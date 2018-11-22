 السعودية تنفي تقارير حقوقية عن تعرض نشطاء للتعذيب والتحرش الجنسي | سياسة واقتصاد | DW | 23.11.2018

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سياسة واقتصاد

السعودية تنفي تقارير حقوقية عن تعرض نشطاء للتعذيب والتحرش الجنسي

نفت السعودية تعرض نشطاء تحتجزهم من الرجال والنساء لعمليات تعذيب أو تحرش جنسي كانت قد اتهمتها بها منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.

Deutschland Demo für die Freilassung Raif Badawis in Berlin (DW/H. Kiesel)

 رفضت السعودية اليوم الجمعة (23 نوفمبر/تشرين الثاني) تقارير عن التعذيب والتحرش الجنسي نشرتها منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ووصفتها بأنها لا أساس لها.

وقالت وزارة الإعلام السعودية في بيان لها إن "حكومة المملكة ترفض جملة وتفصيلاً مزاعم المنظمتين". وأضافت أن المزاعم الغريبة التي وردت و"الاقتباس عن إفادات مجهولة أو مصادر مطلعة" هو ببساطة خطأ.

مختارات

أعلنت منظّمات حقوقية دولية أنّ نشطاء سعوديين، بينهم نساء، أوقفوا في إطار حملة شنّتها الحكومة هذا العام، تعرّضوا لتحرّش جنسي وتعذيب أثناء استجوابهم وأنهم تعرّضوا بشكل متكرّر للصعق الكهربائي والجلد بالسياط. (21.11.2018)

تداعيات مقتل الصحافي خاشقجي والاتهامات التي وجهت لولي العهد بن سلمان فتحت المجال للتساؤلات حول مستقبله السياسي، وما إذا كان الغرب على استعداد للعمل مع ملك المستقبل، الذي تلطخت صورته، دون أن تتأكد مزاعم علاقته بالجريمة. (22.11.2018)

واتهمت المنظمتان السعودية بتعرض عدد من النشطاء، بينهم مدافعات عن حقوق الإنسان المعتقلات منذ مايو/ أيار، للتعذيب والتحرش الجنسي.

وكانت السلطات السعودية قد شنت حملة اعتقالات في مايو/ أيار على نشطاء بعد حملة سبقتها على رجال الدين والمثقفين العام الماضي، فيما بدأ أنه مسعى لإسكات المعارضين المحتملين للحاكم الفعلي للمملكة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتحتجز سلطات المملكة أكثر من 12 ناشطة حقوقية معتقلة منذ مايو/ أيار دافعت معظمهن عن حق المرأة في القيادة وإنهاء نظام ولاية الرجل في المملكة، غير أنه جرى إطلاق سراح بعضهن فيما بعد.

وقالت العفو الدولية ومقرها لندن في بيان إن شهادات ثلاثة أفراد جمعتها المنظمة تشير إلى أن بعض النشطاء المعتقلين "تعرضوا للتعذيب مراراً بالصعق الكهربائي والجلد" مما جعل بعضهم "غير قادر على السير أو الوقوف بشكل سليم".

فيما نقلت منظمة هيومن رايتس ووتش عن "مصادر مطلعة" قولها إن المحققين السعوديين عذبوا ما لا يقل عن ثلاث ناشطات سعوديات.كما جاءت مزاعم التعذيب في الوقت الذي تواجه فيه السعودية انتقادات دولية بسبب قتل الصحفي جمال خاشقجي الشهر الماضي في القنصلية السعودية باسطنبول.

ع.ح./(رويترز/ أ.ف.ب)

  • Frankreich Sudan Journalist Lubna Hussein Pressekonferenz in Paris (AP)

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    لم تدفع غرامة "البنطال"

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  • Nawal Benaissa im Interview - Anfüherin der Rif-Bewegung (N. Benaissa)

    ناشطات عربيات دفعن ثمنا غاليا لنضالهن من أجل الحرية

    حكم مع وقف التنفيذ وغرامة

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  • Ägypten Israa al-Taweel (privat)

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    إخلاء سبيل بسبب الظروف الصحية

    في مساء الأول من يونيو/ حزيران 2015، اختفت إسراء الطويل، المصورة الصحفية التي عرفت في مواقع التواصل الاجتماعي. بعد 202 يوماً فى الحبس الاحتياطي والسجن قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيلها لظروفها الصحية. وكانت إسراء قد اتهمت بالانضمام لجماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكديرالأمن والسلم العام.

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    ناشطات عربيات دفعن ثمنا غاليا لنضالهن من أجل الحرية

    "تطاولت على الإسلام"

    أوقفت الناشطة السعودية سعاد الشمري في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 بتهمة "التطاول على الإسلام". سعاد الناشطة في مجال حقوق الإنسان والحريات، أسست مع رائف بدوي، الناشط في المجتمع المدني، موقع "الشبكة الليبرالية السعودية الحرة"، الذي ينتقد الهيئة الدينية. ويقضي بدوي عقوبة بالسجن عشر سنوات صدرت بحقه في مطلع أيلول/ سبتمبر 2014 بتهمة "الإساءة للإسلام" أيضاً.

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    ناشطات عربيات دفعن ثمنا غاليا لنضالهن من أجل الحرية

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    اختطفت المحامية السورية رزان زيتونة في نهاية عام 2013 مع ثلاثة آخرين من زملائها في مكان عملها في مدينة دوما وسط ظروف غامضة. وكانت رزان قد أسست مع ناشطين لجان التنسيق المحلية في سوريا لتوثيق انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان. واتهم البعض فصيل معارض باختطافهم حيث أن ذلك الفصيل كان هو المسيطر على المدينة آنذاك، وما تزال مختفية لحدود الساعة. إعداد مريم مرغيش.


مختارات

ناشطات عربيات دفعن ثمنا غاليا لنضالهن من أجل الحرية

قاسمهن المشترك هو الكفاح من أجل الانعتاق من القيود الاجتماعية والسياسية والتحرر من هيمنة الرجل وقيود التقاليد؛ هن نساء عربيات وجدن أنفسهن خلف القضبان أو في ظل مصيرهن مجهولا. (07.03.2018)  

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