 السعودية والإمارات ـ صراع خفي على النفوذ والزعامة في المنطقة؟ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.07.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

السعودية والإمارات ـ صراع خفي على النفوذ والزعامة في المنطقة؟

تقارير مختلفة أشارت مرارا لوجود توترٍ ملحوظٍ بين السعودية والإمارات بسبب ملفات عدة، لكن تقارير جديدة تتحدث عن أن الخلاف تعمق أكثر حتى وصل إلى حد اتهام بن سلمان للإمارات بأنها "طعنت" بلاده في الظهر. فما الذي يحدث؟

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع رئيس دولة الإمارات - ولي العهد وقتها- محمد بن زايد - 27 نوفمبر 2019

يقول محللون إن منافسة الإمارات حول زعامة الخليج وقيادتها لملفات حساسة تعارض فيها توجها الرياض قد أثارت غضب السعودية بشدة

منذ فترةٍ ليست بالبعيدة، نُشرت عدة تقارير في وسائل إعلامٍ مختلفة تحدثت عن "فُتورٍ" في العلاقات السعودية - الإماراتية. فتورٌ تحول مع الوقت إلى نزاعٍ على قيادة المنطقة الخليجية والعربية بأكملها، حتى خرج الخلاف أخيراً إلى العلن بتصريحات لولي العهد السعودي الذي قال إن الإمارات طعنت بلاده في الظهر. 

مختارات

صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية انفردت بنشر تصريحات الأمير محمد بن سلمان، والتي جاءت خلال لقائه بعدد من الصحفيين المحليين بالرياض في مؤتمرٍ صحفيٍ "نادر وغير رسمي" عقد في ديسمبر/كانون الأول وتحدث فيه بكلمات قوية أذهلت الحضور، حيث اتهم دولة الإمارات - الحليف الاستراتيجي للسعودية منذ عقود - بأنها "طعنتنا في الظهر"، وواصل حديثه قائلاً: "سيرون ما يمكنني القيام به".

نارٌ تحت الرماد

تفجر الخلاف بين الأمير محمد بن سلمان - 37 عاماً - ومعلمه السابق، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان -62 عاماً، مُظهراً بجلاء طبيعة المنافسة على حيازة القوة الجيوسياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط وفي أسواق النفط العالمية.

أمضى بن زايد وبن سلمان ما يقرب من عقد من الزمان في الصعود إلى قمة القيادة السياسية في العالم العربي في مسيرة اقتربا خلالها في الأفكار والتوجهات، لكنهما الآن يتنازعان حول من يتخذ القرارات في الشرق الأوسط، وسط مشهد يخفت فيه التواجد الأمريكي شيئاً فشيئاً.

النزاعُ المتصاعدُ بين الرجلين القويين أثار قلق الولايات المتحدة. إذ أبدى مسؤولون أمريكيون توجساً من أن التنافس الخليجي قد يجعل من الصعب إقامة تحالف أمني موحد لمواجهة إيران، وإنهاء الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات في اليمن، إلى جانب ملف تطبيع العلاقات الدبلوماسية لإسرائيل مع الدول الإسلامية.

مسؤول كبير في إدارة بايدن قال لصحيفة وول ستريت جورنال إن "هذان شخصان طموحان للغاية ويريدان أن يكونا لاعبين رئيسيين وأساسيين في المنطقة". وتشير تحليلات أمريكية إلى أن الرجلين كانا حتى وقتٍ قريبٍ يتعاونان على مستوىً ما، لكن الآن لا يبدو أن أياً منهما مرتاحٌ لوجود الآخر على المستوى نفسه الذي يتواجد فيه غريمه من القوة والحضور الاقليمي والدولي. يقول المسؤول الأمريكي: "بشكلٍ عام، ليس من المفيد للولايات المتحدة أن يكون بينهما هذا القدر من الخلاف العميق".

كانت مجلة كولومبيا بوليتيكال ريفيو قد نشرت في أبريل/نيسان من هذا العام تقريراً استندت فيه إلى تقرير لصحيفة نيويورك تايمز نشر في يونيو/حزيران من عام 2019 ذكرت فيه أن أقوى حاكم عربي ليس محمد بن سلمان وإنما محمد بن زايد في إشارة إلى النفوذ المتزايد لدولة الإمارات العربية المتحدة . لكن يبدو أن رعاية الإمارات لاتفاق أبراهام والدور القيادي لأبو ظبي في التحالف النامي المناهض لإيران والتفاهم المتواصل مع التوجهات الأمريكية، كلها أمور دفعت بالإمارات إلى المقدمة، وهو ما أثار حفيظة السعودية التي كانت تعتقد أن كل ما هو في الخليج تحت قيادتها.

