 السعودية وإيران.. ماذا سيربح الشرق الأوسط من مصالحة الخصمين؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 30.04.2021

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سياسة واقتصاد

السعودية وإيران.. ماذا سيربح الشرق الأوسط من مصالحة الخصمين؟

الصلح بين السعودية وإيران سيشكل ضربة قاصمة للنزاعات المشتعلة في أكثر من دولة بالشرق الأوسط، وسيخفف كثيرا من حدة التقاطب الشيعي-السني. لكن هل سيتحقق فعلا؟ وهل الجلوس للتفاوض الحل الوحيد لمصالحة من خاضا حروبا بالوكالة؟

السعودية- إيران

الصلح بين السعودية وإيران سيشكل ضربة قاصمة للنزاعات المشتعلة في الشرق الأوسط

تصالح مع قطر، تبادل رسائل ودية مع تركيا، والآن غزل متبادل مع إيران. يظهر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في مرحلة جديدة من العلاقة مع جيرانه والقوى الإقليمية، عنوانها تقليل التوتر والبحث عن المصالح المشتركة. الأمر يتعلق هذه المرة بقوتين إسلاميتين وقفتا على طرف النقيض وتبادلا عبارات العداء ودارت بينهما حروب بالوكالة في أكثر من بلد، ما يجعل إمكانية الصلح بينهما حدثًا لا يمر مرور الكرام.

كان تصريحًا لافتًا من محمد بن سلمان عندما قال في مقابلة صحفية "إيران دولة جارة، وكل ما نطمح له أن تكون لدينا علاقة طيبة ومميزة معها"، ثم أضاف: "نريد أن تكون إيران مزدهرة، لدينا مصالح معها ولديهم مصالح معنا"، رغم أنه استدرك القول بوجود "تصرفات سلبية لإيران في البرنامج النووي والصواريخ الباليستية ودعم ميليشيات خارجة عن القانون"، في إشارته للحوثيين، لكنه مع ذلك استطرد بأنه يتم العمل لإيجاد حلول للإشكاليات وتجاوزها.

تصريحات بن سلمان أكدت ما نقلته صحيفة الفاينانشال تايمز قبل أيام عندما ذكرت أن "مسؤولين سعوديين وإيرانيين كبار أجروا محادثات مباشرة في محاولة لإصلاح العلاقات"، وأن الجولة الأولى من المحادثات جرت في بغداد يوم التاسع من أبريل/نيسان.

"واضح أن الاجتماعات التي جرت في بغداد كانت إيجابية وتعبر عن رغبة الطرفين في كسر الحواجز بينهما" يقول المحلل اللبناني أمين قمورية لـ DWعربية. الرد الإيراني على تصريحات بن سلمان جاء ليؤكد حسن النية، إذ صرحت الخارجية الإيرانية بأن الطرفين يمكنهما "وضع خلافاتهما السابقة جانبًا وبدء فصل جديد من التفاعل والتعاون من خلال الحوار البناء".

هل هناك إمكانية حقيقية للصلح؟

قُطعت شعرة معاوية بين الطرفين عام 2016 عندما أعلنت الرياض قطع علاقاتها مع طهران بعد هجوم متظاهرين على السفارة السعودية في العاصمة الإيرانية ردًا على إعدام الرياض لرجل الدين الشيعي المعارض نمر باقر النمر.

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مسائية DW: بن سلمان يطمح لعلاقة "مميزة" مع طهران.. أي آفاق مرتقبة؟

يعود الخلاف الكبير إلى التوجه الديني بين مملكة سعودية تتزعم الإسلام السني وجمهورية إيرانية تتزعم الإسلام الشيعي، خصوصا منذ اتباعهما استراتيجية نشر نمط التدين السائد فيهما. احتك الطرفان أكثر من مرة مؤخرًا، منذ أحداث الربيع العربي إلى الدعم الإيراني للمتمردين الحوثيين، وما تعتبره السعودية تشجيعًا إيرانيًا للحركات الشيعية في الخليج، ووصل التوتر حد اتهام طهران للرياض بمنع الإيرانيين من أداء الفريضة.

