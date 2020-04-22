السعودية ـ تقليص أعداد الحجاج يحرم المملكة من إيرادات ضخمة

كانت المدينة المقدّسة لدى المسلمين التي تضم المسجد الحرام والكعبة، تعج بالحياة قبل بدء تفشي الفيروس. لكن المواقع الدينية أصبحت شبه فارغة، وخيام الحجاجمهجورة والفنادق شاغرة. والحد من المناسك التي تدر نحو 12 مليار دولار سنويا، يضرب في الصميم اقتصاد المدينة التي يبلغ عدد سكّانها نحو مليوني نسمة، وكذلك اقتصاد المملكة الغنية بالنفط وهو الأكبر في المنطقة.

وولّدت طفرة البناء في السنوات الأخيرة مجموعة من مراكز التسوق والشقق والفنادق الفاخرة، بعضها يطل على الكعبة، لكنها أصبحت فارغة من زوارها الآتين من مختلف أنحاء العالم بسبب المخاوف من الفيروس.

جائحة كورونا ضربت عمق الاقتصاد

وتلحق الإجراءات الهادفة للحماية من الفيروس خسائر بالشركات التي تعتمد على الحج وتشمل مئات الآلاف من الوظائف، من وكلاء السفر إلى الحلاقين في الشوارع ومحاجر بيع الهدايا والمطاعم. وتحدث كثيرون عن عمليات تسريح للعمال على نطاق واسع، أو تخفيض في الرواتب أو تأخيرها.

وقال أحمد عطية (39 عاما) المصري الذي يعمل لصالح شركة سفريات في مكة لوكالة فرانس برس "صفر مبيعات، صفر إيرادات (...) لم نعتد على رؤية مكة فارغة". وأضاف أن "للأمر عواقب وخيمة" على المدينة.

وليس سكان مكة وحدهم من يعانون. فالحجاج الذين ينفق بعضهم مدخراتهم لزيارة الكعبة اضطروا كذلك لإلغاء رحلاتهم ما تسبّب بمصاعب كبيرة لدى منظّمي رحلات الحج في العالم.

مشاهدة الفيديو 02:00 شارك السعودية تحد من عدد الحجاج إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3eEeq السعودية تسمح لأعداد محدودة بالحج

في قرار حساسٍ سياسيا ودينيا، قالت السعودية إنها لن تسمح إلا لحوالي ألف شخص من المقيمين فيها بأداء الفريضة في الأيام الاخيرة من تموز/يوليو، مقارنة بنحو 2.5 مليون شخص في 2019.

وذكر مسؤول من جنوب آسيا على تواصل مع سلطات الحج "سيكون حدثا رمزيا، صور فوتوغرافية تسمح للمملكة بأن تقول انها لم تلغ الحج كما توقّع كثيرون".

وأكّدت السعودية أن الحجاج سيكونون من جنسيات مختلفة، لكنّ عملية الاختيار لن تكون مسألة سهلة فيما قد تكون الأولوية لسكان مكة المكرمة. وقال السعودي مروان عبد الرحمن المقيم في مكة "ذهبت إلى الحج من قبل وآمل أن أذهب هذا العام، إن شاء الله سأكون بين أوائل الحجاج".

انكماش اقتصادي بنسبة 6.8 بالمئة

والحجّ يعدّ من أكبر التجمعات البشرية سنويا في العالم. وقد يشكّل أداء هذه الفريضة بؤرة رئيسية محتملة لانتشار العدوى مع تدفق ملايين الحجاج على المواقع الدينية المزدحمة. وسجّلت السعودية إصابة أكثر من 170 ألف شخص بالفيروس، توفّي منهم 1428 وتماثل للشفاء أكثر من 117 ألفا.

ويرى محلّلون أنّ الحد من الأعداد، وإن كان ضروريا، سيعمّق المصاعب الاقتصادية للمملكة. فالقرار يتزامن مع التراجع الحاد في أسعار النفط والخسائر الناجمة عن إجراءات الحماية من الفيروس وبينها إغلاق المطارات وفرض حظر تجوّل دام لأسابيع، ما دفع إلى اعتماد استراتيجية تقوم على التقشف وزيادة الضريبة على القيمة المضافة من 5 إلى 15 بالمئة وخفض مخصّصات موظّفي الخدمة المدنية.

وقال ريتشارد روبنسون الخبير في شؤون الشرق الأوسط في شركة "أكسفورد أناليتيكا" الاستشارية لفرانس برس إن قرار الحد من أعداد الحجاج "يضاعف الصعوبات الاقتصادية التي تواجه السعودية".

والأربعاء توقّع صندوق النقد الدولي أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي للسعودية بنسبة 6.8 بالمئة هذا العام، في أسوأ أداء له منذ ثمانينات القرن الماضي.

تعثر المشاريع العقارية

ووفقا لمصدر وموظفين اشتكوا على وسائل التواصل الاجتماعي، أخرّت مجموعة بن لادن السعودية المعروفة بتطويرها المشاريع الضخمة بما في ذلك الأماكن المقدسة، دفع مجموعات من الرواتب لآلاف العمال في الأشهر الأخيرة.

