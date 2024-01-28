السلطات الألمانية تحقق في حادث طعن طبيبة تونسية في مانهايم

بعد اصدار مكتب المدعي العام لذكرة توقيف لشاب من مانهايم لاعتدائه على فتاة يعتقد أنها تونسية. دعت السفارة التونسية ببرلين السلطات الألمانية مواصلة التحقيق في هذه الجريمة، مؤكدة ضرورة حماية حقوق الضحية.

أصدر مكتب المدعي العام في مدينة مانهايم الألمانية، مذكرة توقيف بحق رجل يبلغ من العمر 28 عاما. وبحسب بيان شرطة مانهايم فقد تم الاعتداء على سيدة (يعتقد أنها تونسية) بسكين عند إشارة مرور في Kurpfalzkreisel في مدينة مانهايم في ولاية بادن فورتمبيرغ.

وتم الاعتداء بحسب الشرطة الأربعاء (24 يناير/ كانون ثاني) حوالي الساعة 12:50 ظهرًا ويعتقد أن الشاب البالغ من العمر 28 عاماً طعن الفتاة البالغ عمرها 28 عاما أيضا في منطقة الرأس. وبعد أن طرح المرأة على الأرض أثناء هجومه، قيل إنه واصل طعنها. وطلب الشهود الذين علموا بالهجوم المساعدة وأبلغوا الشرطة. ثم ترك المشتبه به المرأة وابتعد عن مسرح الجريمة. ومع ذلك، ومن خلال تدخل المارة، تمكنت خدمات الطوارئ القادمة من احتجاز الشاب البالغ من العمر واعتقاله.

من جهتها دعت سفارة تونس ببرلين السلطات الألمانية إلى "التحقيق في حادث طعن مروع تعرضت له مواطنة تونسية في مدينة مانهايم". وأعلنت السفارة، في بيان لها ، تعرض المواطنة وهي طبيبة أسنان مقيمة في ألمانيا "إلى حادث طعن همجي وغير مبرر من قبل شاب ألماني".

ووفق السفارة، ترقد الضحية في مستشفى بمدينة مانهايم وهي تخضع للمتابعة ولفحوصات طبية، مشيرة إلى أن حالتها "مستقرة وبعيدة على الخطر بالرغم من فظاعة الاعتداء".

ونقلت إذاعة "موزاييك" الخاصة في تونس عن طبيبة أسنان تونسية مقيمة بنفس المدينة قولها إن "زميلتها الضحية خضعت لعملية جراحية دامت 10 ساعات ومن المنتظر أن تجري عملية ثانية غدا الإثنين، ويجري الاحاطة بها نفسيا". ولم تتضح أسباب الهجوم وما إذا كانت بدافع الكراهية.

وقالت صديقة الضحية إن "الشاب الألماني نفذ هجومه على الطبيبة عندما كانت تتجه إلى أحد المطاعم القريبة من مقر معملها". وتابعت أن صديقتها "استبسلت في الدفاع عن نفسها ومنع الجاني من تسديد طعنات على مستوى رقبتها بوضع كلتا يديها فتلقت طعنات غائرة فيهما وفي أماكن مختلفة من الوجه والرأس".

وقالت السفارة التونسية إنها ستتولى "إبلاغ السلطات الألمانية بشجب تونس لمثل هذه الاعتداءات السافرة ودعوتها للتحقيق في هذه الحادثة الشنيعة وحماية حقوق الضحية".

وبحسب بيان مكتب المدعي العام الألماني فإن القضية في طور التحقيق ويشتبه في أن المشتبه به يعاني من مرض عقلي. حيث يخضع حاليا للتقييم من قبل خبير نفسي معين من قبل السلطات الأمنية. كما تبين أنه، لا توجد علاقة معرفة بين الضحية والشاب المشتبه به.

وبحسب صحيفة MRN المحلية فقد تم نقل الضحية إلى مستشفى قريب مصابًة بجروح خطيرة. لا يوجد أي خطر على الحياة في وقت إعداد التقرير.

وتم تقديم المشتبه به أمام قاضي التحقيق المسؤول في محكمة مقاطعة مانهايم يوم الخميس 25 يناير/ كانون ثاني، والذي أصدر، بناءً على طلب مكتب المدعي العام، مذكرة اعتقال ونفذها بتهمة محاولة القتل بالتزامن مع إلحاق أذى جسدي خطير. ثم تم نقل المشتبه به إلى مركز توقيف.

ع.أ.ج/ م س (د ب ا، صحيفة MRN)