وبحسب وول ستريت جورنال، فإن بن زايد وبن سلمان لم يتحدثا منذ أكثر من ستة أشهر، بحسب ما قال أشخاصٌ مقربون منهما، فيما امتدت نزاعاتهما الخاصة إلى العلن.

ورغم النفي الإماراتي المستمر عبر جهات وشخصيات متعددة لوجود مثل هذا الخلاف، لكن الشواهد التي تدعم وجوده متعددة ولا يستهان بها

 

خلافات عميقة حول ملفاتٍ عدة

وللصراع على الزعامة ملفات متعددة لعل منها المنافسة المحتدمة على شراء الأندية الأوروبية لتكون واجهة دعائية لكلا البلدين كجانب من حيازة القوة الناعمة.

فقد اشترت السعودية ف عام 2021 نادي نيوكاسل الإنجليزي وبدأت الاستثمار في أسماء كبرى للاعبين عالميين، فيما اشترت الإمارات نادي مانشستر سيتي - وهو ملك لعضو بارز في العائلة الحاكمة في أبو ظبي. هذا التنافس على شراء الأندية الانجليزية من جانب السعودية أثار غضب بن زايد بشدة - بحسب الصحيفة - فيما يعتقدُ مسؤولون خليجيون أن بعض "الزلات الخطيرة" قد ارتُكِبَت من جانب السعودية في هذا الملف.

 أيضاً، وكجزءٍ من خُطط بن سلمان لإنهاء الاعتماد الاقتصادي للسعودية على النفط، فقد بدأ في دفع الشركات العالمية إلى نقل مقارّها الإقليمية من دبي وأبو ظبي إلى الرياض، في منافسةٍ محمومة، وخصوصاً لدبي ذات السمعة العالمية في مجالات التقنية والاتصالات وغيرها من النشاطات الاقتصادية.

ويخططُ بن سلمان أيضاً في إطار المنافسة المحمومة للإمارات لإنشاء مراكز تقنية بمستويات متطورة للغاية، وإلى جذب المزيد من السياح وتطوير محاور لوجستية من شأنها أن تنافس مكانة الإمارات كمركز للتجارة في الشرق الأوسط. كما أعلن في مارس/آذار عن تأسيس شركة طيران وطنية ثانية تنافس طيران الإمارات ذات التصنيف العالي.

اليمن .. محطة خلاف محتدم

من المعروف أن لكلا البلدين مصالح استراتيجية في متباينة في اليمن، ما قوًّض الجهود المبذولة لإنهاءِ الصراع في البلد الذي دمرته الحرب.

وتُواصلُ الإمارات دعم حركة انفصالية يمنية تسعى إلى استعادة الدولة اليمنية في الجنوب، الأمر الذي قد يدمر المساعي الهادفة إلى الحفاظ على وحدة البلاد. وانتقلت شرارةُ الخلاف بين الجانبين إلى القوات المتحالفة على الأرض في اليمن، إذ قام المقاتلون المدعومون من السعودية والإمارات - والذين كانوا يعملون معًا لهزيمة قوات الحوثي المدعومة إيرانياً - قاموا في بعض الأحيان بإطلاقِ أسلحتهم على بعضهم البعض.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، رعت الإمارات توقيع اتفاق أمني مع مجلس قيادة الرئاسة اليمني - المدعوم من السعودية - ما يمنح أبو ظبي حق التدخل في اليمن والمياه قبالة سواحلها، وهو ما اعتبره المسؤولون السعوديون بمثابة تحدٍ لاستراتيجيتهم في اليمن.

وتخطط السعودية لبناء خط أنابيب يمتد من المملكة إلى بحر العرب عبر محافظة حضرموت، مع ميناء بحري في عاصمتها الإقليمية المكلا، لكن القوات المدعومة من الإمارات في حضرموت تهدد تلك الخطط.

