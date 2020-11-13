 السفارة الألمانية في الرباط تنفي علاقتها بتقرير مثير للجدل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.12.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

السفارة الألمانية في الرباط تنفي علاقتها بتقرير مثير للجدل

بعد تداول تقرير مثير للجدل حول العلاقات المغربية الألمانية على مواقع التواصل، السفارة الألمانية في الرباط تنفي على حسابها الرسمي في "فيسبوك" أي صلة لها بما جاء به التقرير، مشددة على أن المغرب "شريك محوري لألمانيا".

مقر السفارة الألمانية في العاصمة الرباط.

مقر السفارة الألمانية في العاصمة الرباط.

في منشور على حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" أمس الثلاثاء (السابع من ديسمبر/ كانون الأول 2021)، شددت السفارة الألمانية في الرباط على أن المغرب "شريك محوري لألمانيا". وأضاف المنشور أن "من مصلحة كلا البلدين (ألمانيا والمغرب) عودة العلاقات الدبلوماسية الجيدة والموسعة تقليدياً".

واعتبرت السفارة أن "المملكة المغربية شريك محوري لألمانيا، من وجهة نظر الحكومة الاتحادية"، وأوضحت أن "ألمانيا مستعدة لشراكة تتطلع للمستقبل على قدم المساواة، كما ترحب بشكل جلي بتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل".

يأتي إعلان السفارة هذا وسط توتر تشهده العلاقات الألمانية المغربية. ففي السادس من مايو/ أيار الماضي، استدعى المغرب سفيرته لدى برلين للتشاور بسبب ما وصفه بموقف ألمانيا "السلبي" بشأن قضية الصحراء الغربية و"محاولة استبعاد الرباط من الاجتماعات الإقليمية حول ليبيا".

وقبل استدعاء السفيرة بشهرين، كان المغرب قد أعلن مطلع مارس/ آذار الماضي قطع علاقاته مع السفارة الألمانية بالعاصمة الرباط.

كما نفت السفارة الألمانية في ذات المنشور أي علاقة لها بتقرير تم تداوله مؤخراً على شكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت أن الباحثة السويسرية المذكورة في التقرير، إيزابيل فيرينفلس، لا توجد لها "قطعاً" أي علاقة بجهاز الاستخبارات الاتحادي (بي إن دي).

مشاهدة الفيديو 34:12

مسائية DW : إدارة بايدن وملف الصحراء الغربية.. هل انتهى الغموض؟

وتحدث التقرير المنسوب إلى الباحثة السويسرية عن "علاقات ألمانيا بدول المغرب العربي، خاصة المغرب، وضرورة الحد من طموحاته في التطور"، بحسب التقرير المثير للجدل.

حول ذلك ذكرت السفارة: "في الأيام القليلة الماضية، كما في الماضي، نشرت معلومات كاذبة حول العلاقات الألمانية المغربية بطرق مختلفة". وتابعت بالقول: "هذه المرة كان السبب أخبار مزعومة حول تقرير مخابراتي منسوب للباحثة السويسرية إيزابيل فيرينفيلس، ليس لها قطعاً أي علاقة بجهاز الاستخبارات الفيدرالي الألماني"، مضيفة أن "الأخبار المتداولة في الأيام الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي وكذا في بعض الصحف كاذبة وليس لها أي أساس من الصحة"، دون أن تحدد طبيعة الأخبار المزعومة.

يذكر أنه يوم السبت الماضي نقلت تقارير إعلامية مغربية عن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قوله إن علاقة بلاده مع ألمانيا يجب أن "تراعي الوضوح والمعاملة بالمثل".

ونسبت التقارير الإعلامية عن تقرير برلماني أن "العلاقات الحالية للمغرب مع ألمانيا تحتاج لعمل ومجهود، وفق منطق يراعي الوضوح والمعاملة بالمثل".

