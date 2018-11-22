السعودية تنفي تقارير حقوقية عن تعرض نشطاء للتعذيب والتحرش الجنسي

رفضت السعودية اليوم الجمعة (23 نوفمبر/تشرين الثاني) تقارير عن التعذيب والتحرش الجنسي نشرتها منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ووصفتها بأنها لا أساس لها.

وقالت وزارة الإعلام السعودية في بيان لها إن "حكومة المملكة ترفض جملة وتفصيلاً مزاعم المنظمتين". وأضافت أن المزاعم الغريبة التي وردت و"الاقتباس عن إفادات مجهولة أو مصادر مطلعة" هو ببساطة خطأ.

واتهمت المنظمتان السعودية بتعرض عدد من النشطاء، بينهم مدافعات عن حقوق الإنسان المعتقلات منذ مايو/ أيار، للتعذيب والتحرش الجنسي.

وكانت السلطات السعودية قد شنت حملة اعتقالات في مايو/ أيار على نشطاء بعد حملة سبقتها على رجال الدين والمثقفين العام الماضي، فيما بدأ أنه مسعى لإسكات المعارضين المحتملين للحاكم الفعلي للمملكة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتحتجز سلطات المملكة أكثر من 12 ناشطة حقوقية معتقلة منذ مايو/ أيار دافعت معظمهن عن حق المرأة في القيادة وإنهاء نظام ولاية الرجل في المملكة، غير أنه جرى إطلاق سراح بعضهن فيما بعد.

وقالت العفو الدولية ومقرها لندن في بيان إن شهادات ثلاثة أفراد جمعتها المنظمة تشير إلى أن بعض النشطاء المعتقلين "تعرضوا للتعذيب مراراً بالصعق الكهربائي والجلد" مما جعل بعضهم "غير قادر على السير أو الوقوف بشكل سليم".

فيما نقلت منظمة هيومن رايتس ووتش عن "مصادر مطلعة" قولها إن المحققين السعوديين عذبوا ما لا يقل عن ثلاث ناشطات سعوديات.كما جاءت مزاعم التعذيب في الوقت الذي تواجه فيه السعودية انتقادات دولية بسبب قتل الصحفي جمال خاشقجي الشهر الماضي في القنصلية السعودية باسطنبول.

ع.ح./(رويترز/ أ.ف.ب)