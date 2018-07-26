 السعودية وسلاح النفط .. فصل جديد في حرب اليمن؟ | سياسة واقتصاد | DW | 26.07.2018

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سياسة واقتصاد

السعودية وسلاح النفط .. فصل جديد في حرب اليمن؟

تطورات متسارعة في المشهد اليمني بدأت بمحاولة حوثية إغراق سفن قالوا إنها بوارج عسكرية سعودية. الرياض نفت بشدة قائلة إنها ناقلات نفط ضخمة، وذهبت لأبعد من ذلك، إلى اتخاذ قرار مثير بوقف صادرات النفط عبر مضيق باب المندب.

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مسائية DW: هجوم باب المندب والحرب اليمنية

تطور نوعي في أحداث الحرب باليمن. تقول جماعة أنصار الله الحوثية إنها استهدفت سفناً حربية سعودية قرب مضيق باب المندب، لكن السعودية نفت بشدة وقالت إن السفينتين هما ناقلتا بترول كانتا تحملان كميات هائلة من النفط وأن إحداهما أصيبت بأضرار طفيفة وأن إغراقهما كان سيتسبب في كارثة بيئية هائلة. الحوثيون قالوا إنهم استهدفوا مطار أبوظبي بطائرة مسيرة، لكن مسؤولا إماراتيا نفى ذلك أيضا.

الرياض وفي رد فعل سريع، وبناء على اجتماع لولي العهد الأمير محمد بن سلمان جرى فجراً مع عدد من قيادات الدولة، قررت وقف مرور شحنات النفط السعودية عبر مضيق باب المندب إلى حين تأمين الممر الملاحي من الصواريخ الحوثية.

وعلى الفور أدانت مصر والبحرين والإمارات والكويت التصعيد الحوثي الأخير، فيما ارتفعت أسعار النفط عالمياً بعد ساعات من قرار السعودية تعليق شحن النفط عبر باب المندب

شبح إيراني في خلفية المشهد

وفي مقابلة لــ DW عربية مع الدكتور عامر السبايلة، الكاتب الأردني والخبير الاستراتيجي، قال إن الرابط المنطقي الوحيد لهذا التصعيد الأخير هو أنه جاء نتيجة الضغوط المستمرة من جانب الولايات المتحدة على إيران والتلويح بمنع تصدير النفط الإيراني لترد طهران بأنها إن لم تصدر النفط فلن يصدره غيرها في الخليج وبالتالي هذا التصعيد هو ترجمة للتهديد الإيراني.

بيد أن السبايلة يرى "أن الإيرانيين أخطأوا في مثل هذا التوجه لأنه في النهاية حتى وإن قالوا إنهم لم يكونوا خلف ما حدث في مضيق باب المندب فلا يمكن ألا أن نربط منطقيا تسلسل الأحداث ببعضها لتعود إيران مرة أخرى في خلفية المشهد".

 

إيران .. حبل الخناق يضيق

Persischer Golf Ölplattform (Reuters/R. Homavandi)

وتعاني إيران من أزمات اقتصادية كبيرة، فالعملة تنهار والتهديد بمنعها من تصدير النفط أصبح حديثاً أمريكياً شبه يومي. كما أن شهر العسل مع الحليف الروسي بدأ يتحول إلى خريف. ويبدو النظام الإيراني منشغلاً بالحرب على أكثر من صعيد أخطرها الصعيد الداخلي.

ويقول السبايلة إن مساحة المناورة لدى الإيرانيين تضيق يوماً بعد يوم وبوتيرة سريعة، خاصة مع إلغاء الاتفاق النووي واقتناعهم بعدم جدوى الشق الأوروبي في هذه المعادلة. وهو ما جعلهم يشعرون بأنهم مستهدفون بشكل مباشر كما أنهم يعلمون الآن أن الأزمة تتجه إلى الداخل الإيراني.

