 السعودية ـ الانفتاح الاجتماعي يثير حفيظة شريحة المحافظين | أخبار | DW | 31.01.2020

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أخبار

السعودية ـ الانفتاح الاجتماعي يثير حفيظة شريحة المحافظين

منذ 3 سنوات تقريبا يعيش المجتمع السعودي انفتاحا اجتماعيا متسارعا بعد أن أطلق الأمير محمد بن سلمان العنان لإقامة الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية وسُمح الاختلاط بين الجنسين، امر رحب به الكثيرون لكنه يثير غضب المحافظين.

نساء سعوديات يتمتعن بحفلة موسيقية للفنان تامر حسني في الرياض والمحافظون ينفجرون غضبا

النساء السعوديات يتمتعن بحفلة موسيقية للفنان تامر حسني

لاقت سياسة الانفتاح لتي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منذ 2017 ترحيبا واسعا خاصة في صفوف الشباب كما أيدها رجال دين بارزون، لكن تسارع وتيرة الانفتاح وتغيير مشهد المجتمع المحافظ جدا والاختلاط بين الجنسين تثير غضب المحافظين، رغم أنهم لا يجاهرون بغضبهم.

ففي وسط الرياض يعبر المدرس السعودي ابراهيم عن معارضته الانفتاح الاجتماعي "السريع" في بلاده كما يصفه مشيرا الى الحفلات والاختلاط غير المسبوق بين الذكور والاناث الذي تشهده المملكة منذ أشهر، في حين أن شريحة واسعة من السعوديين تؤيد هذه السياسة.

ويقول ابراهيم وهو مدرس لغة عربية يبلغ 55 عاما فضّل ذكر اسمه الأول فقط لوكالة فرانس برس "ما يحدث من حفلات صاخبة واختلاط وتساهل في ملابس النساء بل والسماح لهن بالتدخين علنا لا يجوز في بلاد الحرمين". ويتابع الرجل الطويل وهو أب لخمسة ابناء وهو يهم بالخروج من مسجد في وسط الرياض "كان هناك انحلال مستتر بالبلد. بالطبع كل بلد به انحلال. لكنه الآن بات علنيا".

المجتمع السعودي يمر بمنعطف كبير

وأجرت المملكة تغييرات اجتماعيّة كبيرة وإصلاحات اقتصاديّة يقودها ولي العهد، فسُمح للنساء بقيادة السيارات، وبدخول ملاعب كرة القدم، وأعيد فتح دور السينما وسمح بإقامة حفلات غنائية صاخبة. وهناك غض نظر عن إبقاء المتاجر أبوابها مفتوحة في أوقات الصلاة.

في الوقت ذاته، يبدو وكأن الحظر على الاختلاط بين الرجال والنساء انتهى، إذ يمكن رؤية نساء ورجال جنبا الى جنب في المطاعم والأماكن العامة. ولو أن هذه التغييرات تجري تباعا من دون ضجة أو إعلان مسبق.

انتهاء حقبة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ومن الواضح أنه تم الحد من دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي كانت بمثابة شرطة دينية في البلاد. وبات انتشار عناصرها محدودا بل حتى معدوما ما سمح لبعض النساء بالسير دون عباءة أو غطاء للرأس خصوصا الأجنبيات.

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حريات جديدة للنساء السعوديات

ويقول الرجل الملتحي وهم يهز رأسه مستنكرا فيما كانت فتاتان ترتديان عباءة تكشف عن سروال جينز ضيقة تمران قربه "مشكلتي ليست مع الحرية مشكلتي أنّها حرية بلا ضوابط وبلا قيود" مشيرا الى ان "التغيير يحدث سريعا". ويتابع "سألت علماء دين عما يحدث وقالوا أننا يجب أن نطيع الله ورسوله وأولي الأمر. لذا أنا متقبل الأمر الواقع فهم مسؤولون عنا"، في إشارة للحكومة السعوديّة.

