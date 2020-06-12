السفر في زمن كورونا.. ما يجب على المسافرين في ألمانيا معرفته؟

لا تزال حركة المطارات شبه جامدة بسبب أزمة كورونا. وبما أن بعض الدول الأوروبية قد ألغت تحذيرات السفر التي كانت قد فرضتها بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، بدأت أسئلة عدة تطرح حول كيفية التعامل مع المسافرين وحمايتهم من عدوى هذا الوباء. ففي ألمانيا مثلا، وضعت الشركة المشغلة لمطار برلين براندنبورغ إجراءات أساسية صارمة لإدارة الحركة الجوية المتزايدة وحماية الركاب من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، كما أورد موقع "بيرلينه مورغن بوست" الألماني.



ومن بين الإجراءات التي أكدت الشركة المشغلة لمطار برلين براندنبورغ اعتمادها لحماية المسافرين وموظفي المطار نجد ما يلي:

· علامات التباعد ستكون مرسومة على الأرض في مناطق تسجيل الوصول وفي أماكن التفتيش الأمني ​​وفي أماكن الحصول على الأمتعة.

· لحماية المسافرين والموظفين من العدوى سيتم تثبيت جدران زجاجية أو بلاستيكية شفافة في أماكن تسجيل الوصول وأماكن الإقلاع وكذلك في المناطق المخصصة للتفتيش الأمني وأماكن مراقبة جوازات السفر.

· توفير منصات للمواد المعقمة ومناديل ورقية بالقرب من أجهزة مراجعة بيانات المسافرين.

ويتوقع موقع "أتسون لاين" الألماني عودة حرية السفر إلى حالتها الطبيعية في ألمانيا مع إلغاء الحكومة لتحذيرات السفر للعديد من الدول الأوروبية. ويشمل إلغاء حذر السفر 24 دولة من أصل 26 في الاتحاد الأوروبي، حيث سيبدأ تطبيق ذلك اعتبارًا من 15 يونيو.

ع.اع. / ع.ش