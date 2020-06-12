 السفر في زمن كورونا.. ما يجب على المسافرين في ألمانيا معرفته؟ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 12.06.2020

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منوعات

السفر في زمن كورونا.. ما يجب على المسافرين في ألمانيا معرفته؟

بعد إلغاء التحذير الذي كانت تفرضه ألمانيا على السفر إلى مجموعة من البلدان الأوروبية، من المتوقع أن تعود الحركة إلى المطارات من جديد. لكن تحت مجموعة من التدابير التي لم يعهدها المسافرون من قبل. فما الذي سيتغير؟

الصورة: مسافرون في مطار دوسيلدورف

إجراءات جديدة ستطبقها المطارات الألمانية بعد عودة حركة الطيران لحماية المسافرين من الإصابة بفيروس كورنا

لا تزال حركة المطارات شبه جامدة بسبب أزمة كورونا. وبما أن بعض الدول الأوروبية قد ألغت تحذيرات السفر التي كانت قد فرضتها بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، بدأت أسئلة عدة تطرح حول كيفية التعامل مع المسافرين وحمايتهم من عدوى هذا الوباء. ففي ألمانيا مثلا، وضعت الشركة المشغلة لمطار برلين براندنبورغ إجراءات أساسية صارمة لإدارة الحركة الجوية المتزايدة وحماية الركاب من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، كما أورد موقع "بيرلينه مورغن بوست" الألماني.

ومن بين الإجراءات التي أكدت الشركة المشغلة لمطار برلين براندنبورغ اعتمادها لحماية المسافرين وموظفي المطار نجد ما يلي:

· علامات التباعد ستكون مرسومة على الأرض في مناطق تسجيل الوصول وفي أماكن التفتيش الأمني ​​وفي أماكن الحصول على الأمتعة.

· لحماية المسافرين والموظفين من العدوى سيتم تثبيت جدران زجاجية أو بلاستيكية شفافة في أماكن تسجيل الوصول وأماكن الإقلاع وكذلك في المناطق المخصصة للتفتيش الأمني وأماكن مراقبة جوازات السفر.

· توفير منصات للمواد المعقمة ومناديل ورقية بالقرب من أجهزة مراجعة بيانات المسافرين.

ويتوقع موقع "أتسون لاين" الألماني عودة حرية السفر إلى حالتها الطبيعية في ألمانيا مع إلغاء الحكومة لتحذيرات السفر للعديد من الدول الأوروبية. ويشمل إلغاء حذر السفر 24 دولة من أصل 26  في الاتحاد الأوروبي، حيث سيبدأ تطبيق ذلك اعتبارًا من 15 يونيو. 
ع.اع. / ع.ش 

  • A Delta Air Lines jet sits at a gate in Atlanta (picture alliance/AP Photo/D. Goldman)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    عندما يتعلق الأمر بأعداد المسافرين، لا يمكن لأي مطار أن يتفوق على مطار أتلانتا بالولايات المتحدة، حيث مرّ حوالي 104 مليون شخص عبر مطار "هارتسفيلد جاكسون" للطيران في عام 2017، وفقاً للبيانات المقدمة من مجلس المطارات الدولي (ACI). ولم يتمكن أي مطار آخر من تجاوز رقم 100 مليون. مما يجعل "هارتسفيلد جاكسون" يحتل المركز الأول في قائمتنا.

  • Beijing Capital International Airport (picture-alliance/dpa/M. Reynolds)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    يتصدر مطار بكين الدولي بالصين، المرتبة الثانية كأكثر المطارات ازدحاماً. إذ استقبل حوالي 95.8 مليون شخص في عام 2017. جلبت دورة الألعاب الأولمبية لعام 2008 دفعة قوية إلى حركة النقل الجوي في بكين، وبمناسبة هذا الحدث، صمم المهندس المعماري نورمان فوستر محطة جديدة ضخمة.

  • Dubai International Airport (Reuters/A. Mohammad)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    في عام 2017، استقبل مطار دبي أكثر من 88 مليون مسافر. كان معظمهم تقريباً من غير العرب - ما يصل إلى 87.72 مليون. العديد منهم على ما يبدو يقدرون دبي الدولية لسمعتها الأسطورية للتسوق.

  • Haneda Airport, Japan (AFP/Getty Images/K. Nogi)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    للأسف، فإن طوكيو العاصمة اليابانية ليست في المراكز الثلاثة الأولى، غير أن مطار "طوكيو هانيدا الدولي" لا يزال يستقبل حوالي 85.4 مليون زائر سنوياً، ما يكفي لجعله يحتل المركز الرابع في هذا القائمة.

  • Los Angeles International Airport - LAX (picture alliance/Markus Mainka)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    إذا توجهت إلى قضاء إجازة في كاليفورنيا، فستصل إلى مطار لوس أنجلوس الدولي في الولايات المتحدة، المعروف باسم (LAX). قد لا يتفوق على مطار أتلانتا بالنسبة لعدد المسافرين عبره، غير أنه قد سجل مرور أكثر من 85.5 مليون زائر في العام الماضي.

  • Bastian Schweinsteiger signs an autograph at O'Hare in Chicago (picture-alliance/dpa/T. Shen)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    حتى في شيكاغو، لا يرتاح نجم كرة القدم الألماني باستيان شفاينشتايغر من ملاحقة المعجبين. لاعب خط الوسط السابق لكل من بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد، يلعب الآن في نادي شيكاغو فاير، وكثيراً ما يسافر عبر مطار "أوهير" في شيكاغو، بالولايات المتحدة. يعتبر شفاينشتايغر واحداً من بين 79.81 مليون مسافر يمرون عبر مطار شيكاغو، الذي يحمل اسم طيار أمريكي من الحرب العالمية الثانية.

  • Heathrow Terminal 5 (Getty Images/D. Kitwood)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    تضم لندن ثلاثة مطارات، ويعتبر مطار "هيثرو" أكبرها وأكثرها شهرة. تخدم أكثر من 78 مليون مسافر سنوياً. وتدير كل ذلك عبر مدرجين فقط.

  • A cable car above Chek Lap Kok in Hong Kong (picture-alliance/dpa/X. Yun)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    ليس من الضروري أن تكون على متن الطائرة لتُلقي نظرة على مطار هونغ كونغ في الصين، الذي يدعى مطار "تشيك لاب كوك" محلياً. استقبل حوالي 72.67 مليون مسافر في عام 2017، ويوفر نظام لنقل الركاب بين الصالات بواسطة العربات الآلية مجاناً. شُيد مطار هونغ كونغ على جزيرة "تشيك لاب كوك" في بحر الصين الجنوبي.

  • Pudong International Airport (picture-alliance/Imaginechina)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    استقبل مطار "شانغهاي بودونغ الدولي"، بالصين 70 مليون مسافر في عام 2017. مما يمثل انخفاضاً طفيفاً عن العام السابق، غير أن رحلات الشحن قد ارتفعت بنسبة تزيد عن 11 في المئة وفقاً لمجلس المطارات الدولي (ACI).

  • Air France planes on the tarmac at Charles de Gaulle airport in Paris (AP)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    يأتي مطار باريس، الذي يحمل اسم الرئيس شارل ديغول، والذي يعرف أيضاً باسم مطار "رواسي"، في المرتبة العاشرة على قائمتنا. إذ استقبل في العام الماضي حوالي 69.47 مليون مسافر. غير أن هذه الأرقام ليست كل شيء في ترتيب المطار، حيث يوجد معايير أخرى مثل كمية البضائع المنقولة، الحجم، عدد المدارج وغيرها الكثير. ديرك كاوفمان/ ريم ضوا.


 

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