لذلك هناك من يرى أن الصلح صعب بسبب هذه الخلافات العميقة. جاسم محمد، باحث في الأمن الدولي والإرهاب، يرى أنه "من الصعب جدًا أن تتحول العلاقة ما بين السعودية وإيران من الخصومة إلى الصداقة"، لأن المشكلة حسب قوله "لا تتحدد بالاختلاف في المصالح السياسية والاقتصادية بقدر ما يمكن وصفه بصراع إيديولوجي بينهما"، متحدثا لـDW عربية عن أن هناك "تسابقًا كبيرًا على النفوذ والسيطرة بينهما، خصوصًا منذ تراجع دول في المنطقة كالعراق".

لغة المصالح أقوى

ومع ذلك فلغة المصالح تجبر الفرقاء على التقارب، خصوصًا عندما يتبين أن الإمعان في العداء يعود سلبًا على البلدين. الظرفية الحالية تختلف كثيرًا مع وجود رئيس أمريكي، هو جو بايدن، يدفع نحو تحقيق تقدم في الملف النووي عكس سلفه دونالد ترامب الذي كان يحرّض دول المنطقة أكثر على مقاطعة إيران. يتحدث جاسم هنا عن أن إدارة بايدن تظهر كما لو أنها تخلت عن حلفائها في الخليج، بالتوازي مع الرهان على مهادنة ايران.

دفع الرئيس الإيراني حسن روحاني  في آخر أسابيع ولايته نحو إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة حتى ينهي صداع رأس حقيقي عانت منه بلاده سياسيا واقتصاديا. ويرى قمورية أن التقدم الحاصل في الملف النووي الإيراني جعل السعودية تفكر في تلطيف الأجواء حتى لا تجد نفسها خارج الاتفاق.

حسن روحاني في زيارة لمنشآة نووية

حسن روحاني يدفع في آخر أسابيع ولايته نحو إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة

مختارات

وضعت الحرب الإلكترونية على تويتر بين دول السعودية والإمارات ومصر والبحرين ودولة قطر أوزارها، إذ تراجعت تغريدات تبادل الهجوم منذ إعلان المصالحة، سواء منها تغريدات الإعلام أو المستخدمين العاديين أو حتى الحسابات الآلية!

تثير إقامة حفلات فنية في السعودية جدلاً واسعاً بين مؤيد ومستنكر، وتثور تساؤلات كثيرة حول الغاية منها، خصوصا وأنها تأتي وسط اتهامات للمملكة بانتهاكات لحقوق الإنسان، فما الغرض من هذا "الانفتاح" المفاجئ للمملكة المحافظة؟

منذ 3 سنوات تقريبا يعيش المجتمع السعودي انفتاحا اجتماعيا متسارعا بعد أن أطلق الأمير محمد بن سلمان العنان لإقامة الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية وسُمح الاختلاط بين الجنسين، امر رحب به الكثيرون لكنه يثير غضب المحافظين.

بعد أيام من طرح الرياض مبادرة جديدة لإنهاء الحرب في اليمن، الحوثيون يستهدفون مجددا منشآت آرامكو، والسعودية تتوعد وتتعهد بحماية صادرات النفط.

لكن أكبر سبب للتقارب المحتمل بين الخصمين، هو حرب اليمن حسب قول قمورية: "الحرب صارت عبئًا على السعودية خصوصًا مع استمرار التهديد الحوثي على حدودها والضغط الأمريكي عليها لوقف إطلاق النار. الرياض تأكدت أنه من المستحيل حلّ هذه الحرب عسكريًا".

ويضيف قمورية أن مجيء بايدن وضع ضغوطًا كبيرة على الرياض خصوصًا مع إثارة إدارته لقضية مقتل جمال خاشقجي، ما جعل محمد بن سلمان يفكر في تقديم تنازلات وإعادة ترتيب المواقف، خصوصًا أن الدور الإقليمي للسعودية بين القوى الإسلامية تراجع في السنوات الأخيرة لصالح إيران وتركيا.

إيران بدورها تحتاج للمصالحة، إذ تدرك أن علاقة مثمرة مع السعودية تعني علاقات أفضل مع المحيط العربي. نجحت إيران في مخططاتها الإقليمية كاستمرار نظام الأسد وسيطرة الحوثيين على صنعاء وتقوي نفوذها في العراق ولبنان، لكن ذلك أتى بتكلفة باهظة ضاعفت من أعدائها في المنطقة وفاقم من التوتر مع الولايات المتحدة.