مناسك الحج في مكة.. أكبر تجمع بشري سنوي في العالم! هدف الملايين.. مكة أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن ما يقارب 2.5 مليون حاج وصلوا إلى مكة لأداء مناسك الحج لهذا العام. على مدار خمسة أيام، يتبع الحجاج مناسك الحج المأخوذة عن نبي الإسلام محمد قبل حوالي 1400 عام. ويصلي المسلمون دائماً حول الكعبة في المسجد الحرام من كل الجهات ويتوجهون إليها من بلدانهم.

مناسك الحج في مكة.. أكبر تجمع بشري سنوي في العالم! الكعبة.. قلب الإسلام يطوف آلاف الحجاج حول الكعبة - التي تعتبر أقدس مزار للإسلام- بعكس اتجاه عقارب الساعة سبع مرات. ويميل الحجاج بحيث يكون القلب أقرب إلى مركز الجذب "الكعبة" كجزء من الطقوس.

مناسك الحج في مكة.. أكبر تجمع بشري سنوي في العالم! حدث عالمي حقاً الحج من أكثر التجمعات تنوعاً في العالم. ففقط مئات الآلاف من أكثر من مليوني حاج هم من المملكة العربية السعودية. والبقية من مختلف أنحاء العالم. وتجنباً لأي خطر على السلامة، حثت السلطات السعودية الحجاج على عدم مناقشة السياسة أو القضايا المثيرة للخلاف والتركيز على العبادة فقط.

مناسك الحج في مكة.. أكبر تجمع بشري سنوي في العالم! مدينة خيام للمؤمنين يقضي معظم الحجاج ليل اليوم الأول في مدينة الخيام هذه في منى، والتي من الممكن أن تستوعب 2.6 مليون شخص. ثم يغادرون في اليوم التالي باتجاه جبل عرفات، على بعد حوالي 20 كيلومتراً (12.5 ميلا) شرق مكة. وفيما يمكث الحجاج الأثرياء في الفنادق الفخمة المطلة على الكعبة، يبات معظم الناس في أماكن بسيطة، حتى أن بعضهم قد ينامون على الأرض.

مناسك الحج في مكة.. أكبر تجمع بشري سنوي في العالم! غفران الذنوب بالنسبة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، من المفترض أن يكون الحج حدثاً موحداً، حيث يرتدي الحجاج الذكور ملابس بيضاء بسيطة. وتحج المرأة دون ماكياج، أو طلاء الأظافر أوعطور. يُنظر إلى الحج على أنه فرصة لتعزيز الإيمان والغفران. جميع الحجاج، بغض النظر عن خلفياتهم، يؤدون الطقوس نفسها.

مناسك الحج في مكة.. أكبر تجمع بشري سنوي في العالم! مرة واحدة في العمر كركن من أركان الإسلام الخمسة، من المتوقع أن يقوم جميع المسلمين بفريضة الحج مرة واحدة في حياتهم، إذا كانت أوضاعهم المالية والصحية تسمح بذلك. في العام الماضي، شارك 2.4 مليون شخص في الحج، وفي هذا العام شارك ما يقارب 2.5 مليون حاج. وقد دعا العاهل السعودي سلمان في هذا العام 200 شخص من الناجين وأقارب الضحايا من هجمات المساجد في كرايستشيرش، نيوزيلندا، والتي أسفرت عن مقتل 51 شخصاً للحج. ريم ضوا.



وتداول هؤلاء وسم "تأخير رواتب_بن_لادن" على تويتر في وقت يؤثّر التراجع الاقتصادي على أعمال الشركة التي تولّت مشاريع ضخمة بينها ناطحة السحاب الفندقية المطلّة على المسجد الحرام.

وقال المصدر إنّ الشركة تسعى لاستئجار سلسلة من الطائرات لترحيل العديد من عمّالها المتحدّرين من دول في جنوب آسيا إلى بلدانهم. ولم ترد الشركة على طلب التعليق على هذه المسألة. كما أعاق التباطؤ الاقتصادي خطط المملكة الطموحة لبناء صناعة سياحية من الصفر، وهي واحدة من الخطط الرئيسية لبرنامج "رؤية 2030" لتعزيز الإيرادات غير النفطية التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال روبنسون "حدّدت الحكومة السياحة كمجال رئيسي للنمو في إطار استراتيجية تنويع الاقتصاد، ويمكن أن تؤدي خسارة عائدات الحج إلى تعثّر القطاع من خلال فقدان الاستثمار أو الإفلاس". وكانت المملكة بدأت في إصدار تأشيرات سياحية في أيلول/سبتمبر الماضي لأول مرة.

ورأت كريستين ديوان من معهد دول الخليج العربية في واشنطن أنّه "بينما يتطلّع السعوديون إلى تنويع عائدات السياحة إلى ما هو أبعد من السياحة الدينية، فإن خططهم لا تزال قائمة على الحج". وتابعت أن "عدم حصولها (مناسك الحج) في هذا الوقت مع اضطراب أسواق النفط، يشكّل ضربة".

ح.ز/ و.ب (أ.ف.ب)