تسارع وتير التغيير يثير القلق

وقال أكثر من خمسة سعوديين تحدثوا لفرانس برس إنهم متحفظون على الانفتاح المصحوب بتغييرات اجتماعية سريعة "تتنافى مع القيم التي نشأنا عليها". ويرى مراجع العقود الحكومية الشاب عبد الرحمن أنه "لم يعد هناك رادع ديني"، مشيرا إلى أن "الحفلات الصاخبة والاختلاط الفجّ بمثابة تجرؤ غير طبيعي على القيم والعادات في السعودية". لكن الشاب البالغ 26 عاما يقبل على مضض بالأمر الواقع، قائلا إن "الكبت بين الشباب لعقود أدى لحدوث تجاوزات مع تطبيق الانفتاح".

مختارات

تثير إقامة حفلات فنية في السعودية جدلاً واسعاً بين مؤيد ومستنكر، وتثور تساؤلات كثيرة حول الغاية منها، خصوصا وأنها تأتي وسط اتهامات للمملكة بانتهاكات لحقوق الإنسان، فما الغرض من هذا "الانفتاح" المفاجئ للمملكة المحافظة؟ (16.07.2019)

بعد إنريك إغليسياس، وياني، وديفيد غيتا وعمرو دياب وماجدة الرومي وغيرهم من نجوم الغناء، تستقبل السعودية هذا الأسبوع ماريا كاري. فهل ستستفيد النساء من هذا الانفتاح؟ وهل هناك انفتاحٌ حقاً في ظل واقع حقوق الإنسان بالبلد؟ (29.01.2019)

وقال مسؤول حكومي فضّل عدم ذكر اسمه لأنه ليس مخول له التصريح إنّ الإصلاحات الأخيرة "يحتاج إليها السعوديون كي يشعروا أنهم يعيشون حياة طبيعية". ورغم مضي الرياض في الإصلاحات إلا أنها في المقابل تواجه اتهامات لاذعة بسبب حملة ضد معارضين بينهم مثقفون بارزون وناشطات.

واستضافت الرياض نهاية العام الفائت مهرجان "ميدل بيست" الذي اعتبر أكبر حفل تستضيفه المملكة التي لطالما اعتبرت متشدّدة في تطبيقها للشريعة الاسلامية. وعلى غرار مهرجان وودستوك الشهير، ضجت الموسيقى لساعات متواصلة خلال ثلاثة أيام في أرجاء الموقع الذي بني خصيصا للحفل في الصحراء قرب الرياض، ورقصت نساء بعضهن دون عباءاتهن وأغطية رؤوسهنّ، مع الرجال في الهواء الطلق.

كما أقيمت حفلات غنائية عربية وغربية في عدة مدن أخرى شهدت حضور جمهور مختلط في شكل غير مسبوق. وقال موظف حكوميّ فضّل عدم ذكر اسمه "أرفض أن يذهب ابنائي لهذه الحفلات. طلبوا مني ورفضت". ويتابع الأب لأربعة مراهقين بينهم ابنتان "لا أعلم إذا كانوا يذهبون دون علمي أمّ لا فكل شيء بات ممكنا".

ويؤكد الرجل البالغ 47 عاما وهو يحتسي قهوته العربية في مطعم خارج الرياض "المشكلة ليست في التغيير. المشكلة أنّه لم يحدث في شكل تدريجي. حدث بشكل مفاجئ وسريع". وحتى بين بعض الشباب، لا يجد البعض التغيير مستساغا.

وتعتبر الطالبة منار سلطان 21 عاما التي ارتدت عباءة سوداء اثناء تواجدها في مدينة ملاهي في الرياض أن "الانفتاح حدث في شكل مزعج وصادم وبدون تمهيد. انتقلنا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار في غمضة عين".