"السعودية تريد انسحابًا من اليمن يحفظ ماء الوجه، وايران تريد رفع العقوبات الاميركية والعودة الى الاتفاق النووي" يتحدث جاسم عن مصلحة الطرفين، مبرزًا أن زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف للعراق، يبعث برسالة أن طهران تريد اعتماد الدبلوماسية بدل سياسة الميدان، وإن كان هذا التوجه مرحلي وليس استراتيجيًا وفق قوله.

التقارب يساهم في الاستقرار

بعد المصالحة السعودية- القطرية، وإشارات المصالحة المصرية-التركية، والتطبيع بين بلدان عربية وإسرائيل، يظهر الوضع في الشرق الأوسط أقل توترًا ممّا كان عليه في السنوات السابقة. ويشير جاسم محمد إلى أن الطرفين لديهما حضور بشكل مباشر أو غير مباشر في كافة الصراعات الإقليمية وأيّ مصالحة ستكون بالتأكيد إيجابية.

المتظاهرون في لبنان

يمكن للتقارب السعودي-الإيراني أن يخفّف حدة الأزمة في لبنان

يقول قمورية إن أكبر ملف سيتأثر إيجابيًا هو الملف اليمني، ويمكن للصلح بين الجانبين أن يدفع إلى إنهاء الحرب بشكل سلمي. الملف الثاني حسب قمورية هو اللبناني، إذ يمكن للجانبين المساهمة في حلّ الأزمة السياسية (توجد قوى سياسية في البلد موالية لواحد من الطرفين وهناك من يأتمر بأوامره كحزب الله)، ويمكن للتأثير أن يصل حد ّ الأزمة السورية وكذلك الوضع في العراق وفق تأكيدات المحلل.

كما سيربح العالم الإسلامي من هذا الصلح تخفيف التقاطب السني-الشيعي الذي كان أحد أسباب احتدام المعارك في سوريا وتردي الوضع الأمني في العراق واندلاع الأزمة اليمنية. لكن ذلك رهين بصعود أجيال جديدة في الدولتين تتخلى أو تقلل من حدة المشاريع القائمة على المذهب.

تظهر الصورة أكثر وردية في السعودية التي شرعت منذ مدة في التخلص من العباءة الوهابية المتشددة في إطار رؤية محمد بن سلمان، بينما لم تقدم إيران إشارات إيجابية كثيرة في هذا الصدد، ما قد يجعل تخفيف النزاعات السياسية بين القوتين الإسلاميين على كف عفريت ما لم يكن المدخل لذلك دينيًا كذلك.

إسماعيل عزام/و.ب

  • Kanadische Außenministerin Chrystia Freeland (picture alliance/AP/G. Robins/The Canadian Press)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    الأزمة بين مونتريال والرياض

    االأزمة بين السعودية وكندا هي أحدث الأزمات الدبلوماسية في عهد محمد بن سلمان والتي بدأت بسبب انتقادات وجهتها السفارة الكندية للمملكة بشأن حقوق الإنسان، وذلك على خلفية اعتقال نشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة في السعودية، ومن بينهم الناشطة سمر بدوي. الأمر الذي اعتبرته السعودية تدخلاً في شؤونها الداخلية واتخذت قرارات تصعيدية تجاه كندا مست الطلاب السعوديين الدراسين هناك والمرضى والرحلات الجوية.

  • Saudi-Arabien Außenminister Sigmar Gabriel & Abdel bin Ahmed Al-Jubeir in Dschidda (picture-alliance/dpa/G. Fischer)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    سحب السفير السعودي من برلين

    في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي 2017، استدعت السعودية سفيرها في برلين، عندما انتقد وزير الخارجية آنذاك زيغمار غابريل السياسة الخارجية السعودية تجاه كل من لبنان واليمن. وبعدها قامت الرياض بسحب سفيرها من ألمانيا، ولم يتم إرجاعه لحد الآن، بالرغم من إبداء الحكومة الألمانية حينها رغبتها في عودة السفير السعودي إلى برلين، كما عبّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية عن أملها في العمل على تحسين علاقات الجانبين.

