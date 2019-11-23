السلطات الألمانية تطالب زعيم شبكة إجرامية لبنانية بدفع تكاليف ترحيله

جاء قرار الترحيل سريعا، فبعد يومين من رفض طلب اللجوء الذي تقدم به إبراهيم ميري، المدان بتهم تجارة المخدرات والذي تصفه السلطات بأنه عضو في عائلة إجرامية لبنانية، تم ترحيله فورا إلى لبنان.
وكانت هذه عملية الترحيل الثانية لميري، بعد الأولى في تموز/يوليو الماضي. لكن الأخير دخل إلى ألمانيا مجددا بشكل غير مشروع وتقدم بطلب لجوء.
وفي أعقاب عملية الترحيل التي تمت أمس السبت (23 تشرين ثان/نوفمبر 2019) ، ذكرت مصادر إعلامية ألمانية أن السلطات المعنية بصدد إعداد وثيقة لرصد تكلفة عمليتي الترحيل، لمطالبة ميري بها.
ووفقا لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأحد (24 تشرين ثان/نوفمبر 2019)، فإن مكتب الأجانب المعني في مدينة بريمن، دفع تكاليف الترحيل للشرطة الاتحادية ويقوم حاليا بإعداد كشف حساب لإرساله إلى ميري.
وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر أمنية، أن عملية الترحيل الأولى صيف العام الجاري تكلفت قرابة 65 ألف يورو. ونظرا لوجود شخص آخر مع ميري على متن الطائرة وقتها، فإن السلطات تطالبه بدفع نصف هذا المبلغ.
ونقلت الصحيفة عن متحدثة باسم وزارة الداخلية المحلية في بريمن قولها، إن طلب دفع التكاليف الذي يجري إعداده حاليا، سيتم إرساله لمحامي ميري، بغض النظر عن مكان إقامته.
يذكر أن قانون اللجوء الألماني ينص على تحمل الأجنبي الذي يتم ترحيله، مصاريف عملية الترحيل. ويعطي القانون للسلطات الحق في مجموعة من الإجراءات في حال عدم سداد مصاريف الترحيل، من بينها إصدار أوامر الاعتقال، يتم تنفيذها حال عودة الشخص بشكل غير مشروع إلى ألمانيا مرة أخرى.
ا.ف/ و.ب (صحف ألمانية)
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أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة
سجلت في العام الماضي مليون و 330 ألف عملية إجرامية في ألمانيا، وبزيادة قليلة عن 2014. وشكلت السرقات نحو 21 بالمائة منها ووصلت نسبة جرائم "إلحاق إضرار بأملاك الغير" إلى 9 بالمائة و"الاعتداءات الجسدية" إلى 8.4 بالمائة، فيما لم تتجاوز نسبة "الاعتداءات الجنسية" 0.7 بالمائة.
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أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة
حلت مدينة لايبتسيغ، التي يبلغ عدد سكانها 544 ألف شخص، في المركز العاشر في القائمة، حيث وصلت معدلات الجريمة فيها إلى 13520 حالة لكل 100 ألف شخص، وهو المعيار المعتمد في الإحصائيات الرسمية لمعدلات الجريمة للمقارنة بين مدينة وأخرى.
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أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة
تقع مدينة آخن غرب ألمانيا وقرب الحدود البلجيكية الهولندية وكانت في المركز التاسع في القائمة. وتشتهر آخن التي يقطنها 243 ألف شخص بأنها تضم أفضل جامعة تقنية في ألمانيا، لكن معدلات الجريمة فيها ارتفعت بنسبة 6.5 بالمائة عن عام 2014 لتصل إلى 13660 حالة لكل 100 ألف شخص.
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أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة
هامبورغ هي مدينة وولاية في نفس الوقت وتعد المدينة الثانية في ألمانيا بالنسبة لعدد السكان، إذ يعيش فيها مليون و700 ألف شخص. وتشتهر المدينة بمينائها الأكبر في ألمانيا وفيها الكثير من المراكز التجارية في البلد. وصلت معدلات الجريمة فيها إلى 13803 حالة لكل 100 ألف شخص في العام الماضي.
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أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة
أما دوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين ويستفاليا فكانت في المركز السابع في قائمة اخطر المدن في ألمانيا. ويبلغ عدد سكان المدينة 604 ألف شخص.
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أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة
بريمن، كما هامبورغ، مدينة وولاية في نفس الوقت، ويسكنها 551 ألف شخص ووصلت معدلات الجريمة فيها في العام الماضي إلى 13951 حالة لكل 100 ألف شخص.
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أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة
مدينة هاله / ساله تقع في ولاية ساكسونيا أنهالت وتعد من المدن الفقيرة في ألمانيا حسب الإحصائيات الرسمية المعتمدة على نسبة تحصيل الضرائب. ويبلغ عدد سكان المدينة 232 ألف شخص وتقبع في المركز الخامس في قائمة اخطر المدن في ألمانيا.
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أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة
تشتهر مدينة كولونيا بالكاتدرائية الكبيرة "دوم" وبالكرنفال الأكبر في أوروبا وبالكثير من الفعاليات الثقافية وتعد مركزا لوسائل الإعلام والمحطات التلفزيونية، وهي المدينة الرابعة في ألمانيا من حيث عدد السكان، إذ يعيش فيها أكثر من مليون شخص، وهي رابع أخطر مدينة من حيث معدل الجرائم. ووصلت معدلات الجريمة فيها إلى 14857 حالة لكل 100 ألف شخص.
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أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة
مدينة هانوفر هي عاصمة ولاية ساكسونيا السفلى ويسكنها أكثر من نصف مليون إنسان وتشتهر بالمعرض السنوي للالكترونيات وبجامعتها العريقة. واحتلت المدينة المركز الثالث في قائمة أخطر المدن وكانت معدلات الجريمة فيها قد بلغت 16066 حالة لكل 100 ألف شخص في العام الماضي.
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أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة
العاصمة الألمانية برلين يعيش فيها نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص. وكانت برلين في عام 2015 ثاني أخطر مدينة في ألمانيا بالنسبة لمعدلات الجريمة، والتي بلغت 16414 حالة لكل 100 ألف شخص، حسب إحصائيات الدائرة الاتحادية لمكافحة الجريمة في ألمانيا.
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أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة
تعد مدينة فرانكفورت من أغلى المدن في ألمانيا وهي مركز المال والبنوك في ألمانيا وفي أوروبا وتشتهر بناطحات السحاب الكثيرة فيها وفيها أكبر مطار في البلد. لكنها كانت أخطر مدن ألمانيا على الإطلاق في عام 2015 وسجلت فيها 16550 جريمة لكل 100 ألف شخص.
الكاتب: زمن البدري