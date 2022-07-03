السعودية: روبوتات للتعقيم ومكافحة الأوبئة داخل المسجد الحرام

أفادت وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم (الأحد الثالث من يوليو/ تموز 2022)، وظفت السعودية 11 من الروبوتاتلتعقيم المسجد الحرام بتغطية كافة جنباته، وذلك بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة، وعلى ستة مستويات مما يحسن سلامة الجو الصحي البيئي وتحليل متطلبات التعقيم بذكاء، وفقاً لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم، والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي.

وحصلت الروبوتات على براءة اختراع SLAM مع وحدة الانحلال عالية الأداء على خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب، وتمتلك خاصية الشحن بالبطارية. ويعمل الروبوت الواحد من خمس إلى ثماني ساعات من دون تدخل بشري، ويسع الجهاز 23,8 لتر، يستهلك منها لترين كل ساعة، للقضاء على البكتيريا في مساحة 600 متر مربع كل جولة ويستطيع السير لمسافة ثلاثة كيلو متواصله دون تدخل بشري.

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ويبلغ حجم جزيئات الضباب الجاف المستخدم في عملية التعقيممن خمسة إلى 15 مايكرومترا ، ويتجاوز مدى كشف العوائق الأمامية 10 أمتار، ويحمل الجهاز كاميرا تحتوي على رادار عال الجودة لرسم الخرائط. وطبقا للوكالة، حصل جهاز الروبوت الذكي على شهادات عالمية ومنها شهادة اعتماد الجودة الأوروبية CE، ويأتي نظام التعقيم الآلي لحماية المعتمرين والمصلين من الفيروسات والقضاء على كافة الأوبئة.

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)