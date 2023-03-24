 السلاح النووي .. كيف أوقع غزو أوكرانيا ألمانيا بين خطيْ النار؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 25.03.2023

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سياسة واقتصاد

السلاح النووي .. كيف أوقع غزو أوكرانيا ألمانيا بين خطيْ النار؟

ألمانيا ليست قوة نووية، لكنها جزء من الاستراتيجية النووية الأمريكية. وبعد إلغاء معاهدات الحد من التسلح بين الولايات المتحدة وروسيا، تواجه ألمانيا خطرًا نوويًا أكثر وضوحًا وحاضرًا.

السلاح النووي

السلاح النووي - حل لألمانيا لردع روسيا؟

لو كانت الحرب الباردة تحولت إلى حرب نووية، فمن المحتمل أنها كانت ستبدأ على الأراضي الألمانية، وذلك بسبب موقع ألمانيا الاستراتيجي بين حلف الناتو وبين حلف وارسو.

مختارات

مع استمرار روسيا في التهديد باستخدام السلاح النووي في حربها على أوكرانيا، هناك تساؤلات عديدة تتعلق بمدى استعداد الرئيس فلاديمير بوتين فعلا لشن هجوم نووي وكيف سيكون هذا الهجوم، وماذا يمكن فعله لمنع وقوع ضربة نووية؟

حذرت ألمانيا والصين من التصعيد في الحرب الروسية على أوكرانيا، وذلك خلال زيارة المستشار الألماني شولتس، الذي حذر أيضا الصين من مغبة الإقدام على أي تحرك عسكري ضد تايون.

حذر الرئيس الأمريكي بايدن من أن تهديد نظيره الروسي بوتين باستخدام السلاح النووي في أوكرانيا يعرض البشرية لخطر حرب نهاية العالم، مؤكدا أن بوتين لم يكن يمزح في تهديداته. بينما دعا زيلنسكي الغرب لشن "ضربات وقائية" ضد روسيا.

يبدو أن مصطلح نزع الأسلحة النووية أضحى شيئاً من الماضي؛ إذ يخشى "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" (سيبري) من سباق تسلح نووي جديد، في الوقت الذي تخفت فيه أصوات دعاة السلام.

وعانت ألمانيا لعقود من تداعيات الحرب الباردة، خصوصاً عندما تمّ تقسيم ترابها بين الغرب والشرق، وما لحق ذلك من تقسيم ألمانيا إلى شرقية وغربية، قبل إعادة توحيد البلاد.

لذلك، كانت ألمانيا بمثابة سلك تفجير نووي بين القوتين العظميين اللدودتين، وفي الوقت نفسه تستفيد من الأمان المفترض للمظلة النووية الأمريكية، ولا تزال تواجه خطر التصعيد النووي المباشر.

وكانت ألمانيا الغربية السابقة موطنًا لحركة سلمية قوية، في حين أن الكثيرين في ألمانيا الشرقية السابقة كانت لديهم وجهة نظر أقل عدائية تجاه روسيا. هذه العوامل تساعد في جعل مسألة الحد من التسلح مسألة حساسة بشكل خاص في ألمانيا.

وصرح مسؤول من وزارة الخارجية الألمانية الألمانية لـ DW: "تظل ألمانيا ملتزمة بشكل واضح بمشاركتها في الحد من التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار (النووي)، حتى في ظل الظروف المتغيرة".

وهذا تنبيه أو إشارة إلى قضية الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي يخشى بعض المحللين العسكريين من أنه قد يقود الرئيس فلاديمير بوتين إلى كسر "المحرمات النووية"، إذا استمرت قواته التقليدية في القتال في ساحة المعركة.

وأوضح المسؤول الحكومي الألماني أن "الحكومة الاتحادية وشركاءها يعارضون بشكل قاطع أي تخفيف للمحرمات"، وذلك في إشارة إلى تفاهم غير مكتوب بعدم استخدام الأسلحة النووية، منذ إطلاق الولايات المتحدة قنبلتين نوويتين ضد اليابان عام 1945، مع ما أدى إليه ذلك من دمار واسع في وقت قياسي لم يتسبب به سلاح بشري من قبل.

رؤوس نووية فوق تراب ألمانيا!

معارضة ألمانيا للأسلحة النووية تنسجم مع رغبتها في استمرار الوضع الحالي، فأيّ ضرورة لاستخدام السلاح النووي في حال حرب نووية، يتيح للطائرات الحربية الألمانية حمل الرؤوس النووية الأمريكية، وذلك ضمن إطار حلف الناتو.

ورغم فإن ألمانيا لا تمتلك سلاحا نوويا خاصا بها، وهناك رؤوس نووية أمريكية فوق ترابها في إطار التوازن المعروف بـ"توازن الرعب" بين الولايات المتحدة وروسيا (الاتحاد السوفياتي سابقا)، إذ تحصي مبادرة الخطر النووي وجود 20 رأساً نوويا أمريكياً في قاعدة بوشل بولاية راينلاند-بفالتس، وكانت هناك عشرات أخرى من هذه الرؤوس في قاعدة رامشتاين بنفس الولاية لكنها سحبت ما بين 2001 و2005.