"فالهروب من الاستحقاق القادم سواء كانت طبيعته اقتصادية أو مواجهات مسلحة على الحدود ذات طابع اثني، وما يحدث لهم اليوم من تجريدهم من جنوب العراق وخسارتهم للجنوب السوري، كل هذه الأمور لا شك أدت لأن يستشعر الإيرانيون أن اللحظة القادمة هي لحظة التفجير في الداخل الإيراني"، يقول السبايلة. إذن فلابد لهم من التصعيد لتجنب الوصول إلى هذه النقطة.

 

مختارات

أسعار النفط تواصل ارتفاعها منذ اعلان السعودية تعليق "جميع شحنات النفط التي تمر عبر مضيق باب المندب" الاستراتيجي بالبحر الأحمر بسبب هجوم الحوثيين على ناقلتي نفط سعوديتين. وألقت تطورات حرب اليمن بمخاوف كبيرة عالميا. (26.07.2018)

في حوار له مع DW تحدث البرلماني الألماني من أصل إيراني، أوميد نوريبور عن تداعيات سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران، بما فيها التصعيد الأخير على تويتر وكذلك الموقف الصعب للأوروبيين بين طهران وواشنطن. (25.07.2018)

حلفاء السعودية.. هل حان وقت التحرك فعلياً؟

ولا شك في أن خطوة السعودية تهدد إمدادات النفط العالمي وهي خطوة يتوقع أن تحذو حذوها دول خليجية أخرى لا يبتعد قرارها السياسي عن القرار السعودي. ويرى السبايلة أن الخطوة السعودية توحي لدول المنطقة بأن الأزمة استفحلت وأنها أصبحت جد خطيرة وخرجت عن السيطرة.

وربما تكون السعودية قد تعمدت اتخاذ هذه الخطوة لدفع دول إقليمية ودولية للتدخل معها بشكل مباشر في أزمة اليمن وهي التي فشلت خلال الفترة السابقة في جر أقدامها لهذه المعركة.

ويضيف قائلاً: "معطيات الأمور في اليمن باتت شبه محسومة فآخر معارك الحديدة هي من ذلك النوع الذي يطول أمره ويزيد تأثيره وألمه لأنها معارك غير تقليدية ما بين فخاخ وشراك خداعية وعبوات ناسفة وعمليات قنص لجنود، فهي في النهاية عمليات صغيرة لكنها مؤذية بالفعل وترفع من حجم الخسائر".

 وبالتالي فالتحرك السعودي الحالي هو تحرك ضاغط على كل العالم فعليا وعندما تتحرك دول الخليج وتوقف صادرات نفطها عبر باب المندب سيصبح التأثير عالمياً. وإذا كانت القضية لها عدة سنوات محصورة في مربع صغير، وهو مربع اليمن، فاليوم لم يعد ممكناً أن يكون الأمر مرتبطاً باليمن فقط. فستكون لخطوة السعودية تداعيات على الاقتصاد العالمي فعليا وهذا ما سيدفع الجميع للتحرك بسرعة.

إيران.. وضغوط الحلفاء

China Mohammed Dschawad Sarif, Außenminister Iran mit Wang Yi, Außenminister (Reuters/T. Peter)

وزير الخارجية الإيراني ونظيره الصيني، أرشيف

وبفرض الجزم بأن لدى إيران أياد خفية في التصعيد الحوثي الأخير فكيف أمكن أن تتخذ إيران قراراً بهذا الشكل وهي لا تتوقع ألا يغضب حلفاؤها أو أن يتخلوا عنها؟ يقول السبايلة إن التلويح بإغلاق مضيق هرمز أثار ضيق  الحليف الصيني بالفعل، فلا أحد يمكنه أن يتحمل إغلاق المضايق ولا إيقاف حركة التجارة العالمية والتأثير على صادرات وواردات النفط فالأمر تحول الآن إلى مشكلة كبيرة ذات طابع دولي.

