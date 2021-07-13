السكوتر الكهربائي...هل هو آمن وصديق للبيئة بالفعل؟

سجلت العاصمة الفرنسية باريس، أول حادث مميت معروف لشخص قتل بحادث بسبب دراجة سكوتر كهربائية، والذي فتح المجال لنقاش موسع حول مخاطر هذه الوسيلة في المدن المزدحمة. ويرى المنتقدون أن هذه الوسيلة سببا لازدحام الأرصفة، وحاليا قد تؤدي إلى حوادث مميتة، فيما يدافع آخرون عنها باعتبارها وسيلة صديقة للبيئة مناسبة للتنقل في المدن.
وقال سانتوش ماني البالغ من العمر 28 عاما، أنه يستخدم السكوتر الكهربائي للتنقل حول مدينة بون غرب ألمانيا، والذي يشعره ”بأنه طفل مجددا"، واعتاد استخدامها نحو 10 مرات في الشهر قبل انتشار وباء كورونا في المدينة.
وقد تأسست شركة ”تير"، وهي أكبر شركة أوروبية للسكوتر الكهربائي، في العام 2018 في برلين، بقيمة سوقية وصلت مليار دولار، وحاليا لدى الشركة أكثر من 80 ألف دراجة في 13 دولة و120 مدينة. ومع بدء الوباء زاد زخم استخدامها، حسب ما صرح المتحدث باسم الشركة فلوريان أندرس: "ما زلنا نشهد اتجاها إيجابيا للغاية عندما يتعلق الأمر بالمستثمرين، إذ يرغبون بتوسيع هذا السوق".
مخاوف تتعلق بالسلامة
في 19 حزيران/يونيو، قُتلت امرأة تبلغ من العمر 31 عاما في باريس عندما قام زوجان يركبان سكوتر إلكترونية بطرحها أرضا، مما أدى إلى دخولها في غيبوبة، ووفاتها بعد يومين.
أثار الحادث ضجة، ودفع نائب رئيس البلدية لاستدعاء جميع المديرين التنفيذيين للدراجات الإلكترونية لمناقشة مخاوف السلامة.
وهددت العاصمة الفرنسية بحظر السكوتر الكهربائي إذا لم تطبق الشركات التي تديرها قواعد أكثر صرامة.
أما في ألمانيا، فقد درست وزارة النقل ما إذا كان هذا الوضع الجديد للتنقل آمنا في شوارع المدن. وحتى الآن، أظهرت الوزارة نهجا معتدلاً، قائلة إن ”تنظيم عمل وسائل النقل الكهربائية الصغيرة هو حل متوازن بين إدخال وسائل تنقل جديدة، وضمان سلامة الطرق".
وفي محاولة لإيجاد هذا التوازن، طبقت ألمانيا حداً أدنى لسن الركوب يبلغ 14 عاما وحدا أقصى للسرعة يبلغ 20 كيلومترا في الساعة. وفرضت ألمانيا استخدام السكوتر في ممرات الدراجات. لكن الثغرات في تطبيق القوانين تثير قلق الناس.
تم انتشال مئات من السكوتر من الأنهار في عدة مدن أوروبية وأمريكية
الاستدامة؟
مع وفاة الآلاف سنويا بحوادث السير، يرى البعض أن ردة الفعل على الحوادث التي قد تسببها السكوتر الكهربائية مبالغ بها. تقول مالكة شركة خاصة بالسلامة، وتدعى ريبيكا ساندرز: "بقدر ما هو مرعب أن تلك المرأة قُتلت، فإن الآلاف يموتون بسبب اصطدامهم بالسيارات. وأنا تماما مع ضرورة شعور الناس بالأمان على الأرصفة، ولكن لا ينبغي اعتبار السكوتر الكهربائي عدوا".
أبرز مميزات السكوتر الكهربائي، هو أنه وسيلة مستدامة وخضراء، وهذا ما تحاول شركة "تير" إقناع صناع القرار به.
تقول ساندرز: "شركة تير تريد خلق بيئة أكثر استدامة، هل السكوتر الكهربائي أكثر استدامة من الدراجات الهوائية؟ لا، ولكنها بالطبع أكثر استدامة من السيارات".
من جهة أخرى، فإن العمر الافتراضي للعديد من النماذج هو ثلاث سنوات فقط، فيما يقوم بعض المخربون بتدميرها أو التخلص منها، وهذا الذي يضعف حجة الاستدامة.
جون مارشال/م.ش/خ.س
-
أهداف الأمم المتحدة الإنمائية الجديدة من أجل مستقبل أفضل
عالم دون فقر
مكافحة الفقر هو أول أهداف الألفية الجديدة. وبحلول عام 2030 يفترض أن يمّحي الفقر من العالم، حسب الوثيقة الجديدة.
-
أهداف الأمم المتحدة الإنمائية الجديدة من أجل مستقبل أفضل
عالم دون جوع
أكثر من 800 مليون إنسان لا يجدون طعام كاف لهم. وتطالب الأمم المتحدة بتوفير طعام كاف لكافة سكان العالم في أجل أقصاه عام 2030.