مسألة التوازن النووي تضيف توترًا لكل من السياسة الداخلية الألمانية وكذلك للتحالف الأوروبي الأطلسي. ومع ذلك، فقد تراجع أي خلاف بعد الحرب الروسية في أوكرانيا.

كما كان بعض السياسيين في حزب الخضر، وهو تقليديا أحد أشد منتقدي الأسلحة النووية في ألمانيا، من بين أعلى الأصوات في ألمانيا المؤيدة لأوكرانيا. في غضون ذلك، ينتهز مسؤولو الناتو كل فرصة لإظهار أن جهود روسيا لتقسيم الحلف قد فشلت.

وقال جون إراث، كبير مديري السياسات في مركز الحد من التسلح ومنع الانتشار، لـ DW: "من الواضح أننا في نقطة انعطاف ما .. إحدى الوسائل التي اختارتها روسيا لتحقيق أهدافها هي التهديد باستخدام الأسلحة النووية".

روسيا تنجح في إخافة الغرب!

أهداف روسيا هي السيطرة على أوكرانيا، والتسبب في تقويض حلف الناتو ومنعه من دعمها، لكنها لم تستطع تحقيق ذلك طوال أكثر من عام منذ بدء الغزو. لكن إراث يشير إلى أن استخدام موسكو لتهديد السلاح النووي هو "وسيلة دبلوماسية ناجعة"، وهو وضع خطير للغاية، حسب تأكيده، ويفتح المجال أمام دول أخرى للتهديد بالنووي مثل كوريا الشمالية.

التهديد الروسي بالنووي تسبب بجعل دعم الناتو لأوكرانيا متوسطاً، إذ كانت واشنطن حذرة للغاية في رفع التوتر مع موسكو وتجنبت الدخول في مواجهة معها، بينما كانت برلين تبدي قلقها الدائم من أن روسيا قد تتجاوز الخط الأحمر ما قد يجعل ألمانيا طرفاً في الحرب.

أولاف شولتس وجو بايدن

حالياً توجد ألمانيا تحت المظلة النووية الأمريكية، ولا يوجد أيّ اتجاه رسمي لتغيير هذا الوضع.

لكن الرأي العام الألماني يرفض أيّ مساهمة من بلده في التوتر النووي، والمثال من عام 1980، عندما نشر الاتحاد السوفيتي أسلحة نووية، ورد حلف الناتو بالمثل، ما أدى إلى احتجاجات في ألمانيا بضرورة عدم المشاركة في هذا التصعيد، وهو ما أدى في النهاية إلى وصول حلف الناتو إلى حل وسط مع الألمان، ومن ذلك المزيد من نشر الأسلحة، لكن كذلك فتح مفاوضات مع الاتحاد السوفيتي للحد من التسلح.

ويقول يوناس شنايدر، الباحث  في شؤون الأمن الدولي في مركز "SWP" ومقره برلين ، لـ DW: "الاختلافات في تحمل المخاطر النووية بين حلفاء الناتو يمكن أن تكون نقطة ضغط، تستغلها روسيا"، مبرزاً أنه "بشكل عام، اتخذت ألمانيا موقفاً أكثر حذراً عندما يتعلق الأمر بالمخاطر النووية".

الخطر الآخر.. الصين!

لكن هناك من يرى أن الخطر كبير الآن، بما أن الحد من التسلح من حيث المعاهدات يوجد في أدنى مستوياته الآن بعد أن علقت روسيا عضويتها- ولكن لم تنسحب منها - في اتفاقية "نيو ستارت" التي تعدّ آخر اتفاق رئيسي يحد من الأنظمة النووية الروسية والأمريكية.

ومع ذلك، فإن محللي الأمن مثل شنايدر متفائلون، إذ يقول: "إجمالاً.. لا أرى زيادة في المخاطر النووية نتيجة ما حدث لنيو ستارت". ويعود ذلك جزئياً إلى كون المعاهدات ليست سوى عنصر واحد من عناصر الحد من التسلح.

كما أن هذه المعاهدات غالباً ما تعني الأسلحة النووية الأمريكية والروسية، بينما يبقى 90 في المئة من النووي عبر العالم خارج مدار الاتفاقيات، ومن أكبر الدول التي تغيب عنها، توجد الصين، ما يخلق قلقاً كبيراً لدى المتابعين، خصوصاً لحجم قوتها النووية وكذلك لغياب التواصل بينها وبين الولايات المتحدة حول موضوع التسلح، و"إذا وقعت أزمة حول تايوان، فسيكون أكثر صعوبة الوصول إلى اتفاق مباشر مع بكين"، يقول جون إراث.

صحيح أن جلّ دول العالم لا تمتلك السلاح النووي، لكن فقط 92 دولة هي من وقعت اتفاقية الحد من الأسلحة النووية. و إذا لم توقع على المعاهدة كل الدول المصنعة للسلاح النووي فإن أثرها سيكون ضعيفاً، بينما تجد ألمانيا نفسها في مفترق صعب، فهي تدعم التخلص من السلاح النووي لكنها تعتمد على الردع النووي الأمريكي في حال وقوع حرب!