غضب المحافظين واعتداءات المتطرفين

ونشرت تقارير صحافية في الإعلام المحلي خلال الأشهر الأخيرة تقارير حول حرق سيارات نساء في عدد من مدن المملكة، وقد اتهم بعضهن رجالا بحرق السيارات احتجاجا على مبدأ قيادة المرأة للسيارات. وأبلغ ناشطون مؤخرا عن توقيف رجل الدين عمر المقبل بعد انتقاده للهيئة العامة للترفيه لقيامها "بمسح الهوية الأصلية للمجتمع السعودي".

وتسعى المملكة الى جذب نحو مئة مليون سائح في السنوات المقبلة، وهو ما يثير مخاوف لدى البعض من تطبيق مزيد من الانفتاح لتلبية رغبات الزائرين. 

وفي ما بدا مبادرة لطمأنة المتحفظين، أعلنت السلطات نهاية الشهر الفائت توقيف أكثر من 200 شخص، بينهم عشرات النساء، وأصدرت عقوبات بحقهم على خلفية ارتداء "ملابس غير لائقة" والقيام بمخالفات "خادشة للحياء" في الرياض، حسب التعبير الرسمي.

وقال دبلوماسي أجنبي يعيش في الرياض منذ أكثر من ست سنوات إنّ "هناك تغييرا هائلا لكنّه هش وحساس للغاية". وتابع "كثير من الناس يدعمونه وكثيرون يعارضونه. المعضلة إذا حدث صدام بينهما".

ح.ع.ح/ع.ج.م(أ.ف.ب)

  • Saudi Arabien Pilger (Getty Images/AFP)

    مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية

    التأسيس الديني للسعودية

    يعود التأثير الواضح للدين على السياسة في تاريخ السعودية إلى الدولة السعودية الأولى، حيث تحالف أمير الدرعية (التي كانت بداية تأسيس الدولة السعودية الأولى) محمد آل سعود مع محمد بن عبدالوهاب، مؤسس "الوهابية"، لبسط السيطرة على الجزيرة العربية، حيث اتفقا معاً على نشر الدعوة سياسيا ودينيا.

  • Saudi-Arabien Kamel-Korps (picture-alliance/dpa)

    مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية

    الدولة السعودية الثانية

    بعد تدمير الدرعية بأوامر من العثمانيين، اجتمعت القبائل مرة أخرى حول الفكر الوهابي، واستطاع تركي بن عبدالله، حفيد محمد آل سعود، أن يؤسس إمارة نجد التي تسمى بـ"الدولة السعودية الثانية"، وذلك بعد أن عاد حفيد أبن عبد الوهاب من المنفى وهو (عبد الرحمن بن حسن آل شيخ) ليدعو القبائل إلى العودة إلى "الإسلام الأصيل".

  • Abd al-Aziz ibn Saud (Saudi National Museum)

    مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية

    الدولة السعودية الثالثة

    بعد سقوط الدولة السعودية الثانية على أيدي العثمانيين، بقي الفكر الوهابي يجذب الكثيرين في الجزيرة العربية، حتى قامت الدولة السعودية الثالثة بعد ضعف الخلافة العثمانية. وكان ذلك نتيجة تحالف مؤسس المملكة الثالثة عبدالعزيز آل سعود مع الوهابيين.

  • Saudi Arabien Pipeline (Getty Images/Evans/Three Lions)

    مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية

    تراجع للوهابيين أمام النفط

    كان الملك عبدالعزيز يسعى لإقامة دولة قائمة على تحالفات دولية، لكن الوهابيين عارضوا إحدى اتفاقياته مع شركة أمريكية للتنقيب على النفط لأنها –بحسب رأيهم- ستؤدي إلى دخول غير المسلمين فواجههم الملك عسكرياً في معركة السبلة في 29 آذار/مارس عام 1929 فهزمهم وسجن قائدهم.

  • Saudi Arabien Plakat Saudi religious police (picture alliance/dpa7AP Photo)

    مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية

    تأسيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

    طاوع الملك عبدالعزيز الوهابيين حيث كان يخشى من قوتهم فأنشأ لهم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي تعرف أيضاً باسم "المطاوعة"، حيث نشطت في تبليغ الدعوة الوهابية بأكثر من عشرة آلاف مركز ومئات آلاف الموظفين.

