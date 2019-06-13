"السلام الأخضر" تطالب برلين بمواصلة حظر بيع الأسلحة للسعودية

وجهت منظمة "غرينبيس" (السلام الأخضر) نداء إلى الحكومة الألمانية اليوم الاثنين (التاسع من أيلول /سبتمبر 2019) تطالب فيه بعدم انهاء العمل بقرار حظر تصدير الأسلحة للسعودية والذي ينتهي مفعوله نهاية الشهر الجاري. وقال الكسندر لورتس في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه من المعيب اساسا مناقشة أمر تمديد قرار منع بيع الأسلحة للسعودية من عدمه مشيرا إلى أنه "من البديهي تماما أن لا يحصل بلد مثل السعودية الذي يقود حرب بشعة في اليمن ويخرق القانون الإنساني الدولي بشكل مستمر على أسلحة ألمانية".

وتابع لورتس أن على وزير الاقتصاد بيتر ألتماير أن يعلن علنا عن تمديد العمل بقرار حظر بيع الأسلحة للسعودية وأن "يمتد الحظر ليشمل كل الدول المشاركة في حرب اليمن".

يذكر أن قرار حظر بيع الأسلحة الألمانية للسعودية ينتهي مفعوله بنهاية الشهر الجاري إن لم يتم تمديده. وتقوم منظمة السلام الأخضر "غرينبيس" الاثنين بتسليم قوائم لتواقيع مواطنين يطالبون بتمديد قرار حظر بيع الأسلحة للسعودية لوزير الاقتصاد ألتماير في مقر الوزارة ببرلين.

جدير بالذكرأن المنظمة المعنية بحماية البيئة في ألمانياتسعى إلى التركيز مجددا وبشكل مكثف على السياسات الأمنية والوقاية من الأزمات. وكانت ألمانيا قد أصدرت في تشرين الثاني / نوفمبر من العام الماضي قرارا تم بموجبه وقف كافة الصادرات من الأسلحة إلى السعودية. جاء القرار عقب مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول، حيث جرى اتهام أعلى السلطات في السعودية بالتورط في الاغتيال.

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من جانب آخر، تثير قيادة السعودية لتحالف عربي للحرب في اليمن الراي العام الألماني الذي يطالب باستمرار بإنهاء الحرب وانهاء معاناة سكان البلد العربي الفقير الذي يعيش مأساة حرب بالوكالة.

ح.ع.ح/ح.ز(د.ب.ا)