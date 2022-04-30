السعودية ودول عربية تعلن الإثنين أول أيام عيد الفطر

أعلنت عشر دول عربية على الأقل، اليوم السبت (30 نيسان/أبريل 2022)، أن الإثنين سيكون أول أيام عيد الفطر، بحسب بيانات رسمية.

وأوضح الديوان الملكي السعودي، أن الأحد هو المكمل لشهر رمضان بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال الهجري، والإثنين هو مطلع شهر شوال الموافق أول أيام عيد الفطر.

ويحدد موعد عيد الفطر عبر رؤية الهلال، وفق التقويم القمري الإسلامي.

بدورها، أعلنت الإمارات والكويت وقطر والبحرين أن الإثنين أول أيام عيد الفطر. وفي مصر أيضاً أعلنت دار الإفتاء أن بعد غد الإثنين هو أول أيام شهر شوال لعام 1443 هجرية وأول أيام عيد الفطر. وكذلك أعلن مفتيا لبنان والأراضي الفلسطينية.

وفي العراق، أعلن ديوان الوقف السني أن يوم الإثنين المقبل هو أول أيام عيد الفطر، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية. وقال المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف السورية أيضاً إن الإثنين هو أول أيام عيد الفطر، وكذلك مجمع الفقه الإسلامي في السودان. وأفادت محكمة استئناف العاصمة المؤقتة عدن في اليمن أيضاً بتعذر رؤية الهلال، وسيكون غداً الأحد المتمم لشهر رمضان وبعد غد الإثنين هو أول أيام عيد الفطر.

أما في المغرب، فقد أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن "مراقبة هلال شوال ستكون يوم الأحد. وكذلك أعلن الأردن أن لجنة الأهلة في دائرة الإفتاء العام ستتحرى هلال شهر شوال يوم الأحد.

م.ع.ح/خ.س (د ب أ، أ ف ب)