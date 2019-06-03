السعودية وعدة دول عربية تعلن الثلاثاء أول أيام العيد

أعلنت السعودية والكويت وقطر واليمن والإمارات والبحرين والعراق (الوقف السني) أن غداً الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر. وأعلن الديوان الملكي السعودي عن قرار المحكمة العليا بثبوت رؤية هلال شوال مساء اليوم الاثنين (الثالث من حزيران/ يونيو 2019)، وأن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة الشرق الأوسط أن المحكمة العليا في السعودية قالت إنها عقدت جلسة مساء اليوم الاثنين وذلك للنظر فيما يردها من المحاكم حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام، وبعد الاطلاع على ما وردها والنظر فيه ولشهادة عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر شوال هذه الليلة، فإنها تقرر أن يوم غدٍ الثلاثاء هو يوم عيد الفطر المبارك.

في المقابل أعلنت مصر وسوريا والأردن وفلسطين أن غدا الثلاثاء هو متمم لشهر رمضان وأن أول أيام عيد الفطر بعد غد الأربعاء. في حين لم تحدد عدة دول عربية وإسلامية موقفها بعد حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

أ.ح/خ.س (د ب أ)