السلطات الألمانية تطالب زعيم شبكة إجرامية لبنانية بدفع تكاليف ترحيله

جاء قرار الترحيل سريعا، فبعد يومين من رفض طلب اللجوء الذي تقدم به إبراهيم ميري، المدان بتهم تجارة المخدرات والذي تصفه السلطات بأنه عضو في عائلة إجرامية لبنانية، تم ترحيله فورا إلى لبنان.

وكانت هذه عملية الترحيل الثانية لميري، بعد الأولى في تموز/يوليو الماضي. لكن الأخير دخل إلى ألمانيا مجددا بشكل غير مشروع وتقدم بطلب لجوء.

وفي أعقاب عملية الترحيل التي تمت أمس السبت (23 تشرين ثان/نوفمبر 2019) ، ذكرت مصادر إعلامية ألمانية أن السلطات المعنية بصدد إعداد وثيقة لرصد تكلفة عمليتي الترحيل، لمطالبة ميري بها.

ووفقا لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأحد (24 تشرين ثان/نوفمبر 2019)، فإن مكتب الأجانب المعني في مدينة بريمن، دفع تكاليف الترحيل للشرطة الاتحادية ويقوم حاليا بإعداد كشف حساب لإرساله إلى ميري.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر أمنية، أن عملية الترحيل الأولى صيف العام الجاري تكلفت قرابة 65 ألف يورو. ونظرا لوجود شخص آخر مع ميري على متن الطائرة وقتها، فإن السلطات تطالبه بدفع نصف هذا المبلغ.

ونقلت الصحيفة عن متحدثة باسم وزارة الداخلية المحلية في بريمن قولها، إن طلب دفع التكاليف الذي يجري إعداده حاليا، سيتم إرساله لمحامي ميري، بغض النظر عن مكان إقامته.

يذكر أن قانون اللجوء الألماني ينص على تحمل الأجنبي الذي يتم ترحيله، مصاريف عملية الترحيل. ويعطي القانون للسلطات الحق في مجموعة من الإجراءات في حال عدم سداد مصاريف الترحيل، من بينها إصدار أوامر الاعتقال، يتم تنفيذها حال عودة الشخص بشكل غير مشروع إلى ألمانيا مرة أخرى.

ا.ف/ و.ب (صحف ألمانية)