و.ب/ ي.أ

 

مختارات

المغرب- محاكمة أساتذة جامعيين في فضيحة "الجنس مقابل النقط"

قضية كبرى فجرتها وسائل إعلام محلية مغربية أطلق عليها تسمية "الجنس مقابل النقط" اتهم فيها أساتذة جامعيين بالابتزاز الجنسي لطالبات مقابل إعطائهن درجات جيدة، في فضيحة غير مسبوقة تطال القطاع الجامعي. ما ملابسات القضية؟  

علماء آثار يكتشفون بالمغرب حليّاً تعد الأقدم في تاريخ البشرية

عثر علماء في مغارة تدعى بيزمون قرب مدينة الصويرة بالمغرب على ما يُعتقد أنها أقدم قطع حلي في العالم ويقدر عمرها بما بين 142 ألف و150 ألف عام. وسبق أن عثر على حلي مشابهة في مناطق أخرى لكن تعود إلى فترات زمنية أحدث.  

واشنطن تدعم الخطة المغربية "الجدّية والواقعية" للصحراء الغربية

شددت الخارجية الأمريكية في بيان على "مواصلة دعمها" لمقترح الحكم الذاتي المغربي لحلّ نزاع الصحراء الغربية، معتبرة خطة الرباط بأنها "جادّة وجديرة بالثقة وواقعية". وصدر البيان عقب اجتماعٍ لوزيري خارجية البلدين.  

مواضيع ذات صلة

A United Nations helicopter sits on a field as a member of the Polisario Front stands guard during a visit of the UN chief on March 5, 2016, in Bir-Lahlou, in the disputed territory of Western Sahara, situated 220 kilometres (137 miles) southwest of the Algerian town of Tindouf. UN Secretary General Ban Ki-Moon, who met Polisario Front leaders including its Secretary General, said he would spare no effort in trying to find a solution to the Western Sahara issue. / AFP / Farouk Batiche (Photo credit should read FAROUK BATICHE/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/F. Batiche

تحرك لقوات الجيش المغربي في منطقة "الكركرات" بالصحراء الغربية 13.11.2020

تبدو أزمة "الكركرات" بين المغرب والبوليساريو في تصاعد. فعقب تحذيرات أطلقتها الجبهة قبل أيام باتجاه الرباط، المغرب يعلن الجمعة ما أسماه "تحرك قواته" من أجل "إعادة إرساء حرية التنقل" المدني والتجاري في المنطقة العازلة.

BERLIN, GERMANY - FEBRUARY 05: German Chancellor Angela Merkel and French President Emmanuel Macron, who was tuning in from Paris via video link, speak to the media following talks on February 05, 2021 in Berlin, Germany. The two leaders discussed the COVID-19 vaccine situation in Europe and the recent expulsion of German, Swedish and Polish diplomats, among other issues. (Photo by Sean Gallup/Getty Images) RABAT, MOROCCO - FEBRUARY 13: King Mohammed VI of Morocco attends the signing of bilateral agreements at the Agdal Royal Palace on February 13, 2019 in Rabat, Morocco. The Spanish Royals are on a two day visit to Morocco. (Photo by Carlos Alvarez/Getty Images)

الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وألمانيا...قطيعة أم بحث عن حل؟ 07.05.2021

قرار استدعاء المغرب لسفيرته في برلين زاد من تأزيم العلاقات الدبلوماسية المغربية الألمانية. لكن ما هي خلفيات هذا التصعيد؟ وهل يتجه الأمر نحو قطيعة دبلوماسية أم نحو البحث عن حلول لقضايا شائكة؟

Passengers wait for their flights at the Marrakesh Airport on March 15, 2020. - Several special flights departed Morocco taking thousands of stranded Europeans home as the kingdom announced it was suspending all regular air traffic due to the coronavirus, authorities and airports said. Morocco said it had decided to suspend all international commercial flights until further notice, extending a ban that had previously been applied to around 30 nations, including Italy, France and Spain. (Photo by - / AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

المغرب يعلّق رحلاته مع بلدان أوروبية بسبب كورونا المتحوّرة 23.02.2021

قرّر المغرب تعليق رحلاته إلى ثلاث دول أوروبية منها ألمانيا بسبب الإجراءات الاحترازية من سلالة كورونا المتحورة. وسجل المغرب قبل أسابيع أول إصابة بهذه النسخة المتحورة التي أقلقت العالم المنهك من الجائحة.