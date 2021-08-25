السكر أم العسل.. بماذا ينصح العلماء؟

السكر المنزلي العادي أو ثنائي السكاريد، هو سكر مزدوج يتكون من سكرين بسيطين بقدرٍ متساو، الغلوكوز (سكر العنب) والفركتوز (سكر الفاكهة). العسل بدوره يتكون بشكل أساسي من الغلوكوز والفركتوز بنحو 80 بالمائة، لكنه يتكون أيضا من الماء بمقدار 20 بالمائة، كما أنه يحتوي على المعادن والفيتامينات. وهذا هو الاختلاف الأول بين المادتين.

اختلاف آخر لعلّه الأكثر أهمية بالنسبة للأشخاص الذين يعيرون اهتماما كبيرا لإنقاص الوزن، ويتعلق الأمر بالسعرات الحرارية. 100 غرام من السكر تحتوي على حوالي 380 سعرة حرارية. بينما تحتوي كمية مماثلة من العسل على 304 سعرات حرارية، والفضل في ذلك يعود إلى الماء المتوفر في العسل.

عطفا على ذلك، نسبة الفركتوز في العسل أعلى قليلاً من تلك المتواجدة في السكر. ومعروف أن طعم الفركتوز أحلى من الغلوكوز، لذلك نحن بحاجة إلى كمية أقل من العسل لتحلية الطعام وبالتالي تكون السعرات الحرارية أقل. فمن يريد التقليل من السعرات الحرارية عليه تناول العسل عوض السكر.

العسل دواء ومنفعة

عند المقارنة بين السكر والعسل لا بد من الوقوف عند حقيقة أن العسل مادة مضادة للبكتيريا والالتهابات. وهذا ما تؤكد عليه عشرات الدراسات الطبية التي كشفت بشكل متزايد عن الفوائد الطبية لهذا المنتوج الطبيعي. ويتزايد استخدام العسل كضماد للجروح الملتهبة المزمنة، والتي غالبًا ما تسببها البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية. والفضل في ذلك يعود إلى مواد مثل بيروكسيد الهيدروجين التي تقتل البكتيريا المتواجدة في العسل.

بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها! الرمان تعد حبات الرمان إضافة لذيذة للسلطات وقد تكون لوحدها أيضاً وجبة خفيفة ومفيدة. أما عصير الرمان فهو غني عن التعريف! الرمان غني بمضادات الأكسدة والحديد والعديد من المعادن الأخرى، كما أن له تأثيراً مضاداً للالتهابات، ويبطئ من شيخوخة الخلايا، كما أنه يعتبر "سلاحاً" فعالاً ضد مشاكل الجهاز الهضمي.

بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها! الزعتر البري يعتبر من أفضل العلاجات المنزلية، خاصة في أشهر الخريف والشتاء، إذ يحتوي على مادة الثيمول العطرية التي لها تأثير مطهر ومضاد للفيروسات. ولذلك يعتبر الزعتر البري "السلاح" الأول من بين الأعشاب الطبيعية عندما يتعلق الأمر بالسعال، وهذا سبب وجوده تقريباً في كل أدوية السعال التي نشتريها، كما أنه خلطة مثالية لعلاج السعال الديكي.

بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها! اللافندر (الخزامى) بالإضافة إلى استخدامه لأغراض تجميلية، يعتبر اللافندر علاجاً منزلياً شائعاً، فهو يحتوي على مواد " لينالول وأسيتات ليناليل وسينول" العطرية والمضادة للبكتيريا، ولذلك فهو "سلاح فعال" للاستخدام الخارجي لمعالجة الجروح أو الحروق. كما أن له تأثيراً مهدئاً، ولذلك إذا كنت تواجه مشاكل في النوم، عليك باللافندر!

بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها! الشمر يحتوي الشمر على مواد عطرية لها تأثير مضاد لتشنجات الجهاز الهضمي والانتفاخ. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشمر يعتبر طارداً للبلغم، ولذلك يساعد في علاج السعال ونزلات البرد.

بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها! العسل يعتبر العسل علاجاً منزلياً فعالاً، يمكن استخدامه لمواجهة العديد من الأمراض. وبفضل مكوناته الفريدة فإن له تأثيرا مضادا للالتهابات والحساسية. كما أنه يقوي جهاز المناعة والقلب والأوعية الدموية. فضلاً عن إمكانية استخدامه في علاج الجروح ومكافحة نزلات البرد.

بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها! القرنفل إذا استذكرت رائحة القرنفل، فقد تتذكر بالتأكيد استخدامه من قبل أجدادنا لعلاج آلام الأسنان. وبسبب احتوائه على مادة "الأوجينول"، يعتبر القرنفل مسكناً قوياً للآلام، خصوصاً آلام الأسنان، إذ يساعد في تسكينها بعد عدة دقائق فقط. ويمكن مضغ القرنفل مباشرة أو استخدام زيته كمسكن للآلام.

بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها! النعناع يرافقنا النعناع طوال العام تقريباً، ففي الصيف يحب كثيرون إضافة أوراق النعناع الطازجة إلى مشروباتهم أو في السلطات. وفي الشتاء الاستمتاع بالشاي الساخن بالنعناع. المواد العطرية الموجوة في النعناع تجعله محفزاً للهضم، كما أنه يخفف الصداع.

بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها! الكركم لا يستخدم مسحوق الكركم ذو اللون الأصفر لإضفاء نكهة على الأطباق فحسب، بل يمكن استخدامه كعلاج طبيعي أيضاً. ويشتهر الكركم باستخدامه كعلاج لمشاكل الجهاز الهضمي، كما أن له تأثيراً مضاداً للالتهابات.

بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها! الزنجبيل يٌضاف الزنجبيل إلى الشاي أو بعض الأطباق، خصوصاً في الشتاء، لأن له تأثيراً فعالاً ضد نزلات البرد كما أنه مفيد للجيوب الأنفية المسدودة. ناهيك عن فوائده الهضمية أيضاً، إذ يحفز تكوين حمض المعدة، كما أنه يستخدم كمضاد طبيعي للغثيان والتقيؤ.

بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها! إكليل الجبل "إكليل الجبل" ضيف دائم في المطبخ، ولكن كثيرين يجهلون أن لهذه العشبة تأثيراً قوياً في تنشيط الدورة الدموية وزيادة ضغط الدم المنخفض. كما يمكن استخدام زيت "إكليل الجبل" لتخفيف تشنج عضلات الرقبة أو الظهر. م.ع.ح



شعبيا يستخدم العسل أيضا كعلاج لنزلات البرد وأمراض الجهاز الهضمي، نظرا لأنه غنيٌّ بالمواد المضادة للالتهاباب. للأسف، من الأخطاء الشائعة تناول العسل كمادة محلية للسوائل الساخنة كالحليب والشاي، لأن المواد المضادة للالتهاب تفقد نجاعتها بفعل الحرارة، ولهذا ينصح بتناول العسل الصافي.

أخيرا وكمضاد للأكسدة، للعسل أيضا تأثير وقائي ضد أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

هل كل عسل عسل حقا؟

إذاً ونظرا للمميزات التي تمّ ذكرها أعلاه يمكن استخلاص أن العسل له فوائد صحية أهم بكثير من السكر. لكن ليس كل عسل نراه فهو صحي. فيجب التمييز بين العسل الطبيعي والعسل المنتج صناعياً. فكلما تم خلط العسل الطبيعي بمواد صناعية دخيلة كلّما قلّ مفعوله وأهميته صحيّاً.

الأمر الآخر هو أنه كلّما تم تسخين العسل أثناء عملية التصنيع كلما قلّ مفعوله أيضا. ما يعني أن علينا أن نحرص على شراء العسل الخالص أو بمواد صناعية أقل، وهذا يسري أيضًا على العسل المستخلص من رحيق النباتات المعدلة وراثيًا. ولهذا من المهم جدا شراء العسل من مصادر موثوقة أو على الأقل أن تكون مكوناته معروفة للمستهلك.

و.ب/ أ.ح