ويضيف الخبير الأردني قائلاً: من الواضح أن إيران تضع نفسها في موقف لا يستطيع حتى حلفاؤها أن يحتملوه أو أن يقفوا إلى جانبها. ففي النهاية هناك استحقاقات دولية وإيران اليوم تضع نفسها في خانة الخارج عن القانون الدولي وهذا أمر خطير للغاية وهذا ما كانت تسعى إليه الولايات المتحدة منذ مدة فعليا. وهي بذلك - الولايات المتحدة - تقول للأوروبيين في النهاية أنتم أردتم أن تحافظوا على اتفاق ينتهي اليوم إلى وجود عامل قرصنة وبلطجة في المنطقة وهذا سيؤثر على العالم .. هذا سيجعل الأوروبيين من أكثر المتضررين لاحقا سواء سياسياً أو اقتصاديا.

سيناريوهات متوقعة

وعن توقعاته لما قد تسفر عنه الأيام المقبلة يقول السبايلة لــ DW عربية "إن كل هذه الأحداث تشير إلى أننا ذاهبون إلى مشهد تتحول فيه إيران إلى عبء على العالم وليس فقط على حلفائها، وهو سيناريو نسير فيه منذ مدة. فالإيرانيون اليوم أمام استحقاق يعلمون تماماً أنه في غير استطاعتهم تجنبه وبالتالي هم يلقون بآخر أوراقهم.

لكن من الواضح فعلياً أن الولايات المتحدة تسير بخطة ممنهجة وبخطى ثابتة، فالضغط الاقتصادي واضح وفكرة احتواء النفوذ الإيراني في المنطقة واضحة أيضا، وكذلك فكرة تحويل إيران إلى عدو للمجتمع الدولي. هذا كله يظهر بجلاء وتتضح معالمه بصورة يومية لذلك "أرى أننا سنشهد تصعيداً إقليمياً في الفترة المقبلة".

عماد حسن

  • Ägypten Eröffnung Suez Kanal 1869 (Getty Images/Hulton Archive)

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    أهمية منذ فجر التاريخ

    لأن مضيق باب المندب يمثل البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، أحد أهم البحار من الناحية التجارية والاستراتيجية منذ قدم التاريخ، بدأ الصراع للسيطرة عليه وتأمين عبور السفن فيه منذ أقدم العهود، بداية من مصر القديمة (الفرعونية) ومرورا بالإمبراطوريات المتعاقبة، وحتى القوى العظمى والإقليمية في عصرنا الحاضر.

  • Infografik Bab al-Mandab Meeresstraße ENG

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    باب الدموع

    كلمة المندب في اللغة العربية تعني البكاء والنواح على الميت، ولذلك تُحكى حول سبب تسميته بباب المندب حكايات كثيرة، منها ما يُقال أن أمهات الأفارقة على الجانب الغربي، كن يقفن ينحن على أولادهن، الذين أخذهم العرب عبيدا، إلى الشاطئ الآخر من المضيق.

  • Bab al-Mandab (Eingang zum Roten Meer) (picture alliance/Photoshot/BCI)

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    داخل المياه الإقليمية لثلاث دول

    وفقا للقانون الدولي فإن المياه الإقليمية لأي دولة عادة تمتد من ساحلها 12 ميلا بحريا (حوالي 22 كيلومتر) إلى داخل المياه. وبهذا يكون مضيق باب المندب واقعا ضمن المياه الإقليمية لثلاث دول، هي اليمن وجيبوتي وإريتريا، حيث يبلغ عرضه حوالي 30 كيلومتر بين رأس باب المندب شرقا ورأس سيان غربا.

