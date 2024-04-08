السعودية ودول عربية أخرى تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر

بعد عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال لسنة 1445 هجرية لديها وأنّ الثلاثاء هو المكمل لشهر رمضان، أعلنت السعودية ودول عربية أخرى أن يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

أعلنت السعودية ودول عربية أخرى مساء اليوم الاثنين (الثامن من أبريل/ نيسان 2024) أن بعد غدٍ الأربعاء سيكون أول أيام عيد الفطر الذي يختتم شهر رمضان.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية نقلًا عن الديوان الملكي أن "المحكمة العليا تُقرر أن يوم غدٍ الثلاثاء... هو المكمّل للثلاثين من شهر رمضان والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك".

كذلك أعلنت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت الاثنين أن عيد الفطر يحلّ الأربعاء.

وكانت الدول الخليجية أعلنت بدء شهر الصوم في 11 مارس/ آذار/ فيما أعلنت دول أخرى أبرزها إيران، بدء شهر رمضان في 12 آذار/مارس.

ومن المتوقّع أن يحتفل السعوديون بعيد الفطر خلال عطلة تستمرّ أربعة أيام.

وأفادت وسائل إعلام سعودية مساء الاثنين بتعذر رؤية هلال شوال.

وكانت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1445 هجرية في الإمارات، قد أعلنت أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وأن بعد غد الأربعاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر.

وقال عبدالله النعيمي وزير العدل رئيس اللجنة، في بيان صدر عقب اجتماع اللجنة مساء اليوم الاثنين بدائرة القضاء في أبوظبي، إن اللجنة وبعد التحري ومراعاة جميع طرق الإثبات الشرعية وبعد الاتصالات التي أجرتها مع الدول المجاورة، لم يثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر شوال لهذا العام.

ويحيي المسلمون عادة العيد في أجواء من البهجة والفرح، لكن الحرب المستمرة منذ ستة أشهر بين إسرائيل وحركة حماس، التي تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كمنظمة إرهابية، ألقت بظلالها هذا العام على شهر الصوم.

وسعى وسطاء من قطر ومصر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق على هدنة وتبادل أسرى قبل بدء شهر رمضان، لكنّ جهودهم لم تفضِ إلى نتائج بعد. واستؤنفت المحادثات الأحد في القاهرة.

ع.ح/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)