السعودية ـ ضبط وافد "امتهن" إجراء عمليات تجميل للإبل لرفع أسعارها

اعتقلت الشرطة السعودية في المنطقة الشرقية وافدا مصري الجنسية، "امتهن القيام بعمليات تجميلية للإبل من شأنها تعديل مواصفاتها الخلقية لغرض زيادة قيمتها عند البيع"، وفقا بيان أصدره الأمن العام السعودي.

ونقل البيان عن المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، المقدم محمد الشهري، بأنه بالتعاون مع نادي الإبل، ووفق المتابعة الأمنية للمخالفات وضبط مرتكبيها، أسفرت إجراءات الاستدلال في شرطة محافظة الأحساء، بالتنسيق مع شرطة منطقة الرياض، عن تحديد هوية وافد زائر من الجنسية المصرية في العقد الرابع من العمر.

وذكر المقدم الشهري أنه تم ضبط بعض الأدوات والمستحضرات التي تستخدم في مثل هذه العمليات، واتخذت بحق المقبوض عليه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى الجهة المختصة.

ف.ي