السعودية وإيران ودول إسلامية كثيرة تعلن الخميس كأول رمضان

في بيان للمحكمة العليا السعودية، أعلنت المملكة مساء الثلاثاء (21 مارس/ آذار 2023) أن الخميس هو أول أيام شهر رمضان. وجاء في البيان أن غدا الأربعاء "هو المكمل للثلاثين من شهر شعبان"، وبالتالي الخميس هو "غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام".
وأوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن دائرة الأهلة في المحكمة العليا عقدت جلسة "للنظر في ما يردها حول ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام"، لكن تبيّن "عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء" الثلاثاء.
وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم بعد غد الخميس الموافق 23 مارس/ آذار 2023هو أول أيام شهر رمضان لعام 1444 هجريا.
وهنأ لاعبون في الدوري الانكليزي المسلمين حول العالم بحلول شهر رمضان:
كما أعلنت لجنة ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك في ديوان الوقف السني العراقي مساء اليوم الثلاثاء أن بعد غد الخميس هو غرة شهر رمضان. ولم تعلن بعد المرجعية الشيعية العليا في العراق تحديد غرة شهر رمضان المبارك.
وأعلنت أيضا وزارة الاوقاف السورية اليوم الثلاثاء بعد غدٍ الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك.
وفي الكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضانلهذه الليلة وعليه يكون يوم غد الأربعاء المتمم لشهر شعبان وبعد غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، أن غدا الأربعاء، هو المتمم لشهر شعبان، وأن الخميس الموافق 23 آذار/ مارس 2023 هو أول أيام شهر رمضان المبارك في قطر.
وقال مفتي لبنان عبد اللطيف دريان في بيان: "لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وعليه فإنَّ يوم غدٍ الأربعاء هو اليوم المكمِّل لعدة شهر شعبان ثلاثين يوماً، ويكون يوم الخميس الواقع في 23 آذار/ مارس هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444.
وفي الأردن أعلنت السلطات أن المملكة ستتحرى هلال شهر رمضان لهذا العام بعد غروب شمس يوم الأربعاء.
وأعلن الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية اليوم الثلاثاء أن يوم الخميس القادم هو أول أيام شهر رمضانالمبارك لهذا العام.
كما أعلنت وزارة الأوقاف في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، وأن الخميس هو أول أيام شهر رمضان.
كذلك أعلنت الإمارات وإيران أن الخميس هو أول أيام شهر رمضان.
ص.ش/ف.ي (أ ف ب، رويترز، د ب أ)
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بالصور.. أطباق تزين الموائد الرمضانية
الحريرة
يقال إن أصلها يعود إلى الأندلس وتشهد رواجا كبيرا كأول وجبة عند الإفطار في المغرب وغرب الجزائر. مكوناتها الأساسية الحمص والعدس ولحم البقر أو الغنم والطماطم والقسبر ومزيج من التوابل يعرف في المنطقة المغاربية برأس الحانوت.
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بالصور.. أطباق تزين الموائد الرمضانية
طبق التمر
يفطر الكثير من الصائمين بحبة تمر، اتباعا لسنة تعود للنبي محمد، مما يزيد من استهلاك هذه الثمرة حتى في البلدان التي لا تعرفها تقليديا كجنوب شرق آسيا وأوروبا. يتمتع التمر بنسبة عالية من الفيتامينات والأملاح المعدنية وتساهم نسبة السكريات فيه التي تصل 66 في المائة في رفع مستوى السكر في الدم المتدني جراء الامتناع عن الأكل والشرب.
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بالصور.. أطباق تزين الموائد الرمضانية
البوراك
أكلة خاصة بالمطبخ العثماني لا يستغنى عنها على موائد الإفطار في تونس وشرق الجزائر. تحشى أوراق البوراك أو البريك بالبطاطا واللحم المفروم والجبن والبيض، ويمكن استبدال اللحم بالجمبري أو سمك التونة. وبعد لف الأوراق إلى مثلثات أو أصابع تقلى في الزيت حتى يصبح لونها ذهبيا. شهية طيبة!
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بالصور.. أطباق تزين الموائد الرمضانية
القطايف
القطايف من الحلويات العربية الشهيرة والتي تعتبر ملازمة لشهر رمضان. وتنتشر في بلاد الشام بشكل رئيسي. وهي عبارة عن عجينة يتم خبزها، ثم حشوها بالقشطة أو الجبنة أو الجوز. ثم يتم قليها أو تؤكل بدون قلي. وأخيرا يضاف لها القطر.
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بالصور.. أطباق تزين الموائد الرمضانية
الزلابيا
تتمتع هذه القنبلة السكرية بشعبية كبيرة في رمضان من المحيط إلى الخليج، بل وحتى في جزر المحيط الهندي والهند والهيمالايا حيث تسملى جاليبي. طريقة تحضيرها سهلة، إذ تقوم في الأساس على إعداد عجينة الطحين أو السميد التي تنكه بالهيل أو الفانيلا ثم تقلى في الزيت وتغطس في ماء السكر أو العسل.
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بالصور.. أطباق تزين الموائد الرمضانية
شراب التمر الهندي
لتحضير الشراب يغلى التمر الهندي في الماء ثم ينكه بماء الورد ويحلى بكميات هائلة من السكر. التمر الهندي غني بمضادات الأكسدة ويساعد على الهضم. خاصية مهمة جدا لمقاومة التخمة في ليالي رمضان.
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بالصور.. أطباق تزين الموائد الرمضانية
فتوش
تتمتع الوجبة بشعبية كبيرة في بلاد الشام خاصة في رمضان. يعود اسم الوجبة إلى فتات الخبز المحمص الذي يضاف إلى سلطة تصنع من الخيار والطماطم والخس والبقدونس.
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بالصور.. أطباق تزين الموائد الرمضانية
الخشاف
مشروب خاص برمضان في مصر وبلاد الشام يقال أن أصوله عثمانية. يعتمد في تحضيره تقليديا على الفواكه الجافة كالبرقوق والمشمش والزبيب والتمر، بالإضافة للمكسرات وماء الزهر وماء الورد. يساعد بفضل الكمية الكبيرة من الألياف المتوفرة فيه على الهضم.
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بالصور.. أطباق تزين الموائد الرمضانية
الهريس
أكلة شائعة جدا في دول شبه الجزيرة العربية، لكنها تعرف رواجا كبيرا أيضا في أرمينيا والهند. وصفتها الأساسية معروفة منذ القرن العاشر وتعتمد على القمح المهروس والسمن ولحم الغنم أو الدجاج. وتوجد أيضا وصفات حلوة للهريس خالية من اللحوم.
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بالصور.. أطباق تزين الموائد الرمضانية
الكنافة
مسك الختام مع طبق الكنافة الذي يعقب الإفطار ويكون حاضراً في ليالي رمضان. وقد انتشر في الأردن ومصر والعديد من الدول العربية لكن اسمها ظل مرتبطا باسم مدينة نابلس. تُحضر الكنافة مما يعرف بعجينة الكنافة التي تباع على شكل خيوط بعد فرمها وخلطها بالسمن والجبنة المحلاة (الخالية من الملح) وماء السكر المعروف في بلاد الشام بالقطر وكمية من الفستق الحلبي المفروم التي ترش فوق الكنافة قبل تناولها ساخنة.