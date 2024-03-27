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سياسةأوكرانيا

السفير الأوكراني ببرلين يرفض مزاعم تورط بلاده في هجوم موسكو

٢٧ مارس ٢٠٢٤

وصف السفير الأوكراني لدى ألمانيا أوليكسي ماكييف المزاعم الروسية بتورط بلاده في هجوم موسكو بـ"السخيفة". وأسفر الهجوم الذي أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه عن مقتل 139 شخصا على الأقل وإصابة نحو مئتين آخرين.

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السفير الأوكراني في برلين أولكسي ماكييف
وصف السفير الأوكراني لدى ألمانيا أوليكسي ماكييف المزاعم الروسية بتورط بلاده في هجوم موسكو بـ"السخيفة".صورة من: Christoph Schmidt/dpa/picture alliance

قال السفير الأوكراني أوليكسي ماكييف، اليوم الأربعاء (27 مارس/ آذار 2024)، في مقابلة مع إذاعة دويتشلاند فونك العامة: "نعم أستبعد هذا (تورط بلاده في هجوم موسكو)"، مضيفا هذه "مزاعم سخيفة". وتابع أن روسياتحاول اتهام أوكرانيا بالإرهاب لصرف الانتباه عن الإرهاب الروسي.  

وقتل 139 شخصا على الأقل وأصيب نحو مئتين آخرين في الهجوم الذي وقع الجمعة الماضية عندما فتح أربعة مسلحين النار في قاعة كروكوس سيتي للموسيقى. وأعلن تنظيم "داعش" بالفعل مسؤوليته عن الهجوم في موسكو في مناسبات عدة.  كما تعتبر سلطات الأمن والخبراء الغربيون هذا ذا مصداقية ويشتبهون في أن تنظيم "داعش-خراسان" من يقف وراء الهجوم.

 وعارض ماكييف في المقابلة أيضا التصريحات الصادرة عن زعيم الكتلة الاشتراكية الديمقراطية البرلمانية رولف موتزينيش بشأن "تجميد" الحرب. وأشار السفير إلى الكثير من جولات المفاوضات مع روسيا منذ 2014 والتي شاركت فيها ألمانيا. وقال ماكييف "لم يؤد هذا التجميد سوى إلى حرب ضخمة مستعرة في أوروبا اليوم".   

 وحث ماكييف أيضا إلى سرعة إيصال الأسلحة والذخيرة لبلاده. وأكد السفير على "أننا لسنا بحاجة إلى هذا غدا ولا بعد غد، ولكن اليوم". وقال إنه يجب على أوكرانيا تقبل اعتراض المستشار الألماني الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الاشتراكي على إرسال صواريخ تاوروس حتى لو كانت لا تتفق مع ذلك.

وبرر شولتس رفضه لذلك بالإشارة إلى أنه يعتقد أن ألمانيا يجب ألا تتخلى عن السيطرة على صواريخ تاوروس، حيث أنها يمكن أن تستخدم في ضرب أهداف في روسيا. وقال ماكييف إنه لا يوجد سبب لعدم الثقة في بلاده، مشيرا إلى أن أوكرانيا دائما ما أوفت بوعودها فيما يتعلق بالتعامل مع الأسلحة المقدمة. وفي نفس الوقت شدد على قدرة الجيش الأوكراني في التعامل مع أنظمة الأسلحة المعقدة.

ع.ش/ ح.ز (د ب أ)

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