وليام نوح غلوكروفت/إ.ع

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    الهجوم الأول

    قامت الولايات المتحدة بإسقاط القنبلة النووية الأولى "الولد الصغير" على مدينة هيروشيما يوم 6 أغسطس عام 1945. ما أدى إلى مقتل خُمس سكان المدينة، الذين يقدر عددهم بحوالي 350 ألف. تبع ذلك هجوم ثاني في وقت أخر على مدينة ناغازاكي. وكانت هذه الهجمات هي الوحيدة التي تمت باستخدام الأسلحة النووية في تاريخ الحرب.

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    تأجيل الهجوم

    كان من المفترض أن يشن الهجوم على هيروشيما في الأول من آب/ أغسطس من عام 1945. ولكن تم تأجيله بسبب الإعصار الذي يهدد منطقة جنوب المحيط الهادئ. وبعد خمسة أيام من الموعد الأول بدأ الهجوم من على متن طائرة " إنولا غاي" والتي كان عدد طاقمها 13 شخصا، لكن لم يكن أي منهم على علم بطبيعة المهمة التي سينفذونها إلا بعد إقلاع الطائرة.

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    الهجوم الثاني

    بعد ثلاثة أيام من هيروشيما ألقى الأميركيون القنبلة الذرية الثانية على مدينة ناغازاكي. وكان من المقرر في الأصل أن يستهدف الهجوم مدينة كيوتو. ولكن بعد اعتراضات وزير الدفاع الأمريكي تحول الهجوم إلى ناغازاكي. وتبلغ قوة انفجار القنبلة المسماة "الرجل البدين" 22 ألف طن من مادة تي ان تي. ويقدر عدد القتلى، الناجم عن هذا الهجوم، حتى ديسمبر 1945 بحوالي 70ألف شخص آخر.ِ

  • Japan Atombombe Nagasaki

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    اختيار استراتيجي للهدف

    كانت مدينة ناغازاكي واحدة من أكبر الموانيء البحرية التي تقع جنوب اليابان. وكان لها أهمية إستراتيجية كبيرة بسبب نشاطها الصناعي، حيث كانت تُنتج الذخائر، والسفن، والمًعدَّات العسكرية، والمواد الحربية الأخرى.وصنعت هناك أيضا الطوربيدات، التي استخدمتها اليابان في هجومها على الأسطول الأميركي" في بيرل هاربور"

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    ارتفاع عدد الضحايا

    بعدة عدة أشهر من الهجمات مات عشرات الآلاف بسبب آثار التفجيرات. ففي هيروشيما وحدها مات حتى نهاية عام 1945 حوالي 60 الف شخص آخرين،بسبب آثار التسمم الإشعاعي والحروق وإصابات خطيرة أخرى. ويقدر عدد أواخر الضحايا بعد خمس سنوات من الحادث بحوالي 230 الف في كل من هيروشيما وناغازاكي.

  • Japan Atombombe Nagasaki

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    نهاية حرب مخيفة

    بعد إلقاء القنبلتين الذريتين كان العديد من اليابانيين يخشون هجوما ثالثا على طوكيو. وبعدها أعلنت اليابان استسلامها لتنتهي الحرب العالمية الثانية في آسيا. الرئيس الأمريكي هاري ترومان هو الذي أمر آنذاك بتنفيذ الهجمات، حيث كان على قناعة بأن الهجوم النووي هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب بسرعة. ولكن العديد من المؤرخين يصفون هذه الهجمات بجرائم الحرب.

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    إعادة البناء

    تم إعادة بناء مدينة هيروشيما المدمرة بكاملها، ما عدى جزيرة في نهر أوتا، الذي بقيت متنزها للسلام. ويوجد الآن عدد كبير من النصب التذكارية مثل: متحف السلام، نصب تذكاري لسلام الأطفال، أنقاض الشركات الصناعية والتجارية.

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    ثقافة النصب التذكارية في اليابان

    في ناغازاكي يتم منذ عام 1955 تخليد ذكرى الهجوم النووي في حديقة السلام للضحايا. ويلعب هذا الحدث التذكاري في اليابان دورا كبيرا في فهم الذات الثقافية والوطنية. وقد أصبحت المدن اليابانية هيروشيما وناغازاكي رموزا لأهوال الحرب العالمية النووية.

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    يوم تذكاري ضد النسيان

    منذ الهجمات في آب/أغسطس 1945، يتذكر الناس عبر العالم هذا الهجوم، الذي خلف العديد من الضحايا. وتنظم مدينة هيروشيما كل عام يوما تذكاريا كبيرا بحضورالناجين وأسر الضحايا والمواطنين والسياسين للوقوف دقيقة من الصمت. ويعمل الكثير من اليابانيين من أجل نزع السلاح النووي وإيقاف انتشاره.

    الكاتب: راشل بايغ/ أمين بنضريف