أيضاً، وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن أشخاص مطلعون قالوا إن إدارة بايدن توسطت في اجتماع السابع من مايو/آيار بين محمد بن سلمان والشقيق الأصغر للرئيس الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد، الذي كان يُنظر إليه ذات مرة على أنه أحد المقربين من ولي العهد السعودي. قالت المصادر إن طحنون تم تجميد عمله في الملف اليمني، حيث قام بست رحلات على الأقل إلى المملكة دون أن ينجح في لقاء محمد بن سلمان حتى حصل على مساعدة من الولايات المتحدة للاجتماع به.

خلال الاجتماع، قال محمد بن سلمان لطحنون إن الإمارات العربية المتحدة لا ينبغي أن تعطل محادثات وقف إطلاق النار في اليمن التي يقودها السعوديون ووعد بتقديم تنازلات للإمارات، بحسب المصادر. لكنه أخبر مستشاريه لاحقًا أنه لا ينبغي للسعودية تغيير أي سياسات تجاه الإمارات وأضاف: "لم أعد أثق بهم بعد الآن".

في هذا السياق، حذر خبراء معهد تشاثام هاوس في لندن، من أن القوات اليمنية المتنافسة تستعدُ لاشتباكاتٍ جديدة تهدد محادثات السلام الجارية. وقال المحللون "إن المملكتين الخليجيتين تُظهرانِ المزيدَ من القوة، وتتصرفانِ بشكلٍ أكثر عدوانية تجاه بعضهما البعض في المنطقة بشكل عام. اليمن هو فقط الخط الأمامي الأول لهذه المواجهة والأكثر نشاطًا".

وقال مسؤولون يمنيون إنه إذا انسحب السعوديون من اليمن الآن، فإن الشمال - الذي يُسيطر عليه الحوثيون - سيتحالفُ مع إيران وسيتوافق الجنوب مع الإمارات العربية المتحدة، مما يترك للرياض القليل من حرية الحركة في هذا الملف، وهو أمر يُقلق السعودية بشدة.

مواقفٌ متعارضةٌ تُجاه الرؤى الأمريكية

لا يتفق محمد بن سلمان ولا محمد بن زايد تمامًا مع واشنطن في ملفات مهمة مثل أوكرانيا والصين. لكن المسؤولين الأمريكيين يشعرون بقلقٍ متزايدٍ بشأن تواصل محمد بن زايد مع بكين وموسكو، فيما أقام محمد بن سلمان علاقات أقوى مع غريمي واشنطن.

تولى بايدن منصبه وتعهد بمعاملة المملكة كدولة منبوذة بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي، الأمر الذي قال محمد بن سلمان إنه لم يأمر به. وبدلاً من ذلك، زار بايدن السعودية في يوليو/تموز 2022، ما ساعد في إنهاء عزلة الأمير الطامح للعرش.

والآن، تنظر الشركات الأمريكية التي كانت مترددة في التعامل مع المملكة إلى الأمر بشكل مختلف. من المرجح أن يتسارع الاهتمام الأمريكي بالتعاون مع الأمير الشاب مع اقتراب الموعد النهائي في نهاية العام للشركات التي لديها عقود من الحكومة السعودية لإنشاء مكاتب إقليمية لها في الرياض بدلاً من دبي.

 

أوبك .. مزيدٌ من الخلافات العميقة

ويمتد الخلاف الإماراتي-السعودي إلى ملف النفط، حيث تتزايد الضغوط السعودية لرفع الأسعار العالمية، لتقترب بذلك من التوجهات الروسية وتزداد ابتعاداً عن الخطط الأمريكية، وهو ما ترى أبو ظبي أنه يخلق انقسامات جديدة في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وظهر الخلاف على السطح في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي عندما قررت منظمة أوبك خفض الإنتاج، في خطوة أذهلت إدارة بايدن. وافقت الإمارات على خفض الإنتاج، لكن مسؤوليها أخبروا مسؤولين أمريكيين ووسائل إعلام بشكل سري أن السعودية أجبرتها على الانضمام إلى القرار.

عكست هذه الديناميكية نزاعًا طويل الأمد بين السعوديين والإماراتيين حول السياسات العامة في أوبك ، وهي الهيئة التي هيمنت عليها الرياض منذ فترة طويلة باعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم.

