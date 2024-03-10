السعودية ومصر ودول عربية أخرى تعلن الاثنين أول أيام رمضان

حسمت المحكمة العليا بالسعودية تأكيد رؤية هلال رمضان وبداية الصوم الاثنين، وهو ما أعلنته مصر والإمارات وغيرهما، فيما أعلنت إيران وعدد آخر من الدول أن الثلاثاء سيكون أول أيام الصوم في البلاد.

أعلنت السعودية وقطر والإمارات ومصر والكويت أن غدا الاثنين (11 مارس/ آذار 2024) سيكون أول أيام رمضان للعام الهجري الحالي 1445، الموافق 2024 للميلاد.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" بيانا عن الديوان الملكي جاء فيه "المحكمة العليا تُقرر أن الاثنين الموافق 11 مارس (آذار) 2024 هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام".

وجاء تأكيد بدء الشهر الاثنين إثر جدل يعود لتعذّر رؤية هلال رمضان في عدد من المراصد في المملكة بسبب "أجواء غائمة وعوالق ترابية"، حسمته المحكمة العليا بتأكيد رؤية الهلال في مرصد جامعة المجمعة الفلكي في الرياض.

بدورها أعلنت الإمارات وقطر أن الاثنين سيكون أول أيام رمضان، وفق ما نقل الإعلام الرسمي في كل من البلدين.

وجاء في بيان لهيئة الرؤية الشرعية الكويتية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن غدا الاثنين هو غرة شهر رمضان

فيما أعلنت دار الافتاء المصرية اليوم الأحد، أنّ غدا الاثنين هو غُرّةُ شهر رمضان المبارك لعام 1445هجري؛ ،بحسب التليفزون المصري.

عمان والأردن وإيران وغيرها يصومون الثلاثاء

وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان اليوم الأحد، أنّ بعد غدٍ الثلاثاء هو غُرّةُ شهر رمضان المبارك لعام 1445هجري؛ لعدم ثبوت رؤية هلال الشهر الفضيل مساء اليوم الاثنين، وعليه يكون يوم غد الاثنين المتتم لشهر شعبان،بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وفي الأردن، أعلن مفتي عام المملكة أحمد حسنات، أن "الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك". وقال حسنات في مؤتمر صحافي "اسأل الله أن يفرج كرب اهلنا المستضعفين في غزة ويرفع عنهم الابتلاء والعدوان ويرحم شهداءهم ويشفي جرحاهم".

وكانت إيران أعلنت سابقا أنه يتعذر رؤية هلال رمضان الأحد. وقال حجة الإسلام علي رضا موحج نجاد، عضو طاقم الاستهلال "يمكن رؤية هلال شهر رمضان بسهولة يوم الاثنين. ولذلك نتوقع، كما ورد في التقويم، أن يكون يوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك".

كما أعلنت السلطات في كل من سنغافورة وإندونيسيا وتايلاند وماليزيا، اليوم الأحد، أن بعد غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان. وقال مفتي سنغافورة، الدكتور نذير الدين محمد: "وفقا للحسابات، فقد تعذرت رؤية هلال شهر رمضان فوق أفق سنغافورة عند غروب الشمس هذا المساء"، بحسب صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية.

وفي إندونيسيا، نقل عن وزير الشؤون الدينية ياقوت خليل كوماس قوله خلال اجتماع تحرى غرة شهر رمضان وهو ما يعرف فى إندونيسيا باسم "اجتماع الإثبات" إنه استنادا إلى الرؤية الشرعية والحسابات الفلكية، فقد ثبت لدى وزارة الشؤون الدينية أن بعد غد الثلاثاء الموافق الثاني عشر من آذار / مارس هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وفي العاصمة التايلاندية بانكوك، قال شيخ الإسلام، أرون بونشوم، إن المسلمين في تايلاند سيبدؤون الصيام يوم الثلاثاء 12 آذار/مارس بعد تعذر رؤية هلال رمضان أثناء تحري الهلال في عدة مواقع في الإقليم الجنوبي بعد غروب الشمس اليوم الأحد . وقال: "وعلى ذلك، سيبدأ موعد بدء الصيام يوم الثلاثاء 12 (آذار) مارس".

وفي ماليزيا، قال حامل الأختام الملكية سيد دانيال سيد أحمد، إن أول أيام شهر رمضان سيكون بعد غد الثلاثاء الموافق الثانى عشر من آذار / مارس ، بحسب صحيفة "ذا ستار" الماليزية .

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)