  • Katar Doha Scheich Tamim bin Hamad Al Thani (picture-alliance/AP Photo/O. Faisal)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    الأزمة مع قطر بتهمة دعم الإرهاب

    بدأت الأزمة مع قطر قبل أكثر من عام عندما أطلقت فضائيات ومواقع إماراتية وسعودية هجوماً كاسحاً على الدوحة متهمة إياها بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة ودعم جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها مصر والسعودية والإمارات والبحرين تنظيماً إرهابياً. على إثر ذلك قطعت الدول الأربعة علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/ يونيو 2017، وشنت حملة حصار عليها لاتزال مستمرة. من جهتها نفت قطر دعم أي تنظيم متطرف.

  • Frankreich Macron Treffen mit Libanons Premier Hariri (picture-alliance/ MAXPPP/ Z. Kamil)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    الخلاف مع لبنان بسبب الحريري

    الأزمة مع لبنان بدأت إثر اعلان رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته المفاجئة من الرياض، وظهر التصعيد بعد إقرار الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بتعرض رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري للاحتجاز هناك في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، ما أدى إلى نشوب توتر في العلاقات بين البلدين. من جهته نفى الحريري والرياض احتجازه في السعودية رغما عنه. وبعد تدخل دولي شارك فيه ماكرون غادر الحريري المملكة وعدل عن استقالته.

  • Iran - Botschaft Saudi-Arabien (Reuters/M. Ghasemi)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    بين طهران والرياض أكثر من خلاف

    الأزمة السعودية مع إيران وصلت إلى أشدها بعد أن قام محتجون في طهران باقتحام مبنى السفارة السعودية احتجاجاً على قيام المملكة بإعدام الزعيم الشيعي البارز نمر باقر النمر . ويذكر أنه قد تم اضرام النار في أجزاء من مبنى السفارة وتدمير أجزاء أخرى في الهجوم عليها، وهو الأمر الذي أدى إلى القبض على خمسين شخصاً من جانب السلطات الإيرانية، ودفع السعودية مطلع عام 2016 إلى قطع علاقاتها مع إيران.

  • Türkei, Saudi-Arabien, Flaggen

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    تركيا والخلاف حول زعامة العالم الإسلامي

    بالرغم من تاريخ العلاقات التركية السعودية التي تميزت في كثير من الأحيان بتعاون اقتصادي وتعاون عسكري، إلا أن تصريحات بن سلمان بشأن تركيا كشفت النقاب عن خلافات جوهرية بين البلدين. ومما جاء في هذه التصريحات أنه "يوجد ثالوث من الشر، يضم تركيا وإيران والجماعات الإرهابية". كما أوضح أن "تركيا تريد الخلافة وفرض نظامها على المنطقة، بينما تريد إيران تصدير الثورة ".

  • Ägypten Treffen König Salman Abdel al-Sisi (picture-alliance/AA/Egypt Presidency)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    الخلاف مع مصر تسبب بعقوبة نفطية

    قبل تعيين محمد بن سلمان ولياً للعهد، عرفت العلاقات السعودية المصرية توتراً منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وذلك عقب تصويت القاهرة في مجلس الأمن لصالح مشروع قرار روسي لم يتم تمريره متعلق بمدينة حلب. كما وقعت مصر والمملكة اتفاقية تؤول بموجبها ملكية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر إلى الرياض، تبعتها احتجاجات مصرية. وكان الرد السعودي وقف تزويد القاهرة بشحنات شهرية من منتجات بترولية.

  • Margot Wallstroem 30.10.2014 (Reuters/TT News Agency/Annika AF Klercker)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    السويد تتهم الرياض بأساليب القرون الوسطى

    في آذار/ مارس 2015 استدعت الرياض سفيرها في ستوكهولم بسبب انتقادات وجهتها وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم لسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان، وخصت بالذكر منها القيود المفروضة على النساء ووصف حكم القضاء السعودي بجلد المدون السعودي المعارض رائف بدوي بأنه من "أساليب القرون الوسطى". إعداد: إيمان ملوك