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السفن البحرية

السفن البحرية أهم وسائل النقل البحري، إذ تساهم في نقل نحو ثلاثة أرباع التجارة العالمية، وهي ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية لمختلف دول العالم. يعود صنع أول سفينة ذات محرك بخاري إلى النصف الثاني من القرن السابع عشر.

يختلف حجم وتصميم السفن البحرية حسب مجالات استعمالاتها، فهناك سفن لنقل الركاب وأخرى لنقل البضائع والغاز والنفط إضافة إلى سفن الخدمات البحرية والسفن الحربية الخ. ورغم الدور الإيجابي للسفن البحرية في اقتصاد العالم، إلا أنها تؤثر بشكل سلبي وخطير على البيئة البحر بسبب تلوث الهواء من انبعاثاتها وتبعات غرق ناقلات النفط والحوادث الأخرى.

11.01.2017 +++ US President-elect Donald Trump speaks during a press conference January 11, 2017 at Trump Tower in New York. Trump held his first news conference in nearly six months Wednesday, amid explosive allegations over his ties to Russia, a little more than a week before his inauguration. / AFP / TIMOTHY A. CLARY (Photo credit should read TIMOTHY A. CLARY/AFP/Getty Images)

واشنطن: بكين ودول شرق أوسطية تخفي حصيلتها الحقيقية من كورونا 02.04.2020

اتهم تقرير سري للمخابرات الأمريكية الصين ودولاً أخرى بالتغطية على الأعداد الحقيقية للاصابات والوفيات الناجمة عن إصابة مواطنيها والمقيمين لديها بفيروس كورونا. التقرير أشار أيضاً إلى دول عربية شرق أوسطية بأصابع الاتهام.
09.05.2018 +++ Statement von Bundesaussenminister Heiko Maas, SPD, zur Entscheidung der USA, das Atomabkommen mit dem Iran aufzukuendigen. Berlin, 09.05.2018, Berlin Deutschland *** Statement by Federal Foreign Minister Heiko Maas SPD on the US decision to announce the nuclear agreement with Iran Berlin 09 05 2018 Berlin Germany PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xThomasxKoehler/photothek.netx

زيارة ماس لطهران.. أسئلة وأجوبة حول مساعي إنقاذ الاتفاق النووي 10.06.2019

فيما تدق الولايات المحدة طبول الحرب في منطقة الخليج، يسعى وزير الخارجية الألماني إلى إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني خلال زيارته إلى طهران ودعوته إلى التعقل. لكن هل سينجح في مساعيه؟ وما هي أهداف كل طرف من التصعيد الراهن؟
HANDOUT - Oberst Michael Krah, Kommodore des Einsatzgeschwaders Counter DAESH, begrüßt im Rahmen des Einsatzes Counter DAESH am 08.01.2016 in Incirlik (Türkei) einen Tornado der Luftwaffe der Bundeswehr nach einem Einsatzflug. Foto: Bundeswehr/Falk Bärwald/dpa (ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur bei Nennung: «Foto: Bundeswehr/Falk Bärwald/dpa» - zu dpa «Türkische Offensive vertreibt IS-Kämpfer aus syrischer Grenzstadt » vom 25.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

ما هو الدور الألماني في الهجوم الغربي المحتمل على سوريا؟ 12.04.2018

تُطرح تساؤلات كثيرة حول الدور الألماني المحتمل في الهجوم الذي تنوي أمريكا وبعض حلفائها شنه على سوريا، خصوصاً بعد أن استبعدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مشاركة بلادها في توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري.
FILE -- In this March 18, 2015 file photo, Gen. Khalifa Hifter, Libya's top army chief, speaks during an interview with The Associated Press in al-Marj, Libya. The National Oil Corporation says it hopes to resume exports from Ras Lanuf, al-Sidra and Zueitina oil terminals seized on Sunday, Sept. 11, 2016, by forces loyal to Hifter, who is allied with the internationally recognized parliament. (AP Photo/Mohammed El-Sheikhy, File) |

حفتر رجل التحالفات الصعبة .. هل تراجعت سيطرته الأرض؟ 09.03.2017

بدا المشهد في ليبيا لفترة من الزمن بأن المشير خليفة حفتر هو رجل ليبيا القوي ورجل التحالفات الصعبة الذي يحظى بدعم غربي وروسي وإقليمي، لكنّ التطورات الأخيرة تشير إلى فقدان حفتر للسيطرة على الأرض وعلى الحلفاء المحليين.
epa04216006 A picture made available 20 May 2014 shows retired Libyan General Khalifa Haftar during a press conference in Abyar, a small town to the east of Benghazi, Libya, 17 May 2014. Gunmen aligned with a rogue Libyan Army colonel attacked parliament 18 May 2014 in Tripoli, official media reported, amid confusion over the legislature's fate. The gunmen are loyal to retired colonel Khalifa Haftar, who has led a campaign against Islamist militias on the outskirts of the eastern city of Benghazi, which has left 70 dead since 16 May. EPA/MOHAMMED ELSHAIKY (zu dpa Porträt Chalifa Haftar - Kampferprobter Offizier mit einflussreichen Freunden vom 20.05.2014) | picture alliance/dpa/M. Elshaiky

حفتر وموسكو ـ قصة ود قد تفضي لمغامرة روسية في ليبيا! 12.01.2017

في تطور مثير، تفقد خليفة حفتر، حاملة طائرات روسية قبالة سواحل ليبيا قادمة من طرطوس. هذا التطور قد يشكل نقطة تحول في أفق بلورة تحالفات جديدة. فهل تفعلها روسيا وتقوم بتدخل عسكري في ليبيا على غرار دورها في الأزمة السورية؟