السفن البحرية أهم وسائل النقل البحري، إذ تساهم في نقل نحو ثلاثة أرباع التجارة العالمية، وهي ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية لمختلف دول العالم. يعود صنع أول سفينة ذات محرك بخاري إلى النصف الثاني من القرن السابع عشر.

يختلف حجم وتصميم السفن البحرية حسب مجالات استعمالاتها، فهناك سفن لنقل الركاب وأخرى لنقل البضائع والغاز والنفط إضافة إلى سفن الخدمات البحرية والسفن الحربية الخ. ورغم الدور الإيجابي للسفن البحرية في اقتصاد العالم، إلا أنها تؤثر بشكل سلبي وخطير على البيئة البحر بسبب تلوث الهواء من انبعاثاتها وتبعات غرق ناقلات النفط والحوادث الأخرى.