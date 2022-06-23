السلطات الأفغانية تنهي عمليات البحث عن ناجين من الزلزال

قال مسؤول أفغاني كبير اليوم الجمعة إن السلطات أنهت البحث عن ناجين بعد الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص.

وقال محمد نسيم حقاني المتحدث باسم وزارة الكوارث لرويترز إن نحو عشرة آلاف منزل دمرت جزئيا أو كليا في الزلزال الذي وقع يوم الأربعاء في منطقة نائية من البلاد، مشيراً إلى أن عمليات الإنقاذ اكتملت في مناطق رئيسية لكنها ما زالت مستمرة في بعض المناطق المعزولة.

ووقع الزلزال الذي بلغت شدته 6.1 درجة في منطقة جبلية قاحلة تتناثر فيها تجمعات سكانية صغيرة على بعد نحو 160 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة كابول قرب الحدود مع باكستان.

وعرقل ضعف الاتصالات وسوء حالة الطرق جهود الإغاثة في بلد يعاني بالفعل من أزمة إنسانية تفاقمت منذ استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس/آب الماضي.

وقال محمد إسماعيل معاوية المتحدث باسم القائد العسكري لحركة طالبان في إقليم بكتيكا الأشد تضرراً إن "عملية الانقاذ انتهت ولا أحد تحت الانقاض".

إلا أن ضابطين متقاغدين في نيبال شاركا في جهود ما بعد زلزال 2015 الذي أودى بحياة 9000 شخص، أعربا عن دهشتهما من أن عملية الإنقاذ توشك على الانتهاء بهذه السرعة، لكن أحدهما أشار إلى أن هذا ممكن إذا كانت معظم المنازل المتضررة صغيرة الحجم.

وبحسب بيانات الحكومة الأمريكية، فإن حصيلة القتلى تجعل هذا الزلزال الأشد فتكاً في أفغانستان منذ عقدين.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة شرفات زمان لرويترز إنه تم إنقاذ نحو ألف شخص بحلول صباح الخميس. وأضاف "وصلت المساعدات الى المنطقة وما زالت مستمرة لكن هناك حاجة للمزيد". فيما قال فريق من رويترز إن بلدة جايان القريبة من مركز الزلزال تعرضت لأضرار كبيرة مع انهيار أجزاء من مبانيها أو سقوطها تماماً.

وكانت المدينة، التي لا يوجد بها سوى الطرق الأساسية، تعج بجنود طالبان وسيارات الإسعاف. وهبطت طائرة هليكوبتر تحمل إمدادات الإغاثة في مكان قريب. وكان حوالي 300 شخص يجلسون على الأرض في انتظار الإمدادات.

ع.ح./و.ب. (رويترز)