  • Mekka Besetzung Moschee November 1979 (AFP/Getty Images)

    مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية

    جهيمان العتيبي

    اقتحم جهيمان العتيبي الذي كان عضواً سابقاً في الحرس السعودي المسجد الحرام مع أتباعه وحاول السيطرة عليه، وفقاً للرواية السعودية الرسمية، لكنه استسلم بعد مقتل بعض أتباعه وأعدم بعد ذلك. يعتبر البعض أن حركة التطرف في السعودية بدأت بعد حركة جهيمان، كالمحلل السياسي السعودي عبدالمجيد الجلّال.

  • Golfkrise - USA-Soldat spricht mit Beduinen (picture-alliance/dpa)

    مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية

    حرب الخليج الثانية

    أدى قدوم القوات الأمريكية لتحرير الكويت عام 1990 لإعادة تشكيل التيار السلفي في السعودية بسبب السخط على قدوم "قوات احتلال" غير مسلمة لبلد مسلم، فانضم آلاف السعوديين للجماعات الإسلامية وتأثروا بها، وساهم السعوديون الذين كانوا يقاتلون في أفغانستان بتكوين نواة للجهاد السلفي في السعودية وفي المنطقة.

  • Mohammed bin Naif (Imago)

    مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية

    تغيير الجيل الملكي

    تعاقب أبناء الملك عبدالعزيز، مؤسس المملكة، على استلام الحكم منذ عام 1953 واحداً تلو الآخر. لكن الملك سلمان قام بعد توليه السلطة بتغيير هذه المتوالية مانحاً ولاية العهد للجيل الثاني من أبناء الملك عبدالعزيز، حيث استلمها الأمير محمد بن نايف، وبذلك فقد تم نقل ولاية العهد إلى الجيل التالي.

  • Kronprinz Mohammed bin Salman (picture-alliance/AP Photo/Saudi Press Agency)

    مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية

    "ثورة" الجيل الثالث

    في حزيران 2017 حدث تغيير كبير في البيت السعودي بإعفاء ولي العهد الأمير محمد بن نايف من منصبه وتصعيد الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد ليحل محله، وتعهد بن سلمان بقيادة مملكة معتدلة ومتحررة من الأفكار المتشددة.

  • Saudi Arabien - Kronprinz Mohammed bin Salman bei Militärübung (picture-alliance/abaca/Balkis Press)

    مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية

    إصلاحات اقتصادية واعتقالات

    وبموازاة الاصلاحات ضمن خطة "رؤية 2030" لتنويع الاقتصاد، يؤكد الامير محمد بن سلمان من خلال حملة اعتقالات أن القيادة الجديدة للمملكة لن تتسامح مع اي معارضة للمسار الحالي الذي تمضي به، حيث شهدت المملكة السعودية في أيلول/سبتمبر توقيف رجال دين بينهم الداعيان البارزان سلمان العودة وعوض القرني، من دون أن توضح أسباب اعتقالهم.

  • Saudi Arabien Verschleierte Frau in einem Auto in Riad (picture-alliance/dpa/EPA/Str)

    مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية

    القيادة الإصلاحية تسمح للمرأة بالقيادة

    نتيجة الإصلاحات التي برزت مع صعود الأمير محمد ابن سلمان، حصلت المرأة السعودية وبموجب أمر ملكي على حقها في قيادة السيارة بعد نضال دام 27 عاماً.

    الكاتب: محي الدين حسين


مختارات

مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية

تأسست المملكة العربية السعودية على أساس السلطة الدينية، لكن تأثير هذه السلطة على السياسة السعودية مر بمراحل مختلفة. في ألبوم الصور هذا نتعرف على أهم هذه المراحل. (25.10.2017)  

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