رفع الإماراتيون طاقتهم الإنتاجية من النفط إلى أكثر من أربعة ملايين برميل يوميًا ولديهم خطط لتجاوز حاجز الخمسة ملايين برميل، لكن يُسمح لهم بموجب سياسة أوبك بضخ ما لا يزيد عن ثلاثة ملايين برميل يومياً فقط، ما يكلفها خسارة مئات مليارات الدولارات من الإيرادات. كما أن الزيادة الإماراتية في الطاقة الإنتاجية للنفط تمنحها القدرة المحتملة على تحريك الإنتاج صعودًا وهبوطًا، ومعها أسعار النفط العالمية. حتى وقت قريب، كانت السعودية فقط هي التي تمارس هذا النوع من القوة السوقية.

وصل الإحباط الإماراتي إلى النقطة التي أبلغ عندها مسؤولوها المسؤولين الأمريكيين أنهم مستعدون للانسحاب من أوبك، وفقًا لمسؤولين خليجيين وأمريكيين. وقال مسؤولون أمريكيون إنهم اعتبروا ذلك علامة على الغضب الإماراتي وليس تهديدًا حقيقيًا. وفي اجتماع أوبك الأخير في يونيو/حزيران، سُمح للإماراتيين بزيادة متواضعة في خط إنتاجهم الأساسي.

فإلى أين يمكن أن يصل الخلاف السعودي - الإماراتي؟

عماد حسن

  • وزراء خارجية السعودية والبحرين ومصر والإمارات: من اليمين: عادل الجبير، خالد بن أحمد آل خليفة، سامح شكري ثم عبدالله بن زايد (المنامة 30 يوليو/ تموز 2017)

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    إعلان المقاطعة

    في الخامس من حزيران/ يونيو 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم جماعات إسلامية متطرفة والتقرب من إيران، الأمر الذي نفته الدوحة.

  • رسم كاريكاتوري للأزمة بين قطر وجيرانها من مجلس التعاون الخليجي

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    اتهامات واختراقات

    في 24 أيار/ مايو 2017: أعلنت الدوحة أن موقع وكالة الأنباء الرسمية القطرية تعرّض "لعملية اختراق من جهة غير معروفة"، مشيرة إلى أنه تم نشر "تصريح مغلوط" منسوب لأمير قطر. التصريحات التي نفت الدوحة أن تكون صادرة عن أمير البلاد، تناولت إيران وحزب الله وحركة حماس والإخوان المسلمين، وانتقدت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقامت وسائل إعلام خليجية بنشر هذه التصريحات رغم نفي الدوحة، التي فتحت تحقيقا.

  • صورة من الجانب القطري لمنفذ أبوسمرة الحدودي مع السعودية

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    إغلاق الحدود

    في الخامس من حزيران/ يونيو2017، أعلنت السعودية وحلفاؤها قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. وترافق ذلك مع إجراءات اقتصادية من بينها إغلاق الحدود البرية والبحرية مع قطر، ووقف الرحلات الجوية وفرض قيود على حركة القطريين في هذه الدول.

  • قاعة الأخبار الرئيسية بقناة الجزيرة في الدوحة

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    لائحة شروط

    في 22 حزيران/ يونيو، عرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر قائمة من 13 طلبا وحدّدت لها مهلة عشرة أيام لتنفيذها. ومن ضمن المطالب إغلاق قناة "الجزيرة" والحدّ من علاقات قطر مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في الإمارة الخليجية. وبعدها في الرابع من تموز/ يوليو، أكدت قطر أن "اللائحة غير واقعية" وغير قابلة للتطبيق.

  • الشيخ المصري الأصل يوسف القرضاوي، الذي يحمل الجنسية القطرية

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    شخصيات ومجموعات مطلوبة

    في 25 تموز/ يوليو2017، نشرت السعودية وحلفاؤها لائحة سوداء تضم أسماء "إرهابيين"، على حسب تعبير اللائحة، وفيها أسماء 18 مجموعة وشخصا على ارتباط بقطر. وتضم اللائحة حاليا حوالى تسعين شخصا ومجموعة، وشملت الشيخ يوسف القرضاوي المصري المقيم في قطر.

  • صورة لمتسوقين في أحد متاجر الدوحة عقب إعلان المقاطعة الخليجية.

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    تحالفات لفك العزلة

    في بداية الأزمة تعرضت قطر إلى صعوبات لكنها اعتمدت على تحالفاتها، فقد سعت إيران وتركيا منذ بداية الأزمة إلى مساعدة الدوحة على كسر عزلتها. ووقعت قطر مع الولايات المتحدة عقودا في قطاعات النفط والطيران والتسلح. وعززت الدوحة صناعاتها المحلية وحققت نوعا من الاكتفاء الذاتي بعد إغلاق كل المنافذ مع جيرانها الخليجيين الذين كانت تقيم معهم علاقات تجارية قوية.

