أوروبا وبالكثير من الفعاليات الثقافية وتعد مركزا لوسائل الإعلام والمحطات التلفزيونية، وهي المدينة الرابعة في ألمانيا من حيث عدد السكان، إذ يعيش فيها أكثر من مليون شخص، وهي رابع أخطر مدينة من حيث معدل الجرائم. ووصلت معدلات الجريمة فيها إلى 14857 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Deutschland Kriminalität Sprengung von Geldautomaten

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    مدينة هانوفر هي عاصمة ولاية ساكسونيا السفلى ويسكنها أكثر من نصف مليون إنسان وتشتهر بالمعرض السنوي للالكترونيات وبجامعتها العريقة. واحتلت المدينة المركز الثالث في قائمة أخطر المدن وكانت معدلات الجريمة فيها قد بلغت 16066 حالة لكل 100 ألف شخص في العام الماضي.

  • Deutschland GSG 9

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    العاصمة الألمانية برلين يعيش فيها نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص. وكانت برلين في عام 2015 ثاني أخطر مدينة في ألمانيا بالنسبة لمعدلات الجريمة، والتي بلغت 16414 حالة لكل 100 ألف شخص، حسب إحصائيات الدائرة الاتحادية لمكافحة الجريمة في ألمانيا.

  • Deutschland Flughafen Frankfurt am Main verstärkte Sicherheitsmaßnahmen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    تعد مدينة فرانكفورت من أغلى المدن في ألمانيا وهي مركز المال والبنوك في ألمانيا وفي أوروبا وتشتهر بناطحات السحاب الكثيرة فيها وفيها أكبر مطار في البلد. لكنها كانت أخطر مدن ألمانيا على الإطلاق في عام 2015 وسجلت فيها 16550 جريمة لكل 100 ألف شخص.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

نشرت الدائرة الاتحادية لمكافحة الجريمة في ألمانيا تقريرها السنوي عن معدلات الجريمة لعام 2015، وكانت النسبة في المدن التي يتجاوز عدد سكانها 200 ألف شخص متفاوتة، واحتلت بعض المدن الغنية والشهيرة مراكز متقدمة في القائمة. (27.05.2016)  

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ذكر موقع صحيفة "بيلد" أنه تم ترحيل زعيم العائلة اللبنانية الإجرامية إبراهيم ميري مجددا إلى لبنان بعد أن رفضت السلطات الألمانية لجوئه. وقال الموقع إن طائرة تقل ميري قد وصلت مطار بيروت وأكدت وزارة الداخلية الخبر.

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رحلت ألمانيا زعيم شبكة إجرامية إلى لبنان، بيد أنه عاد إليها بصورة غير قانونية وقدم طلبا للجوء، باديا رحلة مثيرة للحصول على حق البقاء. وقدم دعوى ضد مسؤولين ألمان وأدعى أنه ملاحق من قبل منظمة حزب الله.

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