-
أهداف الأمم المتحدة الإنمائية الجديدة من أجل مستقبل أفضل
تأمين صحي للجميع
يفقد كل خمس ثواني طفل حياته في العالم بسبب فقدانه للعناية الصحية أو للأدوية اللازمة. الأمم المتحدة تطالب بتأمين صحي وأدوية ولقاحات كافية لجميع سكان الأرض حتى سنة 2030.
-
أهداف الأمم المتحدة الإنمائية الجديدة من أجل مستقبل أفضل
تعليم للجميع
تعليم الأطفال يجب أن يكون متوفرا للجميع بغض النظر عن جنسهم أو أوضاعهم المالية أو الاجتماعية أو انتماءاتهم الإثنية.
-
أهداف الأمم المتحدة الإنمائية الجديدة من أجل مستقبل أفضل
المساواة بين الرجل المرأة
مساواة المرأة بالرجل في شغل المواقع العامة وفي شغل المواقع السياسية والعمل على إنهاء جميع أنواع العنف والتمييز ضد المرأة.
-
أهداف الأمم المتحدة الإنمائية الجديدة من أجل مستقبل أفضل
ماء للحياة
أكثر من 770 مليون شخص في شتى أنحاء العالم يعيشون اليوم دون ماء. وحتى عام 2030 يجب أن يتوفر ماء كاف للشرب لكل إنسان في العالم.
-
أهداف الأمم المتحدة الإنمائية الجديدة من أجل مستقبل أفضل
طاقة كهربائية
أكثر من مليار و300 مليون شخص يعيش اليوم دون تيار كهربائي. وهذا يجب أن يتغير بحلول عام 2030 عبر بناء بنية تحتية في العالم الثالث واستعمال الطاقة البديلة.
-
أهداف الأمم المتحدة الإنمائية الجديدة من أجل مستقبل أفضل
إنصاف وعدل في العمل
تحسين أوضاع العمل وجعلها منصفة وعادلة لجميع العاملين وتوفير فرص عمل لائقة للشباب.
-
أهداف الأمم المتحدة الإنمائية الجديدة من أجل مستقبل أفضل
بنية تحتية مستدامة
البنية التحتية يجب أن تراعي شروط حماية البيئة واستدامة الثروات الطبيعية.
-
أهداف الأمم المتحدة الإنمائية الجديدة من أجل مستقبل أفضل
توزيع عادل للثروات
حسب إحصائيات الأمم المتحدة، فإن واحد بالمائة من سكان العالم يملكون أكثر من نصف ثروة العالم. وفي الأعوام القادمة ينبغي أن يكون توزيع الثروات أكثر عدلا.
-
أهداف الأمم المتحدة الإنمائية الجديدة من أجل مستقبل أفضل
تطوير المدن الكبيرة
سكان المدن الكبيرة يعانون من أزمة السكن وقلة فرص العمل ومن التغيرات المناخية. الأمم المتحدة تطالب بأن تكون المدن الكبيرة صديقة للبيئة وتستجيب لمتطلبات سكانها.
-
أهداف الأمم المتحدة الإنمائية الجديدة من أجل مستقبل أفضل
إعادة تدوير المواد
الاستفادة من المواد البلاستيكية والأجهزة التقنية وإعادة استعمالها أو تصنيعها بطريقة مستدامة لا تخلف نفايات ضارة للبيئة.
-
أهداف الأمم المتحدة الإنمائية الجديدة من أجل مستقبل أفضل
حماية البيئة
دعم دول العالم الثالث في برامج حماية البيئة وتفعيل الاتفاقيات الخاصة بحمايتها من التغييرات المناخية.
-
أهداف الأمم المتحدة الإنمائية الجديدة من أجل مستقبل أفضل
حماية بحار العالم
بحار العالم تعاني من الإهمال والنفايات، ما يهدد حياة الملايين الذين يعيشون من ثرواتها أو بالقرب منها. وحتى سنة 2025 ينبغي حماية البحار من التلوث.
-
أهداف الأمم المتحدة الإنمائية الجديدة من أجل مستقبل أفضل
إيقاف تدمير البيئة والحياة
عشرات أنواع الكائنات الحية انقرضت في الأعوام الماضية، والتغيرات البيئية بدت تغير معالم الحياة على الأرض. حتى سنة 2020 ينبغي أن يتوقف كل هذا التدمير.
-
أهداف الأمم المتحدة الإنمائية الجديدة من أجل مستقبل أفضل
تطبيق القوانين
المساواة والعدالة في تطبيق القوانين في العالم هدف يجب تحقيقه حتى سنة 2030.
-
أهداف الأمم المتحدة الإنمائية الجديدة من أجل مستقبل أفضل
تضامن في العالم
أهداف الألفية المستدامة الجديدة تلزم الدول الموقعة عليها بأن تطبقها. كمت تلزم الدول الغنية بأن تتبرع ب0.7 بالمائة من معدل دخلها القومي لبرامج التنمية في العالم.
الكاتب: هيله يبيسين / زمن البدري