السعودية وإيران ودول إسلامية كثيرة تعلن الخميس كأول رمضان

في بيان للمحكمة العليا السعودية، أعلنت المملكة مساء الثلاثاء (21 مارس/ آذار 2023) أن الخميس هو أول أيام شهر رمضان. وجاء في البيان أن غدا الأربعاء "هو المكمل للثلاثين من شهر شعبان"، وبالتالي الخميس هو "غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام".

وأوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن دائرة الأهلة في المحكمة العليا عقدت جلسة "للنظر في ما يردها حول ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام"، لكن تبيّن "عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء" الثلاثاء.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم بعد غد الخميس الموافق 23 مارس/ آذار 2023هو أول أيام شهر رمضان لعام 1444 هجريا.

وهنأ لاعبون في الدوري الانكليزي المسلمين حول العالم بحلول شهر رمضان:



كما أعلنت لجنة ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك في ديوان الوقف السني العراقي مساء اليوم الثلاثاء أن بعد غد الخميس هو غرة شهر رمضان. ولم تعلن بعد المرجعية الشيعية العليا في العراق تحديد غرة شهر رمضان المبارك.

وأعلنت أيضا وزارة الاوقاف السورية اليوم الثلاثاء بعد غدٍ الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك.

وفي الكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضانلهذه الليلة وعليه يكون يوم غد الأربعاء المتمم لشهر شعبان وبعد غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، أن غدا الأربعاء، هو المتمم لشهر شعبان، وأن الخميس الموافق 23 آذار/ مارس 2023 هو أول أيام شهر رمضان المبارك في قطر.

وقال مفتي لبنان عبد اللطيف دريان في بيان: "لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وعليه فإنَّ يوم غدٍ الأربعاء هو اليوم المكمِّل لعدة شهر شعبان ثلاثين يوماً، ويكون يوم الخميس الواقع في 23 آذار/ مارس هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444.

وفي الأردن أعلنت السلطات أن المملكة ستتحرى هلال شهر رمضان لهذا العام بعد غروب شمس يوم الأربعاء.

وأعلن الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية اليوم الثلاثاء أن يوم الخميس القادم هو أول أيام شهر رمضانالمبارك لهذا العام.

كما أعلنت وزارة الأوقاف في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، وأن الخميس هو أول أيام شهر رمضان.

كذلك أعلنت الإمارات وإيران أن الخميس هو أول أيام شهر رمضان.

ص.ش/ف.ي (أ ف ب، رويترز، د ب أ)