  • لقطة من افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية في مصر، 22 يوليو/ تموز 2017

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    السيسي وحلفاؤه

    في الثالث والعشرين يوليو تموز 2017، احتفلت مصر بالذكرى 65 لثورة 23 يوليو 1952، التي قادها الضباط الأحرار بزعامة جمال عبد الناصر. ووسط استعراض عسكري ظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي رفقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وولي عهد البحرين خالد الفيصل والجنرال خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (يطلق عليها اسم الجيش الوطني الليبي)، في مشهد يظهر جبهة مناوئة للحلف التركي القطري.

  • الرئيس دونالد ترامب والشيخ تميم بن حمد

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    مواقف ترامب المتقلبة

    في نيسان/ أبريل 2018، أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال لقاء مع الرئيس الأمريكي رفضه أي تمويل للإرهاب. وأعلن ترامب أنه يعمل من أجل "وحدة" الدول في المنطقة. وكان ترامب قد علق عبر "تويتر" مباشرة بعد إعلان مقاطعة قطر قائلا إن دول الخليج قالت "إنها ستعتمد نهجا حازما ضد تمويل التطرف، وكل الدلائل تشير الى قطر".

  • لقطة لجماهير ترفع علم قطر خلال مباراة قطر واليمن في كأس الخليح بالدوحة 30/11/ 2019

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    ديبلوماسية رياضية

    في كانون الأول/ ديسمبر 2019، استضافت الإمارات كأس آسيا لكرة القدم. وفازت قطر باللقب مع أن المنتخب خاض البطولة دون مؤازرة جمهوره. وفي نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر وبداية كانون الأول/ديسمبر 2019، استضافت قطر بطولة كأس الخليج في كرة القدم، وقررت السعودية والإمارات والبحرين التراجع عن قرارها بعدم المشاركة. وفازت البحرين بالكأس. بيد ان استضافة منافسات رياضية لم تخفف من وطأة الخلافات.

  • ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وصديقه ولي عهد أبو ظبي الشيح محمد بن زايد

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    بن سلمان وبن زايد

    في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر 2019، عُقدت قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض بغياب أمير قطر الذي أوفد بدلا منه رئيس الوزراء في حينه عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني. وأعلن وزير الخارجية القطري في كانون الثاني/ يناير 2020 تعليق محادثات كانت بدأت بخجل، بين بلاده والرياض. وتردد أن فشل مساعي المصالحة وراءه تحفظ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وصديقه ولي عهد أبو ظبي الشيح محمد بن زايد.

  • صورة رمزية لطائرة الخطوط القطرية تهبط في مطار الدوحة.

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    قرارات دولية لصالح قطر

    في 16 حزيران/يونيو 2020، أصدرت منظمة التجارة العالمية حكما لصالح قطر في خلافها مع السعودية التي تتهمها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية بسبب قرصنة تعرضت لها شبكة "بي إن" القطرية من قناة "بي آوت كيو". وفي 14/7 محكمة العدل الدولية تصدر قرارا لصالح قطر في خلافها مع أربع دول أخرى اتهمتها الدوحة بفرض "حصار جوي" عليها. في 22.7 طالبت شركة الخطوط الجوية القطرية هذه الدول بتعويضات بقيمة خمسة مليارات دولار.

  • لقاء بين الأمير تميم والرئيس أردوغان في الدوحة 25/11/2019

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    تحالف تركي قطري

    ساهمت الأزمة بين قطر وشقيقاتها الخليجية في تعميق تعاونها مع تركيا التي لعبت تركيا دورا مهما في مساعدة الدوحة على الخروج من عزلتها. وأقامت قاعدة عسكرية في قطر، كما شهدت مجالات التعاون نموا ملحوظا خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وقع البلدان عشرة اتفاقيات في مجالات تعاون مختلفة، بحضور الرئيس أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم. ويثير التحالف القطري التركي قلق مصر والإمارات.

  • صورة من الأرشيف لقمة التعاون الخليجي بالرياض (أرشيف 10/12/2019)

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    قمة المصالحة

    في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر2020، كشف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن حلفاء بلاده "على الخط نفسه" في ما يتعلّق بحل الأزمة الخليجية، والتوصل قريبا إلى اتفاق نهائي بشأنها. وفي 30 كانون الأول/ ديسمبر، أعلن مجلس التعاون الخليجي أن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وجه دعوة الى أمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي بالمملكة في الخامس من كانون الثاني/ يناير 2021.