  • Jemen Küstenwache im Hafen von Aden (Imago/photothek)

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    اليمن والسيطرة على باب المندب

    في قلب مضيق باب المندب تقع جزيرة بريم اليمينة، التي تقسمه إلى ممرين بحريين أحدها شرقي ضيق، عرضه أقل من 4 كيلومتر وآخر غربي واسع (حوالي 21 كيلومتر) لكن توجد به أيضا جزر أخرى صغيرة تجعل اتساعه أقل من 18 كيلومتر. ويقول العالم العراقي عبدالزهرة شلش العتابي إن من يسيطر على عدن بالدرجة الأولى وجيبوتي بالدرجة الثانية يسيطر على مضيق باب المندب.

  • Eroeffnung des Suezkanals (picture-alliance/akg-images)

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    أهمية استراتيجية

    رغم أهميته الاستراتيجية منذ القدم، ازداد مضيق باب المندب أهمية بعد افتتاح قناة السويس في عام 1869، حيث أصبح الطريق الرئيسي للتجارة بين أوروبا وجنوب شرق آسيا بديلا عن طريق رأس الرجاء الصالح. وتعبر المضيق حاليا من الجنوب للشمال والشمال للجنوب نحو 21 ألف قطعة بحرية سنويا.

  • Symbolbild - Ölpreis (picture-alliance/dpa)

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    الطريق الرئيسي لناقلات البترول

    مع اكتشاف البترول في الجزيرة العربية في ثلاثينات القرن الماضي ازدادت أهمية باب المندب مرة أخرى حيث إنه يربط منطقة الانتاج (الجزيرة العربية) بمناطق الاستهلاك في أوروبا والولايات المتحدة. ويمر منه يوميا ما لا يقل عن 4 ملايين برميل نفط ، حسب الباحث المصري أحمد التلاوي.

  • Ägyptische Soldaten bei Truppenübung Archiv 1999 (picture-alliance/dpa)

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    ثغرة أمن قومي لدول عديدة

    يشكل أمن مضيق باب المندب مسألة أمن قومي بالنسبة لدول إقليمية مثل مصر وإسرائيل ودول الخليج العربية، خصوصا السعودية. وهناك مخاوف من سيطرة الحوثيين، المدعومين من إيران على المضيق. واعترفت مصر في عام 2016 بوجود قوات بحرية لها في باب المندب "لوقف إمدادات الحوثيين بالسلاح والمواد اللوجستية".ا

  • Somalischer Pirat Somalia (picture alliance/AP Photo/F.Abdi Warsameh)

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    القراصنة الصوماليون

    قبل تهديد الحوثيين لأمن باب المندب كان هناك القراصنة الصوماليون، الذين ظهروا بقوة عام 2008، حيث بدأوا في مهاجمة السفن العملاقة في منطقة القرن الإفريقي مهددين الملاحة في باب المندب. غير أن التدخل الدولي جعل القرصنة تتراجع تماما منذ عام 2012.

  • Supertanker von Piraten entführt (AP)

    باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

    أهمية مزدوجة لدول الخليج

    لا شك أن الاقتصاد العالمي يتأثر بأمن المضيق لكن بالنسبة لدول الخليج العربية فإن أمن باب المندب أهميته مزدوجة، فهو منفذ الخليج على أسواق النفط الأوروبية والأميركية، ومن ناحية أخرى فإن تهديد أمنه الآن يأتي من الحوثيين المدعومين إيرانيا. وعندما هاجم الحوثيون ناقلتي نفط سعوديتين أعلنت السعودية (الأربعاء 25/7/2018) وقفا مؤقتا لمرور نفطها في باب المندب. وارتفعت أسعار النفط عالميا.

    الكاتب: صلاح شرارة


 

مختارات

باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ

أعلنت السعودية، أكبر مصدر للبترول في العالم "وقفا مؤقتا" لعبور صادراتها البترولية من مضيق باب المندب بعدما هاجم الحوثيون في اليمن ناقلتي بترول. وتظهر من جديد أهمية أمن باب المندب، المدخل الجنوبي للبحر الأحمر. (26.07.2018)  

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