  • الملك السلمان يستقبل الأمير تميم (أرشيف)

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    استقبال سعودي حار

    في الخامس من يناير/ كانون الثاني 2021 عقد مجلس التعاون الخليجي قمة في السعودية طغى عليها الإعلان عن فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر بعد أكثر من ثلاث سنوات من قطع العلاقات. ولقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبالا حارا لدى وصوله الى السعودية، وكان الملك سلمان بن عبد العزيز في مقدمة المستقبلين لأمير قطر.

  • الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مطار مدينة العلا (5 يناير/ كانون الثاني 2021)

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    عناق بن سلمان وتميم في مطار العلا

    ولدى استقباله في المطار بمدينة العلا السعودية التاريخية، عانق الأمير محمد بن سلمان ضيفه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مؤشر مهم على آمال وأد الخلاف بين حليفتين رئيسيتين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط قبل أسبوعين من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن السلطة.

  • Saudi-Arabien I Salman bin Abdulaziz Al Saud und Mohammed bin Zayed bin Sultan Al-Nahyan

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    تحفظ مصري وإماراتي؟

    فيما كان الاستقبال السعودي لأمير قطر حارا، تتجه الأنظار إلى موقف الإمارات والبحرين والحليفة مصر، التي لم يصدر عنها بعد خطوات مشابهة للسعودية فيما يتعلق برفع إجراءات المقاطعة وفتح الحدود. وتفيد بعض المؤشرات بأن مصر ودولة الإمارات ما تزالان لديهما تحفظات بشأن التقارب مع قطر، وهنالك ملفات عديدة ما تزال محل خلاف.

  • صورة مركبة لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح مع خلفه أمير الكويت الحالي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    دور الوساطة الكويتي

    يعتبر التقارب الخليجي ثمرة جهود وساطة حثيثة لعبت فيها دولة الكويت بالاضافة إلى إدارة الرئيس ترامب دورا كبيرا. أمير الكويت الحالي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (يسار الصورة) واصل جهود سلفه الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي وافته المنية في 29 أيلول/ سبتمبر 2020. م.س/ ص.ش (وكالات)


مواضيع ذات صلة

Blick auf den Tanadschib-Ölkomplex des saudischen Staatskonzerns Saudi Aramco im Persischen Golf, etwa 200 km nördlich von Dammam (undatierte Aufnahme). (zu dpa: Sackt die Ölnachfrage endgültig ab? Golfstaaten bangen um Einnahmen) +++ dpa-Bildfunk +++

هل ينعش خفض الإنتاج السعودي صناعة النفط الأمريكية؟ 05.06.2023

قال مسؤولون في تحالف "أوبك بلس" ومراقبون لسوق النفط إن السعودية أبرمت اتفاقا صعبا بهدف معاقبة المستثمرين الذين راهنوا على هبوط أسعار النفط. بيد أنّ هذه الخطوة قد تقدم، عن غير قصد، دعما طويل الأجل لصناعة الطاقة الأمريكية.

President Joe Biden speaks during a meeting of the reproductive rights task force in the State Dining Room of the White House in Washington, Tuesday, Oct. 4, 2022. (AP Photo/Susan Walsh)

بايدن يتوعّد السعودية بعد قرار خفض إنتاج النفط 12.10.2022

توعد الرئيس الأميركي جو بايدن السعودية بعواقب بعد الصفعة المتمثلة بقرارها في إطار تحالف أوبك بلاس النفطي خفض حصص الإنتاج. كما شدد بايدن على أنّ نظيره الروسي فلايديمر بوتين "أساء تقدير" قدرته على احتلال أوكرانيا.

Oil pipe line valve in front of the Saudi Arabia flag on the oil barrels. Gas and oil fuel energy concept. 3d illustration

السعودية ترد على الانتقادات: قرار خفض إنتاج النفط "اقتصادي بحت" 13.10.2022

بعد توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ"عواقب"، شددت السعودية على "الإطار الاقتصادي البحت" لقرار أوبك بلس خفض إنتاج النفط، ذاكرة أم هناك مشاورات مع الولايات المتحدة، طُلب خلالها تأجيل التخفيضات شهرا.